Bourges assure, La Roche se rassure, Basket Landes prend ses distances en tête

En Boulangère Wonderligue, cinq des six matchs de la 9e journée étaient à l’affiche ce samedi 6 décembre, avant le déplacement de Lattes Montpellier à Landerneau ce dimanche après-midi. Toulouse a subi sa septième défaite de suite en huit matchs, pendant que Basket Landes a assuré en tête du championnat. La Roche Vendée et l’ESBVA se sont reprises pendant que Charnay confirme : retour sur les matchs de la soirée !

Toulouse sombre encore face à Bourges

Les semaines se suivent et se ressemblent au TMB. Écrasées par la pression de Charnay la semaine passée, les Toulousaines n’ont pas pu relever la tête face aux Tangos de Bourges (86-63).

Petit à petit, les joueuses d’Olivier Lafargue ont pris leurs distances avec les visiteuses, sous l’impulsion de Kariata Diaby notamment et ses 14 points et 6 rebonds. La jeune pépite tango Alicia Tournebize a également montré l’étendue de son talent en seulement 12 minutes, avec 12 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et un +16 d’évaluation.

Victoire face à Toulouse !

Avec ce succès et les résultats sur les autres terrains, les Tangos confirment leur place dans le top 5 du championnat, avant que leurs bourreaux montpelliéraines de la semaine passée ne s’élancent à la Cimenterie de Landerneau.

Charnay prend ses distances à Angers

Déjà victorieuses la semaine passée à Toulouse, les Charnaysiennes ont confirmé leur bonne forme sur le terrain d’Angers (84-91), qui manque de rattraper le CBBS au classement.

La salle Jean Bouin a subi les affres d’une Shakayla Thomas impressionnante. L’ailière américaine a signé 35 des 91 points de son équipe, pendant que Sara Chevaugeon a apporté toute son expérience du haut de ses 17 points.

Déjà battues par Landerneau la semaine passée, Aurélie Bonnan et ses joueuses manquent de rattraper leurs visiteuses du soir au classement, malgré les 25 points de leur capitaine Anna Ngo Ndjock. La défense leur a clairement porté préjudice.

Roche Vendée souffle face à l’ASVEL

Empêtrée dans un début de saison difficile, La Roche s’est permise une belle respiration face à une ASVEL Féminin (70-66) en pleine confiance après son succès à Villeneuve-d’Ascq fin novembre.

Menées après trois quarts-temps, Justine Loubens et ses coéquipières ont repris leurs esprits au moment le plus important, après avoir plutôt maîtrisé l’entame de la rencontre. Cela a porté ses fruits, notamment avec les 18 points de l’ailière mais aussi les 19 points, 8 rebonds et 4 passes de Stella Johnson.

Les Vendéennes s’offrent un succès de choix face à un concurrent direct au maintien, bien qu’elles restent avant-dernières au classement.

Villeneuve-d’Ascq fait craquer Chartres

Frustrée par les Lyonnaises la semaine passée, l’ESBVA a distancé Chartres en fin de rencontre pour reprendre sa marche en avant au Colisée (60-78).

Avec 39 points cumulés, Ameryst Alston et Emmanuelle Tahane ont porté l’estocade nordiste en fin de rencontre, laissant Assitan Koné et ses coéquipières loin derrière.

Avec un match en moins que le dauphin Charnay, Villeneuve-d’Ascq sécurise toutefois sa 3e place, devant les Flammes Carolo.

Basket Landes dompte les Flammes Carolo

Enfin, le leader landais s’est fait peur face aux Flammes Carolo, mais Leila Lacan ont fini par disposer de leur visiteuses sur le score de 75 à 67.

Aux 12 points de la joueuse du Connecticut Sun en WNBA, Camille Droguet a ajouté 16 unités pour refaire le retard de Mont-de-Marsan après 36 minutes (56-60).

Il faut dire que Charleville-Mézières a été particulièrement dangereux, notamment dans la raquette avec un duo Liz Dixon (15 points, 9 rebonds) – Tiffany Clarke (16 points) particulièrement actif.

Avec une huitième victoire en 9 matchs, Basket Landes est plus que jamais leader du championnat devant Charnay, Villeneuve-d’Ascq et son adversaire ardennais. Ce dernier pourrait d’ailleurs se faire rattraper au classement par Landerneau en cas de succès face à Lattes en clôture de la journée de championnat ce dimanche 7 décembre.