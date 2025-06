Officiel : Jean-Philippe Dally passe de la JDA Dijon à Saint-Quentin

Après Neftali Difuidi annoncé plus tôt ce samedi 7 juin, Saint-Quentin ne s’arrête pas en si bon chemin en annonçant une seconde recrue dans la même journée, avec Jean-Philippe Dally. Comme annoncé, l’ailier franco-ivoirien s’est engagé avec le SQBB, pour un contrat de deux saisons.

𝗝𝗘𝗔𝗡-𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣𝗣𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗬 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 ! 🇫🇷🇨🇮 En provenance de Dijon, l’ailier de 29 ans nous rejoint pour les deux prochaines saisons ! 💬 Les mots de Philippe Da Silva : https://t.co/c7s5ShIPGu#Ensemble pic.twitter.com/4C8oBEO0zl — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 7, 2025

Rebond espéré à Saint-Quentin

Après avoir renoué avec la Betclic ELITE cette saison à Dijon, Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) va bel et bien rester au sein de l’élite française. Le natif d’Orléans va tenter de vivre dans l’Aisne une meilleure expérience qu’en Côte-d’Or. Pour son retour à Dijon après une première saison en 2016-2017, il n’a pas pu s’exprimer comme voulu, cantonné à moins de dix minutes de temps de jeu en Betclic ELITE cette saison (2,2 points à 31% de réussite aux tirs). Pour sa première véritable expérience dans une Coupe d’Europe (hormis une apparition avec Le Mans en 2015-2016), son temps de jeu n’a pas été beaucoup plus important en FIBA Europe Cup (13 minutes pour 4,1 points à 44% aux tirs).

PROFIL JOUEUR Jean-Philippe DALLY Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 29 ans (08/03/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 2,2 #207 REB 1,2 #198 PD 0,1 #226

Jean-Philippe Dally va donc tenter de se relancer à Saint-Quentin sous les ordres de Philippe Da Silva, en faisant valoir sa polyvalence et sa défense sur les ailes picardes. « Joueur expérimenté et tourné vers le collectif, Jean Philippe incarne parfaitement les valeurs que nous recherchons : des qualités humaines fortes et une éthique de travail irréprochable », indique le technicien dans le communiqué du SQBB. « Sa précision à longue distance, son QI basket seront des atouts précieux pour cette nouvelle saison. Nous sommes convaincus qu’il apportera beaucoup, sur le terrain comme en dehors. »