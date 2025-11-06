Un Mike James toujours plus légendaire offre une victoire de haut vol à l’AS Monaco

C’est à se demander si l’intervieweur d’EuroLeague TV savait à quel point Mike James venait d’entrer un peu plus dans la légende. Engoncé dans sa doudoune jaune, notre confrère avait devant lui le nouveau leader historique de l’EuroLeague à l’évaluation, sortant tout juste d’une masterclass individuelle pour maîtriser le Maccabi Tel-Aviv et… aucune question là-dessus, malheureusement.

Mike James – 5617

Nando de Colo – 5587

Jan Vesely – 5196

« Pas vraiment satisfait de notre prestation »

Rien sur son nouveau statut de n°1, qui vient se rajouter à son étiquette de meilleur scoreur de l’histoire, rien sur ses 37 points du soir. Juste : « Êtes-vous satisfait de la performance collective ? » Du coup, vu qu’on n’a que ça, on vous livrera tout de même la réponse : « Non, pas vraiment à vrai dire. À part quelques séquences en deuxième mi-temps où cela a été mieux, on n’a pas super bien joué. Mais c’est dur de venir jouer ici, dans une salle à huis-clos, face à leur style de jeu. C’est bien d’avoir gagné ici. Maintenant, il faudra bâtir dessus et s’améliorer. »

Exhibición marca de la casa de Mike James 🔥 34 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias para 37 de valoración en la victoria del Mónaco ante Maccabi Tel Aviv pic.twitter.com/3f19eg2W1q — Eurohoops España (@EurohoopsES) November 6, 2025

Sa deuxième meilleure marque historique à l’évaluation

Tant pis pour le reste. On aurait adoré une relance, entendre Mike James raconter à quel point il était heureux d’avoir dépassé Nando De Colo au classement all-time de l’évaluation, et pas qu’un peu (5 617, contre 5 587 pour le Villeurbannais). On aurait adoré l’entendre disserter sur sa performance XXL, l’une des meilleures de son histoire personnelle en EuroLeague, de la trempe de celles qu’on sort pour les grandes occasions (34 points à 9/19, 6 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions pour 37 d’évaluation, sa deuxième meilleure marque en carrière).

Peut-être, même, aurait-il raconté à quel point celle-ci lui tenait à cœur, avait tout d’une revanche personnelle, après une saison 2024/25 où les gens avaient anticipé son déclin, et un été où il a frôlé le divorce avec l’AS Monaco.

La Roca Team lancée pour de bon ?

On extrapole sur beaucoup de choses, mais une seule est sûre : tout cela aurait été inachevé sans la victoire dans le huis-clos du Pionir (107-112, a.p.), décrochée avec beaucoup de caractère (-9 à la 32e minute). « Ça a été un vrai défi, le Maccabi est une meilleure équipe que ne le suggère son classement », indique Jaron Blossomgame. « Je suis fier des gars, on a souvent été derrière mais on n’a jamais abandonné. »

Si Jaylen Hoard a tout tenté pour renvoyer l’AS Monaco à ses doutes (16 points à 5/9 et 10 rebonds), le début de saison poussif de la Roca Team semble désormais être oublié. La voici désormais lancée avec trois succès de rang, dans une compétition où personne ne risque de lui en retirer, comme c’est arrivé ce jeudi en Betclic ÉLITE. Et avec un Mike James de ce niveau aux manettes, le finaliste a le droit de rêver grand…