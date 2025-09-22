Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir

Vendredi soir, alors que le Saint-Quentin Basket-Ball (SQBB) peinait face à Bonn, c’est un nouveau coup dur qui s’est abattu sur l’équipe de Philippe Da Silva. À la suite d’un simple écran, Jean-Philippe Dally s’est effondré en se tenant le mollet, incapable de reprendre appui.

Un coup dur en pleine préparation

Arrivé cet été dans l’Aisne, le poste 4 n’a pas pu terminer la rencontre. Pris en charge par le staff médical, il est réapparu en fin de match sur des béquilles, sous l’ovation du public de Pierre-Ratte. S’il a tenu à écarter l’hypothèse d’une rupture du tendon d’Achille, le doute reste entier avant l’IRM prévue lundi. Déchirure du mollet ? Autre lésion musculaire ?

Une absence certaine à Boulazac

Quoi qu’il en soit, Dally ne sera pas du voyage pour la première journée de Betclic ELITE à Boulazac. Selon les scénarios, son indisponibilité pourrait aller de plusieurs semaines à une absence longue durée. Pour une équipe déjà en recherche de certitudes, la perte d’un élément majeur dans la rotation intérieure complique encore un peu plus le début de saison.

PROFIL JOUEUR Jean-Philippe DALLY Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 29 ans (08/03/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 2,2 #207 REB 1,2 #197 PD 0,1 #226

Quelle solution pour le SQBB ?

En cas de longue absence, la piste d’un remplaçant médical sera forcément étudiée par les dirigeants. Mais trouver rapidement un profil français au poste 4, capable de s’intégrer et d’apporter de l’impact, ne sera pas chose aisée à ce stade du marché. Le staff devra donc peut-être jongler en interne, en attendant d’y voir plus clair sur la gravité de la blessure.

Le verdict médical attendu lundi sera décisif. En attendant, le SQBB et ses supporters retiennent leur souffle.