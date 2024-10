Noa Essengue inscrit 20 points à 17 ans en présaison NBA

Auteur de son record de points au niveau professionnel lundi en EuroCup, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) l’a battu deux jours plus tard à l’occasion d’un match de présaison NBA à Portland.

Face à son ancien coéquipier du Pôle France Rayan Rupert (11 points à 4/8 aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 5 balles perdues en 36 minutes), l’ailier longiligne a inscrit 20 points, soit un de plus que lundi. Pas toujours adroit, l’Orléanais a cette fois montré ses progrès à 3-points (3/6) et aux lancers francs (5/6). Egalement auteur de 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 balles perdues en 34 minutes, celui qui devrait être drafté en juin prochain au premier tour a marqué des points. A ses côtés, l’Israélien Ben Saraf, contre qui il avait perdu début août en quarts de finale de l’EuroBasket U18, a inscrit 16 points à 6/14.

🇫🇷 Noa Essengue today for Ulm in the NBA preseason vs the Portland Trailblazers 20 points

8 boards

3 assists

2 steals

6-14 FG

3-6 3P

5-6 FT Only 17 years old, and one of the youngest players eligible in the NBA draft next year. Has shown insane improvements since last year pic.twitter.com/1WoywyMQ5n — nbadraftpoint (@draftpoint2024) October 17, 2024

Certes, ils n’ont pas pu empêcher la défaite d’Ulm en Oregon (111-100) mais ils se sont montrés très intéressés face à une formation composée d’un ancien n°1 de Draft, DeAndre Ayton (13 points à 6/8 et 8 rebonds en 18 minutes) et et d’un ancien n°2 de Draft Scoot Henderson (23 points à 10/14, 5 rebonds et 6 passes décisives en 32 minutes), sans oublier le compatriote de Saraf Deni Avdija 18 points à 6/9 et 3 passes décisives en 23 minutes).