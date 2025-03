La NBA prépare son expansion européenne : une ligue dès 2026 avec 11 villes européennes ?

L’idée d’une NBA européenne prend de plus en plus d’ampleur. Portée par des figures comme Adam Silver et Tony Parker, elle pourrait devenir réalité dès 2026 avec une première ligue continentale organisée par la Grande Ligue.

Un tournoi européen dès 2026-2027 ?

D’après le média serbe Meridian Sport, la NBA prévoit de lancer un nouveau tournoi européen à l’horizon 2026-2027. Onze métropoles sont déjà identifiées comme potentielles hôtes : Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Paris, Londres, Manchester, Milan, Rome, Istanbul et Athènes. Cette ligue continentale pourrait débuter avec dix équipes, sans que la NBA n’ait précisé si celles-ci seraient issues de clubs existants ou créées ex nihilo.

Le sujet a pris de l’ampleur ces dernières semaines après les déclarations du commissaire de la NBA Adam Silver en marge des matchs disputés à Paris. « Tout est sur la table, y compris l’ajout de clubs existants », avait-il alors indiqué, ouvrant la porte à une intégration des géants actuels du basket européen.

Tony Parker en ambassadeur de la NBA en Europe

Figure de proue de la NBA sur le Vieux Continent, Tony Parker milite pour une collaboration entre les instances européennes et américaines. Dans ses récentes interviews au Progrès et à L’Équipe, l’ancien meneur des Spurs évoque un « moment clé pour le basket européen », appelant à une union des forces : « On ne peut pas se passer de la NBA. On aimerait y participer, mais le but est qu’on allie nos forces pour faire quelque chose de jamais vu auparavant, tout en s’assurant qu’aucun club historique européen ne soit laissé de côté. »

Une prise de position qui fait écho à celle du président de FIBA Europe, Jorge Garbajosa, dans une interview accordée à Marca, où il reconnaissait qu’une arrivée de la NBA sur le continent semblait inévitable. Reste à savoir sous quelle forme cette entente pourrait se concrétiser.

Des précisions attendues fin mars

Dans les prochains jours, Adam Silver et les propriétaires des franchises NBA se réuniront pour évoquer cette expansion stratégique. Le commissaire de la ligue a promis plus de détails à l’issue de ce sommet prévu fin mars. Une échéance qui pourrait clarifier les contours d’un projet aussi ambitieux que structurant pour le futur du basket européen.