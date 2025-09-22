Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir

Betclic ELITE - Touché au mollet contre Bonn et sorti sur béquilles, Jean-Philippe Dally a inquiété tout Pierre-Ratte vendredi soir. L’intérieur du Saint-Quentin Basket-Ball passera une IRM lundi, mais son absence pour l’ouverture de la Betclic ELITE à Boulazac est déjà actée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir

Jean-Philippe Dally s’est sérieusement blessé contre Bonn vendredi dernier

Crédit photo : ESSM Le Portel

Vendredi soir, alors que le Saint-Quentin Basket-Ball (SQBB) peinait face à Bonn, c’est un nouveau coup dur qui s’est abattu sur l’équipe de Philippe Da Silva. À la suite d’un simple écran, Jean-Philippe Dally s’est effondré en se tenant le mollet, incapable de reprendre appui.

DAZN BeBasket

Un coup dur en pleine préparation

Arrivé cet été dans l’Aisne, le poste 4 n’a pas pu terminer la rencontre. Pris en charge par le staff médical, il est réapparu en fin de match sur des béquilles, sous l’ovation du public de Pierre-Ratte. S’il a tenu à écarter l’hypothèse d’une rupture du tendon d’Achille, le doute reste entier avant l’IRM prévue lundi. Déchirure du mollet ? Autre lésion musculaire ?

LIRE AUSSI

Une absence certaine à Boulazac

Quoi qu’il en soit, Dally ne sera pas du voyage pour la première journée de Betclic ELITE à Boulazac. Selon les scénarios, son indisponibilité pourrait aller de plusieurs semaines à une absence longue durée. Pour une équipe déjà en recherche de certitudes, la perte d’un élément majeur dans la rotation intérieure complique encore un peu plus le début de saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jean-Philippe Dally.jpg
Jean-Philippe DALLY
Poste(s): Ailier
Taille: 199 cm
Âge: 29 ans (08/03/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
2,2
#207
REB
1,2
#197
PD
0,1
#226

Quelle solution pour le SQBB ?

En cas de longue absence, la piste d’un remplaçant médical sera forcément étudiée par les dirigeants. Mais trouver rapidement un profil français au poste 4, capable de s’intégrer et d’apporter de l’impact, ne sera pas chose aisée à ce stade du marché. Le staff devra donc peut-être jongler en interne, en attendant d’y voir plus clair sur la gravité de la blessure.

Le verdict médical attendu lundi sera décisif. En attendant, le SQBB et ses supporters retiennent leur souffle.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
papillon- Modifié
N'exagérons pas l'importance de son absence, on ne sait pas si JP Dally est un bon joueur de Pro B ou un quelqu'un capable de s'imposer dans l'Elite et pour le moment, ses apparitions avec le SQBB n'ont pas véritablement crevé l'écran... il a tout à prouver à ce niveau et on ne parle pas là d'un joueur indispensable comme peuvent l'être Oniangue ou Schwartz...
Répondre
(0) J'aime
thorir
Hm... C'etait deja leur 4eme apport au scoring sur la préparation en sortant du banc et c'est pas comme s'ils avaient des tonnes de solutions non plus, j'pense au contraire que PDS a vraiment besoin que le pari fait de relancer ce joueur fonctionne pour que la saison de STQ se passe pas trop mal...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Frank Ntilikina à Pau avec l'équipe de France le 8 août 2025
EuroLeague
00h00A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina
Chalon n'est qu'à une victoire du tour principal de la BCL
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon écarte Porto et s’offre une finale pour se qualifier en BCL
Jean-Philippe Dally s'est sérieusement blessé contre Bonn vendredi dernier
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir
Mathis Dossou-Yovo a dominé à l'intérieur contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison
Neftali Difuidi a encore réalisé de très bons passages contre Bonn
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn
G League
00h00Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga
Chus Mateo aurait été limogé par le Real Madrid
Équipes nationales
00h00L’Espagne officialise son nouveau sélectionneur, succédant à Sergio Scariolo
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Basketball Champions League
00h00Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane
À l’étranger
00h00Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
1 / 0