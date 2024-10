Entre deux matchs, Noa Essengue et Ulm vont jouer contre une franchise NBA !

À la manière de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly il y a deux saisons, Noa Essengue va pouvoir montrer son talent aux yeux de la NBA à travers une rencontre aux États-Unis. En effet, dans le nuit de ce mercredi 16 au jeudi 17 octobre, lui et son équipe, le Ratiopharm Ulm, vont disputer un match contre la franchise NBA des Portland Trail Blazers !

L’objectif de cette rencontre pour le club allemand est de mettre en avant ses jeunes prospects internationaux, dont Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) mais également l’Israélien Ben Saraf. Joueur de Ulm depuis la saison dernière avec Pacôme Dadiet, désormais aux New York Knicks, l’ailier-fort vise la Draft NBA 2025, avec pour objectif d’y figurer le plus haut possible. Ainsi, entre un match d’EuroCup disputé lundi et une rencontre de Bundesliga prévu samedi, le natif d’Orléans aura en tout cas une belle occasion de montrer ses qualités aux scouts et aux franchises NBA.