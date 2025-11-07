Le SQBB retrouve un secteur intérieur complet

Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) a repris l’entraînement collectif et devrait effectuer son retour à la compétition avec Saint-Quentin ce dimanche pour le déplacement à Monaco comptant pour la 7e journée de Betclic ELITE indique l’Aisne Nouvelle. Une bonne nouvelle pour le SQBB, renforcé par la récente prolongation de Boris Dallo.

PROFIL JOUEUR Jean-Philippe DALLY Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 29 ans (08/03/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 2,2 #207 REB 1,2 #197 PD 0,1 #226



Absent depuis la mi-septembre, Jean-Philippe Dally va enfin rejouer sous le maillot du SQBB. L’ailier-fort arrivé cet été de Dijon n’avait pas encore eu l’occasion de faire ses débuts officiels avec Saint-Quentin, la faute à une blessure au mollet survenue le 19 septembre. Mais la patience du joueur et du staff picard est récompensée : Dally est de retour à l’entraînement collectif et devrait participer à la rencontre de Betclic ÉLITE contre Monaco.

Un retour attendu pour le SQBB

« C’est un retour qui va faire du bien à tout le monde », a confié l’entraîneur Philippe Da Silva. Reconnu pour son énergie, son sens du collectif et sa polyvalence, l’international ivoirien apportera une option supplémentaire au groupe picard.

Un secteur intérieur au complet avant l’ogre monégasque

Avec le retour de Jean-Philippe Dally, Saint-Quentin présente désormais un secteur intérieur au complet. Le staff peut enfin aligner ses forces vives : Dally et Jordan Caroline devraient alterner sur le poste 4, tandis qu’Eddie Ekiyor et Clifton Moore tiendront le rôle de pivot. Face à la Roca Team qui vient de s’offrir un nouveau succès en EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv, le SQBB aura besoin de toute son intensité et de sa cohésion retrouvée pour tenter de rivaliser avec le deuxième du championnat. 17e au classement, Saint-Quentin n’a encore jamais gagné à l’extérieur cette saison.