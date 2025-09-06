Recherche
EuroBasket masculin

La Lituanie prive son voisin letton d’un parcours réussi dans son Euro

EuroBasket - La Lituanie a sorti son voisin letton en huitièmes de finale de l'EuroBasket 2025. Touchée par les blessures, menée de bout en bout, la sélection de Luca Banchi n'aura pas réussi à enchaîner après sa cinquième place à la Coupe du monde 2023, malgré le retour de Kristaps Porzingis (34 points).
|
00h00
Résumé
Écouter
La Lituanie prive son voisin letton d'un parcours réussi dans son Euro

Marek Blaževič et la Lituanie ont sorti la Lettonie à Riga

Crédit photo : Julie Dumélié

Deux après avoir terminé cinquième de la Coupe du monde 2023, la Lettonie rêvait grand pour son EuroBasket, organisé chez elle à Riga. Mais l’aventure des Baltes s’arrête dès les huitièmes de finale. Battus par leurs voisins lituaniens (79-88) ce samedi 6 septembre, les joueurs de Luca Banchi ne vivront pas la troisième semaine de la compétition.

Développement à venir.

Gabriel Pantel-Jouve
Lituanie
Lituanie
Lettonie
Lettonie
