Saint-Quentin rassuré : Dally arrêté seulement 3 à 5 semaines

Vendredi soir, l’inquiétude était grande pour le Saint-Quentin Basket-Ball. Face à Bonn, en présaison, Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) s’était effondré au sol après un simple écran, se tenant le mollet. Sorti sur béquilles, sous l’ovation du public de Pierre-Ratte, le poste 4 laissait craindre une blessure longue durée, certains évoquant même la possibilité d’une rupture du tendon d’Achille.

Une absence limitée, mais un coup dur en ce début de saison

Finalement, l’IRM a confirmé ce lundi qu’il ne s’agissait pas d’une lésion grave. Le joueur passé par Le Mans et Dijon manquera tout de même entre trois et cinq semaines de compétition. Arrivé cet été dans l’Aisne, Dally a montré de belles choses en préparation avec 8 points et 2,8 rebonds de moyenne.

Il ne participera pas à la première journée de Betclic ELITE à Boulazac, et son absence restera un vrai défi pour le staff de Philippe Da Silva, qui doit déjà gérer un effectif en quête de certitudes.

Comment compenser l’absence de Dally ?

En attendant son retour, le SQBB devra trouver des solutions internes. Le marché des joueurs français au poste 4 est extrêmement réduit à cette période de l’année, ce qui complique l’éventualité d’un remplaçant médical. La polyvalence des intérieurs déjà présents dans l’effectif sera donc essentielle pour franchir ce premier cap de la saison.