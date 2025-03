La NBA veut lancer une ligue en Europe : Adam Silver officialise les discussions

Adam Silver, le patron de la NBA, a confirmé ce jeudi à New York que la ligue nord-américaine allait « explorer » sérieusement la création d’une compétition européenne. Une ambition récurrente depuis plusieurs décennies, mais qui prend cette fois un nouveau tournant grâce à une collaboration active avec la FIBA. « Nous pensons que le moment est venu de passer à l’étape suivante », a indiqué Adam Silver.

La NBA veut s’implanter en Europe

« Ce n’est pas une discussion nouvelle », a précisé Adam Silver. Pourtant, l’annonce faite ce jeudi marque une étape importante : la NBA et la FIBA ont entamé des discussions concrètes autour de la création d’une ligue européenne, potentiellement concurrente directe de l’EuroLeague. Cette dernière, considérée comme la deuxième meilleure compétition au monde derrière la NBA, pourrait voir émerger une redoutable rivale.

Selon les premières pistes évoquées, la future ligue européenne NBA pourrait compter 12 franchises fixes et 4 places tournantes. Adam Silver a toutefois tenu à tempérer : « Mais ceci pourrait changer », soulignant que le projet est encore en phase de réflexion. Le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, également présent à la conférence, a appuyé cette approche prudente, affirmant qu’aucune décision n’était encore actée.

Le PSG intéressé pour accueillir une franchise

Derrière les coulisses, la NBA aurait déjà sondé plusieurs géants du football européen, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, le Real Madrid ou encore Fenerbahçe. « QSI a été approché concernant une franchise de basketball à Paris, pour laquelle nous avons exprimé un intérêt », a confirmé un porte-parole du PSG à l’AFP.

Le modèle économique envisagé : une franchise détenue à 50 % par la NBA, l’autre moitié par des investisseurs privés. Le ticket d’entrée serait d’au moins 500 millions de dollars selon le site Sportico, preuve que la NBA veut frapper fort sur le marché européen.

Un projet qui divise en Europe

Du côté de l’EuroLeague, aucun commentaire officiel pour le moment. Andreas Zagklis a simplement affirmé qu’il était dans la mission de la FIBA « d’avoir des contacts avec les clubs ». Une manière de garder une porte ouverte… mais aussi d’éviter d’attiser les tensions.

En parlant d’« exploration » et non de « création », Adam Silver souhaite, selon ses mots, « avoir des conversations ouvertes et directes avec les parties prenantes et pas de discussions secrètes ».

Un message clair : la NBA ne veut pas imposer, mais elle veut avancer. Et cette fois, le basket européen semble à un tournant de son histoire.