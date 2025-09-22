Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn

La préparation du Saint-Quentin Basket-Ball s’est conclue vendredi soir à Pierre-Ratte, face aux Allemands de Bonn. Une soirée qui a résumé à elle seule l’été du SQBB : une première période catastrophique, suivie d’une seconde pleine de révolte et d’énergie collective.

Une première mi-temps qui inquiète

Devant leur public, les Saint-Quentinois ont souffert d’entrée. Dépassés par le rythme et la mobilité de Bonn, les joueurs de Philippe Da Silva ont sombré dans l’attitude et l’exécution. « Je ne pourrais jamais défendre mon équipe quand elle montre le visage de la première mi-temps », lâchait sans détour le coach après la rencontre dans L’Aisne Nouvelle.

Comme face à Chalon ou Gravelines plus tôt en préparation, le collectif s’est délité dès que chacun a tenté de jouer seul. Et le SQBB a payé cher ce manque de liant.

Pierre-Ratte en ébullition

Mais le basket à Saint-Quentin a souvent ce supplément d’âme. À la pause, Da Silva a rappelé à ses hommes qu’avec une telle ambiance, il n’était pas question de rester amorphes. « La première des choses, c’est de vouloir jouer ensemble. Oui, on fera des erreurs, mais elles seront toujours rattrapées si chacun donne tout pour corriger. »

Au retour des vestiaires, les Axonais ont retrouvé agressivité et solidarité. Portés par une salle Pierre-Ratte en fusion, ils ont varié les défenses, multiplié les efforts et retrouvé confiance. Au point d’impressionner même le staff de Bonn, venu confier à la fin du match : « C’était dingue, on n’avait jamais vu ça. »

Difuidi, le symbole de la révolte

Au cœur de cette révolte, un homme a incarné l’orgueil saint-quentinois : Neftali Difuidi. À 24 ans, l’arrière a allumé l’étincelle avec 7 points consécutifs et un dunk rageur en première mi-temps, puis en entraînant ses coéquipiers dans son énergie. « Comme souvent sur cette préparation, Nef a ramené son énergie et tout le monde l’a suivi », soulignait son coach.

À l’image de Lucas Boucaud, Clifton Moore et du reste de l’effectif, le SQBB a fini par faire jeu égal avec Bonn, retrouvant ce basket de combat que Da Silva appelle de ses vœux.

Les yeux rivés sur le championnat 👀 🔜 J-7 avant le déplacement à Boulazac !#Ensemble pic.twitter.com/GtKPXaFAPN — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 20, 2025

Cap sur Boulazac

Si les résultats de la préparation n’ont pas été au rendez-vous, ces vingt dernières minutes laissent entrevoir une identité collective forte. Reste à savoir si ce souffle pourra s’installer dans la durée, d’autant plus que Jean-Philippe Dally est sorti sur blessure. Réponse samedi prochain, à Boulazac, pour l’ouverture de la saison de Betclic ELITE.