Neftali Difuidi (Denain) MVP du mois de février en Pro B

Neftali Difuidi a été élu MVP du mois de février 2025 en Pro B. Arrière de Denain Voltaire depuis 2023, il a été élu comme le meilleur joueur du mois par les lecteurs et abonnés Instagram de BeBasket, devant Shannon Bogues (Alliance Sport Alsace), Tomislav Gabric (Orléans) et Kyle Riddley (Nantes).

Auteur de 17 points à plus de 40% aux tirs aux tirs et 2 interceptions de moyenne sur les trois journées de février (prises en compte pour notre vote), Neftali Difuidi (1,93 m, 23 ans) poursuit ainsi son bel exercice avec Denain, le 2e en carrière après sa saison de l’explosion en 2023-2024 (passer de 5 points par match à Orléans à 13 unités de moyenne). Lors de ce mois de février, l’ancien joueur de Boulazac et Saint-Quentin a également délivré sa 2e meilleure marque en carrière (28 points), après sa pointe à 32 en janvier (record en professionnel).