Présaison

Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn

Betclic ELITE - Bousculé par Bonn en première mi-temps, le SQBB a su se révolter après la pause grâce à son public et à un Neftali Difuidi incandescent, pour finir sa préparation sur une note pleine d’orgueil avant la reprise de la Betclic ELITE.
00h00
Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn

Neftali Difuidi a encore réalisé de très bons passages contre Bonn

Crédit photo : ESSM Le Portel

La préparation du Saint-Quentin Basket-Ball s’est conclue vendredi soir à Pierre-Ratte, face aux Allemands de Bonn. Une soirée qui a résumé à elle seule l’été du SQBB : une première période catastrophique, suivie d’une seconde pleine de révolte et d’énergie collective.

Une première mi-temps qui inquiète

Devant leur public, les Saint-Quentinois ont souffert d’entrée. Dépassés par le rythme et la mobilité de Bonn, les joueurs de Philippe Da Silva ont sombré dans l’attitude et l’exécution. « Je ne pourrais jamais défendre mon équipe quand elle montre le visage de la première mi-temps », lâchait sans détour le coach après la rencontre dans L’Aisne Nouvelle.

Comme face à Chalon ou Gravelines plus tôt en préparation, le collectif s’est délité dès que chacun a tenté de jouer seul. Et le SQBB a payé cher ce manque de liant.

Pierre-Ratte en ébullition

Mais le basket à Saint-Quentin a souvent ce supplément d’âme. À la pause, Da Silva a rappelé à ses hommes qu’avec une telle ambiance, il n’était pas question de rester amorphes. « La première des choses, c’est de vouloir jouer ensemble. Oui, on fera des erreurs, mais elles seront toujours rattrapées si chacun donne tout pour corriger. »

Au retour des vestiaires, les Axonais ont retrouvé agressivité et solidarité. Portés par une salle Pierre-Ratte en fusion, ils ont varié les défenses, multiplié les efforts et retrouvé confiance. Au point d’impressionner même le staff de Bonn, venu confier à la fin du match : « C’était dingue, on n’avait jamais vu ça. »

Difuidi, le symbole de la révolte

Au cœur de cette révolte, un homme a incarné l’orgueil saint-quentinois : Neftali Difuidi. À 24 ans, l’arrière a allumé l’étincelle avec 7 points consécutifs et un dunk rageur en première mi-temps, puis en entraînant ses coéquipiers dans son énergie. « Comme souvent sur cette préparation, Nef a ramené son énergie et tout le monde l’a suivi », soulignait son coach.

À l’image de Lucas Boucaud, Clifton Moore et du reste de l’effectif, le SQBB a fini par faire jeu égal avec Bonn, retrouvant ce basket de combat que Da Silva appelle de ses vœux.

Cap sur Boulazac

Si les résultats de la préparation n’ont pas été au rendez-vous, ces vingt dernières minutes laissent entrevoir une identité collective forte. Reste à savoir si ce souffle pourra s’installer dans la durée, d’autant plus que Jean-Philippe Dally est sorti sur blessure. Réponse samedi prochain, à Boulazac, pour l’ouverture de la saison de Betclic ELITE.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
