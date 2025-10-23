Recherche
Betclic Élite

Limoges : après la blessure de Vincent Amsellem, Crawford Palmer cherche « la meilleure solution »

Touché pour plusieurs mois, Vincent Amsellem laisse un vide au Limoges CSP. Le club doit recruter un meneur JFL pour compenser, une tâche complexe comme l’a expliqué le directeur sportif Crawford Palmer au Populaire du Centre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges : après la blessure de Vincent Amsellem, Crawford Palmer cherche « la meilleure solution »

Matthieu Missonnier, qui a effectué la préparation avec le Limoges CSP, vient de s’engager à Quimper pour une pige

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Limoges CSP va devoir se réorganiser. L’indisponibilité longue durée de Vincent Amsellem (1,92 m, 23 ans) oblige le club à recruter un meneur supplémentaire, mais le marché n’offre que peu de solutions compatibles avec les contraintes du club. Bloqué par la limite de joueurs étrangers, le directeur sportif Crawford Palmer cible prioritairement un joueur formé localement (JFL). Et il reconnaît que la tâche s’annonce ardue.

LIRE AUSSI

 

 

Un casse-tête pour le staff limougeaud

C’est une vraie tuile pour le CSP. Vincent Amsellem, arrivé cet été et monté en puissance après une bonne préparation, s’était parfaitement intégré au collectif. Crawford Palmer confie dans le Populaire du Centre qu’il est « triste pour lui », rappelant que le joueur « montait en régime » avant sa blessure. Ce coup dur s’ajoute aux absences déjà prolongées de Mamadou Guissé et Shawn Tanner.

Pour autant, l’urgence ne justifie pas la précipitation. « J’ai toujours dit que meneur remplaçant était un poste clef », souligne le directeur sportif, conscient que la rotation à ce poste conditionne la stabilité de l’équipe. Sans doublure fiable pour Frank Mason, Limoges risque d’en payer le prix dans les semaines à venir.

Le marché JFL, une équation presque impossible

Sous contrainte réglementaire – les clubs n’ont droit qu’à trois changements jusqu’au 28 février – le CSP doit faire un choix réfléchi. « On doit se donner le temps de trouver la meilleure solution car c’est un choix potentiellement jusqu’à la fin de saison », admet Palmer.

LIRE AUSSI

Les options disponibles sont rares. Matthieu Gauzin, seul meneur français de niveau Betclic ELITE sans club, est blessé à la main et à l’arrêt pour 15 jours encore. Matthieu Missonnier, aperçu en préparation avec le CSP, a déjà signé à Quimper, tandis que l’Antibois – comme Amsellem – Frédéric Bourdillon (1,93 m, 34 ans) évolue davantage en poste 2. Les pistes s’amenuisent, et la patience devient mot d’ordre.

Déjà six joueurs étrangers sous contrat

En attendant, Limoges devrait affronter Saint-Quentin sans renfort. Palmer confirme qu’« a priori, il n’y aura pas de meneur remplaçant » pour cette rencontre. L’intérim pourrait être assuré par Stergar, Franklin ou même Nicolas Lang, mais le dirigeant médaillé d’argent à Sydney en 2000 reconnaît que « meneur, c’est un vrai métier ».

Les entraîneurs planchent donc sur des solutions temporaires. Une option étrangère a été envisagée, mais le club ne souhaite pas déséquilibrer son effectif actuel puisque déjà six joueurs étrangers sont sous contrat (Mason, Franklin, Stetgar, Jovanovic, Lewis et Ware). « Aujourd’hui, personne ne mérite d’être mis en tribunes », estime Palmer.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vincent Amsellem.jpg
Vincent AMSELLEM
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 23 ans (11/03/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,8
#96
REB
1,5
#137
PD
3
#42

Une décision cruciale pour la suite de la saison

Le directeur sportif reste lucide sur les enjeux. Limoges doit faire un choix juste, sans excès financier ni précipitation après un début de saison à l’équilibre (2 victoires et 2 défaites mais une élimination en Coupe de France). « On veut éviter le mauvais casting », résume-t-il. Le club espère en tout cas rebondir rapidement : deux victoires à domicile, contre Saint-Quentin et Le Portel, permettraient d’aborder plus sereinement la série à venir face aux équipes d’EuroLeague.

L’absence d’Amsellem laisse un vide que le CSP ne veut pas combler à la hâte. Le recrutement à venir s’annonce donc aussi stratégique que délicat.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
roblackman
Personne ne cite Théo Magrit? Sa pige se termine à Boulazac.
Répondre
(0) J'aime
bbd24
Sauf si on le garde...
Répondre
(0) J'aime
roblackman
oui bien sûr, priorité au BBD, mais d'après un article de Bebasket rien n'est signé.
(0) J'aime
michel_jeune
"Vincent Amsellem, arrivé cet été et monté en puissance après une bonne préparation, s’était parfaitement intégré au collectif" Non, Amsellem était déjà au cSp la saison passée.
Répondre
(0) J'aime
glidos- Modifié
Commentaire supprimé.
