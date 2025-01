Ligue NBA en Europe, avenir des matchs à Paris, évolution des règles : les annonces d’Adam Silver

Une heure avant le premier Paris Game, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a donné une conférence de presse devant une centaine de journalistes français et étrangers. Un point de passage habituel de ces matchs en Europe, qui lui permet de donner les grandes lignes directrices pour le développement de la ligue américaine, et notamment son rapport au Vieux Continent. Même s’il n’y a pas eu d’annonce officielle, voilà les trois principaux points abordés qui donnent des indices sur le futur.

La ligue NBA en Europe

C’est une possibilité qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des mois. L’implantation de la NBA en Europe via une ligue indépendante est en train d’être discutée avec toutes les parties prenantes. Adam Silver a dévoilé qu’il y avait eu « beaucoup de rendez-vous ces derniers jours avec les dirigeants de clubs, la FIBA, les entreprises de média, et les sponsors. » Il y en avait d’ailleurs déjà eu pendant les Jeux Olympiques à Paris. L’intérêt de développer la marque NBA auprès d’un plus large public, comme ils l’ont déjà fait en Afrique avec la BAL, est grand.

En fin d’année 2024, le patron de FIBA Europe avait déclaré pour Marca que la NBA « viendra en Europe » même si « nous ne savons ni quand ni comment. » Les rumeurs de contact entre la NBA et le Panathinaïkos, Fenerbahçe et le Real Madrid avaient été démenties par les deux premiers clubs, mais pas par le troisième. Adam Silver a confirmé que « tout était sur la table, y compris l’ajout de clubs existants », quitte à faire concurrence à l’EuroLeague. Au niveau de la chronologie, ce dernier a promis des nouvelles lors de la prochaine réunion du conseil d’administration de la NBA, fin mars.

Adam Silver doesn't rule out inviting EuroLeague teams to the NBA Europe league: "Everything is on the table" 👀 pic.twitter.com/Xtl7MuCwUd — BasketNews (@BasketNews_com) January 23, 2025

Prochains matchs à Paris ?

Concernant le futur des matchs de saison régulière en Europe, la tendance semble en train de tourner. Paris a accueilli les quatre dernières éditions européennes (2020, 2023, 2024, 2025) et n’aura peut-être plus cette chance. « Ce n’est pas clair à ce moment, si on reviendra à Paris » a déclaré Adam Silver quelques heures plus tôt, devant un palace parisien. Et lors de la conférence de presse officielle, il a semblé pris sur le fait quand il lui a été demandé de passer un message aux fans allemands de basket, champions du monde en titre. Grand sourire aux lèvres : « Restez à l’affût [rires]. On regarde de très près la possibilité d’organiser un match de saison régulière en Allemagne. » Berlin pourrait donc hypothétiquement reprendre le flambeau. Mais Adam Silver a aussi évoqué la possibilité d’une semaine européenne avec des matchs dans plusieurs grandes villes.

Évolution du style de jeu en NBA, et les différences avec l’Europe

De manière plus globale, Adam Silver est revenu sur l’évolution du basket pratiqué en NBA. Il a notamment regretté que le jeu soit devenu « moins physique qu’avant », et ne permette plus aux défenses de prendre le dessus. Il ne croit cependant pas qu’il y ait un problème avec la prédominance du tir à 3-points.

Le Commissionnaire a été confronté par les journalistes européens sur la comparaison avec le basket pratiqué sur le Vieux Continent. Il a reconnu que certains éléments du système européen étaient « préférables » à son équivalent américain. Et qu’il y avait du travail à faire pour améliorer le programme de développement des jeunes joueurs aux États-Unis. « Certains disent qu’en Europe on s’entraîne 6 jours par semaine pour jouer 1 match, et aux États-Unis on joue 6 matchs pour 1 seul entraînement. C’est une exagération, mais je pense quand même que nos jeunes jouent trop de matchs. Et peut-être qu’ils se concentrent trop sur les skills. » La NBA serait en train de réfléchir à des mesures pour rendre le produit NBA plus attractif, alors que de plus en plus de spectateurs se plaignent d’un basket toujours plus offensif et stéréotypé.