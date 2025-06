Officiel : Saint-Quentin fait revenir Neftali Difuidi

Le Saint-Quentin Basket Ball fait peau neuve, mais pas totalement. Après avoir fait part du départ de sept joueurs, le SQBB officialise le retour d’un ancien de la maison : Neftali Difuidi (1,93 m, 23 ans). Sa signature vient d’être annoncée par le club ce samedi 7 juin.

PROFIL JOUEUR Neftali DIFUIDI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 23 ans (03/11/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 14,7 #10 REB 4,4 #52 PD 1,9 #100

Alors prêté par Orléans, Difuidi avait fait ses vrais débuts professionnels sous le maillot bleu du SQBB, lors de la saison 2021/22. Il avait joué 32 matchs de la saison régulière du club qui jouait alors en Pro B, et tournait à 4 points et 1,7 rebonds en 12 minutes de moyenne. Des débuts timides, pour ce joueur qui avait tout juste 20 ans.

Entre temps, l’arrière a fait ses gammes de retour à l’OLB en 2022/23, mais surtout avec Denain lors des deux dernières saisons. C’est là qu’il a explosé, tournant à quasiment 15 points et 4 rebonds de moyenne sur cette saison 2024/25, avec quelques coups de chaud offensifs à 32 et 28 points. Si bien qu’il a été élu MVP du mois de février en Pro B, devant des gros clients comme Kyle Riddley (Nantes) ou Shannon Bogues (ASA). L’intérêt du SQBB pour lui existe depuis déjà plusieurs semaines, comme nous l’avions révélé à la mi-mai.

Le comeback d’un joueur plus accompli

Saint-Quentin récupère donc un joueur différent, plus accompli et dominant que lors de leur dernière collaboration. Celui-ci devra aussi s’exprimer au niveau supérieur, lui qui n’a connu la Betclic ÉLITE que dans des bouts de match en 2021/21 avec Orléans. Philippe Da Silva espère que « son engagement, sa combativité et surtout ses qualités humaines s’intègrent naturellement dans l’équipe que nous construisons. »

Dans le communiqué du club, le nouveau coach du SQBB décrit un joueur « revanchard, motivé et animé par l’envie de prouver » qui s’est « positionné parmi les meilleurs éléments français de Pro B » grâce à « une maturité affirmée et des performances solides. » Difuidi partagera les lignes arrières avec Lucas Boucaud et Loïc Schwartz qui ont récemment prolongé, ainsi qu’avec les futures recrues à venir.