Quelle équipe pour Levallois, promu en NM1 ?

Champion de France de Nationale 2, Levallois est de retour en NM1 ! Un étonnant clin d’œil du destin, à l’heure de la disparition totale du paysage des Metropolitans 92, le club issu de la fusion entre le Paris Basket Racing et le Levallois Sporting Club en 2007.

Stansbury et Balayera, des ex-Espoirs passés de la NM3 à la NM1

Pourtant, à l’heure de son retour en troisième division, le club alto-séquanais (qui est passé en SAS, société par actions simplifiée, cet été) est resté extrêmement discret sur son nouveau visage ces dernières semaines, avec seulement quelques annonces au début du mois d’août : les départs de cinq champions de NM2 (Tyreece Brice, Landry Bilong, Salomon Soutient, Emryss Mormin et Teddy Bayi). Ce qui signifie que le LSC a conservé cinq joueurs de la saison dernière : le capitaine Kevin Thalien (1,90 m, 32 ans), la recrue phare de l’an dernier, Mourad El Khir (2,00 m, 36 ans), et le jeune émergent, Leandry Claude (20 ans). Mais aussi les deux historiques, anciens Espoirs, déjà présents lors du sacre en Nationale 3 en 2022, Samba Balayera (1,95 m, 28 ans) et Solly Stansbury (2,00 m, 29 ans), né en ville et fils d’une légende locale, Terence.

Six recrues

En ce qui concerne les recrues de Franck Le Goff, évidemment maintenu à son poste, il a fallu attendre les feuilles de match des premières sorties amicales (63-73 contre Orléans puis 72-81 à Berck). On y découvre un nom très connu de la NM1, Patrick Clerence (2,04 m, 35 ans), onze saisons au compteur en troisième division, mis à pied par Challans au cœur de l’hiver dernier, sparring-partner de Chartres au début de la présaison. Il y a également quelques forts éléments de Nationale 2, qui vont découvrir l’étage du dessus : Christian Nelson (1,99 m, 23 ans), qui empilait les paniers la saison dernière à Grande-Synthe (16,6 points de moyenne), et David Amarh (2,02 m, 22 ans), qui arrive de Vanves (10,9 points). S’il est blessé pour le moment, le meneur Johan Garbin (1,80 m, 27 ans) va retrouver la NM1, cinq ans après une courte expérience au Stade Rochelais. L’ancien marsellais tournait à 15 points de moyenne ces derniers mois avec Tremblay.

L’ossature étrangère des Blue Steelers sera constituée d’un rookie canadien et d’un expérimenté ghanéen. Diplômé des Brock Badgers au printemps, élu dans la seconde meilleure équipe du championnat universitaire de l’Ontario, Jordan Tchuente (1,98 m, 23 ans) a toutefois déjà tâté au basket pro, avec trois étés passés avec les Niagara River Lions en CEBL (la ligue d’été canadienne), jamais sans s’y montrer incroyablement performant (3,3 points à 48% et 1,4 rebond cette année). En revanche, Reggie Agbeko ne découvrira pas un nouveau monde à Levallois : très performant en Norvège avec Tromsø la saison dernière (17,4 points et 11,2 rebonds), il a déjà évolué au Danemark et en Espagne, compilant quatre saisons en LEB Plata (la troisième division, toujours aux alentours de 8 points de moyenne).

Enfin, Franck Le Goff pourra s’appuyer sur deux jeunes à l’entraînement, récupérés chez les Espoirs des Metropolitans 92 : Nevan Kessely (1,92 m, 19 ans), aperçu à deux reprises en Betclic ÉLITE, et Mathieu Longoni (1,85 m, 18 ans). Soit un groupe de 11+2 à même de pérenniser le Levallois Sporting Club en Nationale 1 ?