Les Spurs écrasent les Pacers lors de l’épisode 1 des NBA Paris Games, avec un grand Wembanyama

Les Spurs de San Antonio ont largement dominé les Pacers d’Indiana (140 à 110) ce jeudi 23 janvier à l’Accor Arena de Bercy dans le cadre des NBA Paris Games 2025. Une rencontre marquée par une prestation magistrale de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), acclamé par le public parisien.

Un premier quart-temps équilibré

Dès l’entame de match, les Spurs ont pris un léger avantage (12-8) avant un temps-mort demandé par les Pacers. Ces derniers ont réagi immédiatement (30-35) grâce à un bon passage d’Obi Toppin, déjà à 11 points après seulement six minutes. Victor Wembanyama s’est rapidement mis en évidence avec une belle activité des deux côtés du terrain : 10 points à 4/8, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en neuf minutes. San Antonio a réussi à garder l’avantage à la fin du premier quart-temps (30-29).

Wembanyama et Vassell ont pris les commandes

Indiana a entamé le deuxième quart-temps sur un 6-0, mais Wembanyama et Devin Vassell ont permis aux Spurs de reprendre le dessus (44-43). À la mi-temps, San Antonio menait 60-57 après un panier de Vassell (14 points à 6/9) sur le buzzer et plus globalement une belle première période de Wembanyama, déjà très complet (15 points à 6/10, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre). En face, Tyrese Haliburton a maintenu les Pacers dans le match avec 11 points.

Un troisième quart-temps à sens unique

De retour des vestiaires, les Spurs ont accéléré et creusé l’écart (72-64), profitant notamment de l’efficacité de Vassell et de l’apport du vétéran Harrison Barnes. Wembanyama a poursuivi sa démonstration, atteignant rapidement les 20 points et dominant défensivement avec une séquence plusieurs contres. Son impact a permis à San Antonio de prendre une avance confortable de 23 points à la fin du quart-temps (103-80), avec des statistiques impressionnantes : 24 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres en 26 minutes.

Wembanyama ovationné, Sidy Cissoko prend part à la fête

Le dernier quart-temps a confirmé la domination texane. Wembanyama a continué sur sa lancée, franchissant la barre des 30 points et s’attirant des chants de « MVP, MVP, MVP » de la part du public. Il a quitté le parquet sous une ovation avec une ligne de stats éloquente : 30 points à 13/21, 11 rebonds, 6 passes, 5 contres en seulement 32 minutes. Le match a basculé en garbage time, permettant à l’autre Parisien des Spurs, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans), de briller avec une belle passe et un panier en contre-attaque. San Antonio a parachèvé son succès avec une victoire écrasante 140-110.

WEMBY FAIT LE SHOW À LA MAISON 🇫🇷 30 PTS

11 REB

6 AST

5 BLK

4 3PM Game 2 samedi soir à 18H00 #NBAParis pic.twitter.com/VdhVw0e9hd — NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2025

Prochain rendez-vous samedi

Les Spurs et les Pacers se retrouveront dès ce samedi 25 janvier, toujours à Bercy, pour le second match des NBA Paris Games 2025. Coup d’envoi prévu à 18 heures.