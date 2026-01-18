Londres recrute un ancien joueur de la SIG Strasbourg

Chaundee Brown (1,96 m, 27 ans) poursuit son tour du monde. Passé par la SIG Strasbourg lors de la saison 2023-2024, l’ailier américain de 27 ans a rejoint les London Lions, avec lesquels il a fait ses débuts ce mercredi en EuroCup face à Turk Telekom.

PROFIL JOUEUR Chaundee BROWN Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 27 ans (04/12/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 7 #149 REB 4 #63 PD 0 #271

Un premier match européen compliqué avec les Lions

Aligné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, Chaundee Brown a disputé 20 minutes lors de la lourde défaite des Lions face à Turk Telekom (88-63). L’ancien Strasbourgeois a cumulé 7 points et 4 rebonds dans une rencontre globalement difficile pour l’écurie londonienne, dépassée dans l’impact et l’adresse.

Avant ce retour sur la scène européenne, l’ailier évoluait dans la ligue taïwanaise, confirmant un parcours pour le moins atypique depuis son départ de la G-League en avril 2023.

Un globe-trotter depuis son départ des États-Unis

À seulement 27 ans, Chaundee Brown en est déjà à son septième pays en moins de trois ans. Un contraste avec son passage en Alsace, où il n’aura pas marqué durablement les esprits. Avec la SIG Strasbourg, actuelle cinquième de Betclic ÉLITE, l’ancien pensionnaire de G-League avait été libéré mi-décembre après 22 matches, pour des moyennes de 8,4 points, 2,3 rebonds et 0,6 passe décisive en 22 minutes.

Un rendement jugé insuffisant par le club alsacien, malgré des qualités athlétiques et défensives évidentes.

Les London Lions toujours en course en EuroCup

Côté londonien, ce recrutement s’inscrit dans un projet ambitieux. Les London Lions, souvent cités parmi les potentiels candidats à une future NBA Europe, viennent d’enregistrer une deuxième arrivée en quelques jours après celle de l’arrière américano-mexicain Nigel Hawkins (1,92 m, 25 ans).

Actuellement huitièmes du groupe B de l’EuroCup, dominé par Bourg-en-Bresse, les Lions conservent des chances de qualification. À quatre journées de la fin, ils ne comptent que deux victoires de retard sur la sixième place, occupée par les Allemands de Chemnitz.

Le calendrier à venir leur laisse encore des opportunités : Ulm, Lietkabelis et Panionios, respectivement 7e, 9e et 10e, avant un déplacement périlleux chez le leader burgien. Dans cette dernière ligne droite, les Lions attendent de Chaundee Brown qu’il apporte de l’impact et de la régularité pour faire basculer la saison.