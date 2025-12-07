Recherche
LBWL

Le Colisée de Chartres primé par l’Unesco !

Nommé parmi les belles arénas du monde en 2025 selon le Prix Versailles, une prestigieuse distinction mondiale soutenue par l’Unesco, le Colisée de Chartres a reçu l'un des trois prix décernés par l'entité de l'ONU à Paris, jeudi 4 décembre.
00h00
Le Colisée de Chartres primé par l’Unesco !

Le Colisée de Chartres a reçu l’un des trois prix décernés par l’Unesco en 2025 en matière d’œuvre architecturale sportive.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Un an et demi après son ouverture, le Colisée de Chartres est le lauréat d’un des prix les plus prestigieux du monde architectural. Déjà intégrée à une liste de cinq arénas mondiales début novembre au Prix Versailles décerné par l’Unesco, l’enceinte chartraine a été distinguée pour son design extérieur lors d’une cérémonie organisée à Paris jeudi 4 décembre.

LIRE AUSSI

Depuis plusieurs années, le Prix Versailles distingue les plus belles réalisations architecturales mondiales, dont celles du milieu sportif. Dans ce sens, le Colisée de Chartres a retenu l’attention du jury, qui a été séduit par l’intégration de l’édifice dans la ville. « Son intégration urbaine exemplaire » en plein centre-ville tout en réhabilitant une ancienne friche, sa « vue emblématique sur la cathédrale » inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ou encore ses facilités de transports afin d’accueillir de grands événements variés sont autant d’arguments de poids dans cette distinction.

Ouvert au printemps 2024, le Colisée est la nouvelle salle multisports chartraine, qui peut recevoir 4 187 personnes en configuration basket. Situé dans le centre, cet édifice accueille les matchs du club féminin de la ville, qui évolue en Ligue Féminine de Basket (LFB) ; mais aussi ceux du club masculin engagé en Nationale 1.

