Mike James sur le point de détrôner Nando De Colo au classement historique de l’évaluation en EuroLeague

Mike James (1,85 m, 35 ans) pourrait devenir ce jeudi soir le nouveau leader all-time à l’évaluation en EuroLeague, devant Nando De Colo. Le meneur de l’AS Monaco, déjà entré dans la légende en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition, n’est plus qu’à 7 points d’évaluation du Français, actuellement blessé.

Mike James, la légende continue

Avec 5 580 d’évaluation cumulée en carrière, Mike James n’est plus qu’à un souffle des 5 587 de Nando De Colo. L’ancien joueur de Baskonia, du CSKA Moscou et désormais de Monaco, pourrait devenir dès ce jeudi soir le nouveau numéro 1 de ce classement symbolique, face au Maccabi Tel-Aviv.

Déjà recordman des points inscrits en EuroLeague – et seul joueur à avoir franchi la barre des 5 000 – l’Américain de 34 ans continue d’écrire l’histoire. Sur les trois dernières rencontres, le meneur monégasque tourne à 22,7 d’évaluation moyenne, en plus de ses 16,8 points et 6,8 passes décisives par match cette saison. Autant dire qu’il aborde cette rencontre lancé à pleine vitesse.

Une statistique ancienne, mais toujours utilisée

L’évaluation – ou ranking – est un système statistique ancien qui additionne toutes les actions positives (points, rebonds, passes, interceptions, contres, fautes provoquées) et soustrait les négatives (tirs ratés, pertes de balle, fautes commises). Jugée obsolète par la plupart des analystes, elle reste pourtant utilisée officiellement dans les boxscores, notamment en EuroLeague, qui y inclut aussi les fautes provoquées et commises.

Malgré ses limites, cette statistique garde une forte valeur historique, et permet de mesurer la longévité et la régularité des plus grands. Et dans ce domaine, Mike James a depuis longtemps prouvé qu’il appartenait à l’élite.

Monaco en confiance avant le choc face au Maccabi

La Roca Team reste sur six victoires lors de ses sept derniers matchs européens et arrive en pleine forme à Belgrade, où le Maccabi Tel-Aviv dispute ses rencontres « à domicile » cette saison. Malgré un début d’EuroLeague compliqué (2 victoires pour 6 défaites), le club israélien demeure un adversaire dangereux.

Les hommes de Vassilis Spanoulis – sur une belle série après avoir battu l’Olympiakos et le Panathinaïkos lors de la double week la semaine dernière – veulent poursuivre sur leur lancée et asseoir leur place dans le haut du classement.