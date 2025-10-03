Paris domine le Maccabi Tel-Aviv : 3/3 pour les clubs français d’EuroLeague, deux jours après le 0/3 !

C’est dans la salle qui sonnait bien vide du Aleksandar Nikolic Hall de Belgrade que se jouait cette deuxième journée d’EuroLeague, entre le Maccabi Tel-Aviv et Paris. Un match entre deux équipes battues lors de la première journée, et qui avaient à cœur de se rattraper. Leurs deux confrontations la saison dernière avaient tourné en la faveur des Parisiens. Même scénario pour ce troisième épisode. Toujours sans Lamar Stevens et Enzo Shahrvin, et face à une équipe israélienne au complet, le Paris Basketball a maîtrisé son sujet.

« On n’a pas fait assez. Pour gagner bien sûr, mais même pour rivaliser à ce niveau. On doit faire beaucoup mieux. Pour l’instant, nous ne sommes pas prêts » concluait le coach Francesco Tabellini, presque fataliste mercredi. Ce qui a dû motiver ses joueurs pour aller chercher cette victoire. L’écart final aurait même pu être plus grand, vu qu’il avait atteint les 18 points au début du dernier quart-temps.

Plus d’infos à suivre…