Rich Paul clarifie ses propos sur le potentiel trade d’Austin Reaves

Rich Paul a créé une véritable tempête médiatique en évoquant publiquement un scénario de trade impliquant Austin Reaves. L’agent de LeBron James et fondateur de Klutch Sports a dû rapidement clarifier ses propos après les réactions qu’ils ont suscitées au sein de l’organisation des Lakers.

Un scénario hypothétique qui prend des proportions inattendues

Tout a commencé dans le podcast Game Over, où Rich Paul a détaillé sa vision stratégique pour les Lakers. « Si j’étais les Lakers, je ciblerais les Memphis Grizzlies comme partenaire d’échange pour Jaren Jackson Jr. Si vous construisez une équipe autour de Luka, il vous faut un pilier défensif », a-t-il expliqué.

Dans ce scénario, Austin Reaves deviendrait la pièce maîtresse de l’échange. « Il y a une possibilité difficile émotionnellement parlant car Austin (Reaves) est adoré. Mais il est possible de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et ce qui est le mieux pour Austin. Austin mérite d’être bien payé… Memphis le paierait sans hésiter », a ajouté Paul.

LeBron James prend ses distances

Face à la controverse, LeBron James a rapidement tenu à se désolidariser des propos de son agent. « Je pense que vous savez tous, Rich est une personne à part entière et ce qu’il dit n’est pas une réflexion directe de moi et de ce que je pense », a déclaré le King.

Le quadruple champion NBA a insisté sur sa relation avec Reaves : « Austin sait ce que je pense de lui. Tout ce que vous avez à faire, c’est nous regarder sur le banc. AR et moi parlons chaque jour. Il sait ce que je pense de lui et j’espère que lui et son équipe ne pensent pas que ces mots viennent de ma bouche, avec Rich comme intermédiaire. »

AUSTIN REAVES NEW CAREER-HIGH 39 PTS 🚨🚨 LEBRON IS LOVING IT AND FANS ARE BOWING DOWN!! pic.twitter.com/UiApYEsXZM — NBA (@NBA) February 8, 2025

Une confrontation directe entre agents

L’épisode a pris une nouvelle dimension lors du match Lakers–Hawks, quand Reggie Berry, l’agent d’Austin Reaves, est allé voir Rich Paul à la mi-temps pour discuter de cette sortie médiatique. Cette confrontation directe a poussé Paul à revenir sur ses déclarations.

« Mon pote Reggie (Berry), l’agent d’Austin (Reaves), on en a parlé… on en a parlé et je lui ai dit : ‘Écoute Reggie, t’es mon gars. Je veux qu’Austin sache que ça n’a rien à voir avec lui, parce que j’adore le joueur, j’adore la personne’ », a expliqué Rich Paul dans un nouvel épisode du podcast Game Over.

L’agent a tenté de présenter ses propos sous un angle positif : « Je pense que c’est un compliment pour AR, parce qu’il est dans une équipe avec deux futurs membres du Hall of Fame et il se trouve qu’il est « l’asset ». Je ne cherche pas à nuire à AR ! »

Cette polémique intervient à moins d’un mois de la trade deadline et illustre l’influence grandissante des agents dans l’écosystème NBA, particulièrement quand il s’agit de l’entourage de LeBron James.