Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Bourges assure, La Roche se rassure, Basket Landes prend ses distances en tête

LBWL - Bourges, La Roche, Villeneuve-d’Ascq, Charnay et Basket Landes signent les bonnes opérations du début de la 9e journée. Les Tangos ont déroulé face à des Toulousaines mal en points, pendant que les Vendéennes ont offert à leur public une respiration dans une saison pour le moment compliquée. Charnay a de son côté enchaîné un deuxième succès de suite ; tandis que les Landaises poursuivent leur cavalier seul en tête du classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourges assure, La Roche se rassure, Basket Landes prend ses distances en tête

Les Tangos ont déroulé progressivement face à Toulouse, qui n’a plus gagné depuis la 2e journée.

Crédit photo : Olivier Martin

En Boulangère Wonderligue, cinq des six matchs de la 9e journée étaient à l’affiche ce samedi 6 décembre, avant le déplacement de Lattes Montpellier à Landerneau ce dimanche après-midi. Toulouse a subi sa septième défaite de suite en huit matchs, pendant que Basket Landes a assuré en tête du championnat. La Roche Vendée et l’ESBVA se sont reprises pendant que Charnay confirme : retour sur les matchs de la soirée !

Toulouse sombre encore face à Bourges

Les semaines se suivent et se ressemblent au TMB. Écrasées par la pression de Charnay la semaine passée, les Toulousaines n’ont pas pu relever la tête face aux Tangos de Bourges (86-63).

Petit à petit, les joueuses d’Olivier Lafargue ont pris leurs distances avec les visiteuses, sous l’impulsion de Kariata Diaby notamment et ses 14 points et 6 rebonds. La jeune pépite tango Alicia Tournebize a également montré l’étendue de son talent en seulement 12 minutes, avec 12 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et un +16 d’évaluation.

Avec ce succès et les résultats sur les autres terrains, les Tangos confirment leur place dans le top 5 du championnat, avant que leurs bourreaux montpelliéraines de la semaine passée ne s’élancent à la Cimenterie de Landerneau.

Charnay prend ses distances à Angers

Déjà victorieuses la semaine passée à Toulouse, les Charnaysiennes ont confirmé leur bonne forme sur le terrain d’Angers (84-91), qui manque de rattraper le CBBS au classement.

LIRE AUSSI

La salle Jean Bouin a subi les affres d’une Shakayla Thomas impressionnante. L’ailière américaine a signé 35 des 91 points de son équipe, pendant que Sara Chevaugeon a apporté toute son expérience du haut de ses 17 points. 

Déjà battues par Landerneau la semaine passée, Aurélie Bonnan et ses joueuses manquent de rattraper leurs visiteuses du soir au classement, malgré les 25 points de leur capitaine Anna Ngo Ndjock. La défense leur a clairement porté préjudice.

Roche Vendée souffle face à l’ASVEL

Empêtrée dans un début de saison difficile, La Roche s’est permise une belle respiration face à une ASVEL Féminin (70-66) en pleine confiance après son succès à Villeneuve-d’Ascq fin novembre.

– Journée 9

Menées après trois quarts-temps, Justine Loubens et ses coéquipières ont repris leurs esprits au moment le plus important, après avoir plutôt maîtrisé l’entame de la rencontre. Cela a porté ses fruits, notamment avec les 18 points de l’ailière mais aussi les 19 points, 8 rebonds et 4 passes de Stella Johnson.

Justine LOUBENS
Justine LOUBENS
18
PTS
2
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ROC
70 66
LYO

Les Vendéennes s’offrent un succès de choix face à un concurrent direct au maintien, bien qu’elles restent avant-dernières au classement.

Stella JOHNSON
Stella JOHNSON
19
PTS
8
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ROC
70 66
LYO

 

Villeneuve-d’Ascq fait craquer Chartres

Frustrée par les Lyonnaises la semaine passée, l’ESBVA a distancé Chartres en fin de rencontre pour reprendre sa marche en avant au Colisée (60-78).

– Journée 9

 

LIRE AUSSI

Avec 39 points cumulés, Ameryst Alston et Emmanuelle Tahane ont porté l’estocade nordiste en fin de rencontre, laissant Assitan Koné et ses coéquipières loin derrière.

Ameryst ALSTON
Ameryst ALSTON
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
60 78
VIL
Emmanuelle TAHANE
Emmanuelle TAHANE
19
PTS
6
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
60 78
VIL

Avec un match en moins que le dauphin Charnay, Villeneuve-d’Ascq sécurise toutefois sa 3e place, devant les Flammes Carolo.

Basket Landes dompte les Flammes Carolo

Enfin, le leader landais s’est fait peur face aux Flammes Carolo, mais Leila Lacan ont fini par disposer de leur visiteuses sur le score de 75 à 67.

– Journée 9

 

Leila LACAN
Leila LACAN
12
PTS
2
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
CHA

Aux 12 points de la joueuse du Connecticut Sun en WNBA, Camille Droguet a ajouté 16 unités pour refaire le retard de Mont-de-Marsan après 36 minutes (56-60). 

Camille DROGUET
Camille DROGUET
16
PTS
5
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
CHA

Il faut dire que Charleville-Mézières a été particulièrement dangereux, notamment dans la raquette avec un duo Liz Dixon (15 points, 9 rebonds) – Tiffany Clarke (16 points) particulièrement actif.

Tiffany CLARKE
Tiffany CLARKE
16
PTS
4
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
CHA

 

Liz DIXON
Liz DIXON
15
PTS
9
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
CHA

Avec une huitième victoire en 9 matchs, Basket Landes est plus que jamais leader du championnat devant Charnay, Villeneuve-d’Ascq et son adversaire ardennais. Ce dernier pourrait d’ailleurs se faire rattraper au classement par Landerneau en cas de succès face à Lattes en clôture de la journée de championnat ce dimanche 7 décembre.

La Boulangère Wonderligue – Journée 9
06/12/2025
ROC Roche Vendée
70 66
LYO Lyon Asvel Féminin
CHA Charnay
ANG Angers Féminin
TOU Toulouse M.B.
BOU Bourges
CHA Chartres Féminin
60 78
VIL Villeneuve d’Ascq
LAN Basket Landes
75 67
CHA Charleville-Mézières
07/12/2025
MON Lattes Montpellier
LAN Landerneau
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Bourges
Bourges
Suivre
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Alicia Tournebize a enfin eu le droit de mettre les pieds sur le parquet !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le « basket intense » et « la grinta », secrets de la victoire choletaise face à Limoges
Betclic ELITE
00h00Strasbourg a payé son « début de match honteux » face à l’ASVEL
La Boulangère Wonderligue
00h00Bourges assure, La Roche se rassure, Basket Landes prend ses distances en tête
Qualif' Coupe du Monde
00h00La France dégringole à la 14e place du power ranking européen de la FIBA
NM1
00h00Le Colisée de Chartres primé par l’Unesco !
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Juste Jocyte ne sera plus en EuroLeague en 2026-2027
Féminines
00h00Juste Jocyte rejoint à son tour le Project B, comme Janelle Salaün
Madiba Owona a marqué 25 points ce mercredi 3 décembre
NCAA
00h00Madiba Owona signe son match référence à Santa Clara
Marc-Owen Fodzo Dada a marqué 15 pooints pour Nancy au Portel
Betclic ELITE
00h00Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) signe un nouveau match référence en Betclic ELITE
ELITE 2
00h00Orléans s’impose largement contre Évreux et conforte sa place de leader
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
1 / 0