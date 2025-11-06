Recherche
EuroLeague

Un Mike James toujours plus légendaire offre une victoire de haut vol à l’AS Monaco

Nouveau n°1 de l'histoire de l'EuroLeague à l'évaluation, devant Nando De Colo, Mike James a été brillant face au Maccabi Tel-Aviv avec 34 points et 7 passes décisives. Il fallait bien cela pour permettre à l'AS Monaco de décrocher sa troisième victoire de rang (112-107 après prolongation).
00h00
Résumé
Un Mike James toujours plus légendaire offre une victoire de haut vol à l’AS Monaco

En montant à 37 d’évaluation, Mike James est devenu le n°1 de l’histoire en EuroLeague !

Crédit photo : A.S. Monaco Basket

C’est à se demander si l’intervieweur d’EuroLeague TV savait à quel point Mike James venait d’entrer un peu plus dans la légende. Engoncé dans sa doudoune jaune, notre confrère avait devant lui le nouveau leader historique de l’EuroLeague à l’évaluation, sortant tout juste d’une masterclass individuelle pour maîtriser le Maccabi Tel-Aviv et… aucune question là-dessus, malheureusement.

« Pas vraiment satisfait de notre prestation »

Rien sur son nouveau statut de n°1, qui vient se rajouter à son étiquette de meilleur scoreur de l’histoire, rien sur ses 37 points du soir. Juste : « Êtes-vous satisfait de la performance collective ? » Du coup, vu qu’on n’a que ça, on vous livrera tout de même la réponse : « Non, pas vraiment à vrai dire. À part quelques séquences en deuxième mi-temps où cela a été mieux, on n’a pas super bien joué. Mais c’est dur de venir jouer ici, dans une salle à huis-clos, face à leur style de jeu. C’est bien d’avoir gagné ici. Maintenant, il faudra bâtir dessus et s’améliorer. » 

Sa deuxième meilleure marque historique à l’évaluation

Tant pis pour le reste. On aurait adoré une relance, entendre Mike James raconter à quel point il était heureux d’avoir dépassé Nando De Colo au classement all-time de l’évaluation, et pas qu’un peu (5 617, contre 5 587 pour le Villeurbannais). On aurait adoré l’entendre disserter sur sa performance XXL, l’une des meilleures de son histoire personnelle en EuroLeague, de la trempe de celles qu’on sort pour les grandes occasions (34 points à 9/19, 6 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions pour 37 d’évaluation, sa deuxième meilleure marque en carrière).

Peut-être, même, aurait-il raconté à quel point celle-ci lui tenait à cœur, avait tout d’une revanche personnelle, après une saison 2024/25 où les gens avaient anticipé son déclin, et un été où il a frôlé le divorce avec l’AS Monaco.

La Roca Team lancée pour de bon ? 

On extrapole sur beaucoup de choses, mais une seule est sûre : tout cela aurait été inachevé sans la victoire dans le huis-clos du Pionir (107-112, a.p.), décrochée avec beaucoup de caractère (-9 à la 32e minute). « Ça a été un vrai défi, le Maccabi est une meilleure équipe que ne le suggère son classement », indique Jaron Blossomgame« Je suis fier des gars, on a souvent été derrière mais on n’a jamais abandonné. » 

– Journée 9

Si Jaylen Hoard a tout tenté pour renvoyer l’AS Monaco à ses doutes (16 points à 5/9 et 10 rebonds), le début de saison poussif de la Roca Team semble désormais être oublié. La voici désormais lancée avec trois succès de rang, dans une compétition où personne ne risque de lui en retirer, comme c’est arrivé ce jeudi en Betclic ÉLITE. Et avec un Mike James de ce niveau aux manettes, le finaliste a le droit de rêver grand…

