Saint-Quentin prépare l’avenir avec Neftali Difuidi et Jean-Philippe Dally

En parallèle de la fin de saison régulière où Saint-Quentin espère accrocher une place dans le Top 10 de Betclic ELITE pour disputer le play-in, le club axonais commence déjà à construire son effectif pour 2025-2026.

Philippe Da Silva, qui prendra les rênes de l’équipe en remplacement de Julien Mahé, devrait pouvoir s’appuyer sur deux recrues françaises : Neftali Difuidi et Jean-Philippe Dally. Ils devraient s’engager prochainement et ainsi rejoindre deux autres joueurs formés localement (JFL), Lucas Boucaud (1,88 m, 24 ans) et Giovan Oniangue.

Neftali Difuidi, le retour

Auteur d’une saison très réussie avec Denain, Neftali Difuidi (1,93 m, 23 ans) s’apprête à faire le grand saut vers l’élite du basket français. L’arrière formé à Boulazac et Orléans tourne à 14,6 points à 40,3% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive sur 26 minutes de moyenne en 36 matchs de Pro B cette saison. Son profil de scoreur dynamique, capable de prendre feu offensivement, a séduit les dirigeants du SQBB qui entendent renforcer leur ligne arrière.

PROFIL JOUEUR Neftali DIFUIDI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 23 ans (03/11/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 14,6 #11 REB 4,4 #53 PD 1,9 #98

Le Dragon n’arrivera pas en terre inconnue dans l’Aisne. Pour cause, c’est à Pierre-Ratte qu’il a démarré sa carrière professionnelle, en 2021/22, prêté par Orléans. Le natif de Périgueux avait parfois eu du mal à découvrir ce monde-là (4 points à 30% de moyenne en 12 minutes par match), mais il avait signé d’excellents playoffs, avec une pointe à 17 unités en quart de finale retour à Vichy.

« J’ai énormément apprécié de travailler avec Neftali pendant une saison », disait de lui le futur ex-entraîneur axonais, Julien Mahé, au Courrier Picard la saison suivante. « Il reflète beaucoup de choses sur le travail qu’on peut faire ici. Il a débuté très bien, avec la fraîcheur de la jeunesse. Ensuite, il a connu un gros trou d’air mais il n’a jamais lâché. En continuant de travailler et d’être à l’écoute, il a été un de nos meilleurs joueurs en fin de saison.»

Jean-Philippe Dally en quête de rebond

De son côté, Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) sort d’une saison discrète sous les couleurs de Dijon. Peu utilisé en Betclic ELITE (2,6 points en 19 matchs), il a légèrement plus contribué en FIBA Europe Cup avec 4,1 points et 1,9 rebond en 10 apparitions. L’ancien joueur du Mans et de Orléans espère retrouver du temps de jeu et de la régularité à Saint-Quentin, dans un cadre où sa polyvalence sur les postes 3 et 4 pourrait s’exprimer davantage.

PROFIL JOUEUR Jean-Philippe DALLY Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 29 ans (08/03/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 2,6 #195 REB 1,3 #188 PD 0,1 #221

Saint-Quentin vise la stabilité et l’ambition

Avec ces deux premières cibles estivales, le SQBB mise sur un mix d’explosivité et d’expérience pour entamer un nouveau cycle sous la houlette de Philippe Da Silva. En attendant, les partenaires de Nolan Traoré devront terminer la saison régulière sur une bonne note s’ils veulent disputer les play-in, alors qu’ils occupent actuellement la 10e place avec encore deux journées à jouer.