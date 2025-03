La NBA à Paris : QSI et le PSG approchés pour créer une franchise

La NBA en Europe, ce projet longtemps lointain devient de plus en plus réaliste. La NBA a pris contact avec QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain (PSG), pour évoquer la possibilité de créer une franchise NBA dans la capitale française, comme l’a révélé Le Parisien. Le projet, aussi ambitieux que stratégique, s’inscrit dans la volonté de la ligue nord-américaine de s’implanter durablement en Europe.

Une stratégie pensée autour des marques mondiales

« Nous avons exprimé un intérêt », a confirmé un porte-parole du PSG à Le Parisien, officialisant une prise de contact avec la NBA. L’objectif est clair pour la ligue américaine : faire émerger un véritable championnat européen dès la saison 2026-2027. Plusieurs villes seraient ciblées pour accueillir les franchises de cette future ligue : Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Londres, Manchester, Milan, Rome, Istanbul, Athènes… et donc Paris. Toutes ont un point commun : des clubs de football puissants et identifiés mondialement avec lesquels la NBA pourrait s’associer.

Dans cette optique, le PSG, marque globale soutenue par QSI, coche toutes les cases. La NBA cherche un partenaire fort, capable de porter commercialement et structurellement le projet.

Deux scénarios sur la table : adsorber le Paris Basketball ou créer une nouvelle entité

Selon les informations de Le Parisien, deux options ont été proposées aux Qataris : le rachat d’un club déjà existant, en premier lieu le Paris Basketball, ou la création d’une franchise totalement nouvelle, indépendante du PSG mais soutenue par QSI et potentiellement d’autres investisseurs.

Le Paris Basketball semble une cible logique. Créé en 2018 par d’anciens dirigeants NBA, le club évolue cette saison en EuroLeague et attire de plus en plus de public dans l’Adidas Arena. David Kahn, président du club, ne cachait pas son enthousiasme dans une récente interview : « Ce sera gigantesque », avait-il déclaré en décembre à propos de l’arrivée de la NBA en Europe. Autre fait marquant : le propriétaire du Paris Basketball, Éric Schwartz, est actuellement en Europe.

Le PSG et Jordan, leviers de la stratégie américaine

L’autre hypothèse serait de créer une nouvelle entité, soutenue par le PSG mais distincte. Là encore, la stratégie de marque est centrale : Arctos, actionnaire minoritaire du PSG et où Kevin Durant possède des parts, aurait un rôle à jouer. Le partenariat avec Jordan Brand – dont le logo est l’un des plus reconnus dans le sport mondial – constitue une passerelle naturelle vers le monde NBA.

En janvier dernier, à l’occasion du match PSG-Manchester City avant les deux matches NBA à Bercy, Adam Silver (commissioner de la NBA) et Nasser Al-Khelaïfi se sont rencontrés au Parc des Princes. Victor Wembanyama, fan assumé du PSG, était également présent.

Une décision imminente attendue

La NBA va bientôt communiquer sur ce projet européen : « La NBA va rendre compte cette semaine de son exploration de l’idée d’une nouvelle ligue masculine de basketball en Europe, en partenariat avec la FIBA », a-t-elle déclaré récemment. La réunion des propriétaires, prévue ce jeudi 27 mars, pourrait être déterminante.

L’Europe s’apprête-t-elle à accueillir sa propre NBA ? Si l’histoire est en train de s’écrire, Paris et le PSG sont déjà bien placés pour en être le cœur battant.