Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague

Betclic ELITE - Déjà meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, Mike James (AS Monaco) s’apprête à dépasser Nando De Colo à l’évaluation cumulée. L’Américain n’est plus qu’à 7 unités du record de l’ex-international français.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague

Mike James est en passe de devenir le n°1 de l’histoire à l’évaluation en EuroLeague, en plus d’être le top scoreur de l’histoire de la compétition

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mike James (1,85 m, 35 ans) pourrait devenir ce jeudi soir le nouveau leader all-time à l’évaluation en EuroLeague, devant Nando De Colo. Le meneur de l’AS Monaco, déjà entré dans la légende en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition, n’est plus qu’à 7 points d’évaluation du Français, actuellement blessé.

Mike James, la légende continue

Avec 5 580 d’évaluation cumulée en carrière, Mike James n’est plus qu’à un souffle des 5 587 de Nando De Colo. L’ancien joueur de Baskonia, du CSKA Moscou et désormais de Monaco, pourrait devenir dès ce jeudi soir le nouveau numéro 1 de ce classement symbolique, face au Maccabi Tel-Aviv.

Déjà recordman des points inscrits en EuroLeague – et seul joueur à avoir franchi la barre des 5 000 – l’Américain de 34 ans continue d’écrire l’histoire. Sur les trois dernières rencontres, le meneur monégasque tourne à 22,7 d’évaluation moyenne, en plus de ses 16,8 points et 6,8 passes décisives par match cette saison. Autant dire qu’il aborde cette rencontre lancé à pleine vitesse.

Une statistique ancienne, mais toujours utilisée

L’évaluation – ou ranking – est un système statistique ancien qui additionne toutes les actions positives (points, rebonds, passes, interceptions, contres, fautes provoquées) et soustrait les négatives (tirs ratés, pertes de balle, fautes commises). Jugée obsolète par la plupart des analystes, elle reste pourtant utilisée officiellement dans les boxscores, notamment en EuroLeague, qui y inclut aussi les fautes provoquées et commises.

Malgré ses limites, cette statistique garde une forte valeur historique, et permet de mesurer la longévité et la régularité des plus grands. Et dans ce domaine, Mike James a depuis longtemps prouvé qu’il appartenait à l’élite.

Monaco en confiance avant le choc face au Maccabi

La Roca Team reste sur six victoires lors de ses sept derniers matchs européens et arrive en pleine forme à Belgrade, où le Maccabi Tel-Aviv dispute ses rencontres « à domicile » cette saison. Malgré un début d’EuroLeague compliqué (2 victoires pour 6 défaites), le club israélien demeure un adversaire dangereux.

Les hommes de Vassilis Spanoulis – sur une belle série après avoir battu l’Olympiakos et le Panathinaïkos lors de la double week la semaine dernière – veulent poursuivre sur leur lancée et asseoir leur place dans le haut du classement.

ClassementjoueurClub(s)TotalPar match
1
France Nando de ColoValence, CSKA Moscou, Fenerbahçe, ASVEL
5 587
16,73
2
United States Mike JamesBaskonia, Panathinaikos, Olimpia Milan, CSKA Moscou, Monaco
5 580
16,86
3
Czech Republic Jan VeselýPartizan, Fenerbahçe, Barcelone
5 196
13,53
4
Greece Kostas SloukasOlympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos
5 147
11,86
5
Spain Montenegro Nikola MirotićReal Madrid, Barcelone, Olimpia Milan, Monaco
4 960
17,46
6
United States Turkey Shane LarkinBaskonia, Anadolu Efes
4 429
17,37
7
Cape Verde Edy TavaresReal Madrid
4 413
15,54
8
United States Kyle HinesBamberg, Olympiakos, CSKA Moscou, Olimpia Milan
4 299
10,12
9
Greece United States Nick CalathesPanathinaikos, Barcelone, Fenerbahçe, Monaco, Partizan
4 294
11,54
10
Georgia (country) Tornike ShengeliaSpirou Charleroi, Baskonia, CSKA Moscou, Virtus Bologne, Barcelone
4 211
14,47
11
Greece Vassilis SpanoulisPanathinaikos, Olympiakos
4 183
11,68
12
Spain Sergio RodríguezEstudiantes, Real Madrid, CSKA Moscou, Olimpia Milan
4 095
11,68
13
Lithuania Paulius JankūnasŽalgiris, Khimki
4 067
10,38
14
United States Armenia Bryant DunstonOlympiakos, Anadolu Efes, Virtus Bologne, Žalgiris, Olimpia Milan
3 978
10,75
15
Spain Sergio LlullReal Madrid
3 901
8,59
16
Spain Juan Carlos NavarroBarcelone
3 890
11,41
17
Greece Georgios PrintezisOlympiakos, Málaga
3 818
10,18
18
United States Will ClyburnDarüşşafaka, CSKA Moscou, Anadolu Efes, Virtus Bologne, Barcelone
3 811
15,18
19
Bulgaria Cyprus Aleksandar VezenkovBarcelone, Olympiakos
3 809
13,90
20
Greece Dimitris DiamantidisPanathinaikos
3 806
13,69
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cyril68
L'évaluation a certes des limites mais si elle est obsolète, par quoi la remplacer? C'est une stat qui favorise l'attaque et non la défense, mais comme la plupart des statistiques. Elle est facile à comprendre. Des statistiques avancées, qui prennent en compte le travail défensif (points encaissés par possession, pourcentage de réussite adverse) sont plus compliquées à populariser et à simplifier. Il n'y a que les +/- qui remplit ce double rôle (impact relatif du joueur et simplicité à comprendre).
Répondre
(2) J'aime
Livenews
Achille Polonara aux côtés du journaliste Nicolò De Devitiis
Fiba Europe Cup
00h00Achille Polonara sort du coma après dix jours : « On m’avait dit que j’avais 90% de risques de mourir »
Jordan Tucker, ici avec Roanne en 2023-2024, revient en Betclic ELITE, mais à Chalon cette fois
Betclic ELITE
00h00Chalon engage un ancien joueur de Roanne
Mike James est en passe de devenir le n°1 de l'histoire à l'évaluation en EuroLeague, en plus d'être le top scoreur de l'histoire de la compétition
EuroLeague
00h00Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes
Betclic ELITE
00h00T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
EuroCup Féminine
00h00Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent
Betclic ELITE
00h00Le Portel va devoir faire sans son meneur titulaire jusqu’à Noël
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
1 / 0