EuroBasket masculin

Le héros de Lettonie – Lituanie est un ancien joueur de Champagne Basket !

Avec 21 points, 5 rebonds et 11 passes décisives contre la Lettonie, Arnas Velicka a porté la Lituanie vers les quarts de finale de l'EuroBasket ! En 2020/21, alors âgé de 20 ans, il avait transité par Champagne Basket, où il n'avait pas réellement fait l'unanimité.
00h00
Le héros de Lettonie – Lituanie est un ancien joueur de Champagne Basket !

Félicité par son coéquipier Normantas, Arnas Velicka a été le héros inattendu de Lettonie – Lituanie !

Crédit photo : Julie Dumélié

« Il ne joue que pour ses stats, pas pour faire gagner l’équipe », taclait Cédric Heitz au micro de L’Union en février 2021. Visiblement, Arnas Velicka (1,95 m, 25 ans) a bien grandi depuis.

Pas sûr d’être dans les 12 à la base !

Dans ce qui était certainement le plus grand match de sa carrière (88-79 en 1/8e de finale de l’Euro contre la Lettonie), le meneur lituanien a produit des statistiques, oui, mais il a surtout fait gagner son équipe. « C’est une grosse victoire pour nous », s’est-il réjoui en conférence de presse. « Je suis très heureux de la façon dont on a respecté le plan, ça nous a permis de sortir la Lituanie de son match. Je suis content pour tous les joueurs qui ont élevé leur niveau. » 

Velicka, le meneur aux faux airs d’Alex Caruso avec son bandeau improvisé (photo : Julie Dumélié)

On remarquera cependant qu’il est cocasse d’autant parler de soi-même sans se mentionner puisque personne n’incarne mieux cela qu’Arnas Velicka ce samedi côté lituanien (21 points à 5/10, 5 rebonds, 11 passes décisives et 1 interception en 36 minutes). Pendant une longue partie de la préparation, il était censé se faire couper, ne pas être dans les 12, assez peu utile dans son rôle de meneur de rotation derrière Rokas Jokubaitis (2,3 points en 6 minutes de moyenne), avant de gagner sa place lors de la dernière rencontre amicale (11 points et 5 passes décisives).

« Je savais qu’il fallait que quelqu’un sorte du rang »

Puis Rokas Jokubaitis s’est effondré lors du premier tour, touché aux ligaments du genou, et il a fallu que quelqu’un d’autre sorte de sa boîte. Ce facteur X a donc été Arnas Velicka , qui s’est immiscé en très bonne compagnie dans les livres d’histoire : le troisième lituanien à signer plus de dix passes décisives dans un match décisif après Sarunas Jasikevicius et Mantas Kalnietis, le troisième joueur des 30 dernières années à sortir un match à plus de 20 points, 5 rebonds et 10 passes décisives après Mateusz Ponitka et Luka Doncic. Encore une statistique ? Il est également le troisième joueur des 30 dernières années à sortir un match à plus de 20 points et 10 passes décisives après Sarunas Jasikevicius et Alexey Shved.

Pas mal pour quelqu’un qui n’était pas certain d’être là à la base ! « Au début de l’été, je n’avais qu’un rêve : être dans l’équipe. Je suis heureux d’avoir pu être à ce niveau, heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer et de performer. Rokas était notre leader, celui qui portait l’équipe sur ses épaules. Ce qui lui est arrivé est très triste. Cette victoire est pour lui. Avec sa blessure, je savais qu’il fallait que quelqu’un sorte du rang. Étant donné qu’on joue au même poste, j’étais conscient que je devais faire de mon mieux. J’étais prêt pour ça. » 

« Pas vraiment impliqué dans le projet collectif »
à Champagne Basket

Soit tout ce qu’il n’était pas forcément en 2020, lorsqu’il avait posé ses valises dans la Marne, à l’époque âgé de 20 ans ! Un projet Hermannsson à la base, les deux joueurs partageant le même agent, celui-ci espérant voir son poulain bénéficier d’un temps de jeu similaire. Mais le programme chaotique de la Jeep ÉLITE à l’époque, longtemps à l’arrêt, avait frustré le joueur, tandis que l’environnement de l’équipe ne favorisait pas forcément le développement individuel.

En février 2021, dans le flou concernant la tenue de la fin de saison de Jeep ÉLITE, Arnas Velicka avait mis les voiles vers Braunschweig, après seulement onze matchs disputés (11,4 points à 43%, 2,8 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne). « Il n’était pas vraiment impliqué dans le projet collectif », relatait Cédric Heitz quelques jours après son départ. « Arnas voulait avoir de l’exposition pour pouvoir aller en NBA. Il a quand même du potentiel à 21 ans seulement. Il était quand même à 11 points et 5 passes en Jeep Élite : à cet âge-là, ça laisse augurer de bonnes choses. Mais il ne joue que pour ses stats, pas pour faire gagner l’équipe. »

Arnas Velicka lors de son passage au Champagne Basket en 2020/21 (photo : Teddy Picaudé)

Depuis, Arnas Velicka a dû remiser ses rêves de NBA au placard, successivement passé par Naples, Chemnitz (meilleur passeur de FIBA Europe Cup en 2023), le Rytas Vilnius (champion de Lituanie 2024) et de nouveau par Braunschweig la saison dernière (12,1 points à 38% et 5,5 passes décisives). Embauché par le Neptunas Klaipeda, il découvrira l’EuroCup dans les prochaines semaines. Sauf si ses prochains matchs sont du même acabit, ce qui donnera peut-être quelques idées à des clubs plus huppés.

À Riga,

