Noa Essengue : un record de points en EuroCup mais une correction à Besiktas

En ce lundi 14 octobre, pour un match avancé de la 4e journée d’EuroCup, Noa Essengue a vécu une soirée constratée. En effet, le jeune prospect a amélioré sa meilleure marque en carrière sur la scène européenne (19 points) mais son équipe, Ulm, a été balayée par Besiktas (107-74).

Le Ratiopharm Ulm a effectué un départ catastrophique en Turquie, perdant le premier quart-temps sur le score de 31 à 9. Porté par les anciens Parisiens Kyle Allman Jr. (16 points) et Dustin Sleva (15 points), Besiktas a outrageusement dominé la partie. Mais dans ce naufrage, Noa Essengue a pu s’exprimer en sortie de banc avec le 3e plus gros temps de jeu de son équipe. Au final, en moins de 25 minutes, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) a terminé la partie à 19 points à 5/7 de réussite aux tirs et 9/12 aux lancers francs, avec 5 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d’évaluation. Soit son record à la marque en EuroCup, qui viendra sûrement à évoluer en cours de saison.