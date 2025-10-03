Recherche
EuroLeague

Paris domine le Maccabi Tel-Aviv : 3/3 pour les clubs français d’EuroLeague, deux jours après le 0/3 !

EuroLeague - Le Paris Basketball vient conclure en beauté la soirée des clubs français ! Dans un scénario inverse à la première journée, ils rejoignent Monaco et l'ASVEL au rayon des vainqueurs, en allant l'emporter chez le Maccabi Tel-Aviv, toujours délocalisé à Belgrade (score final 94-101).
00h00
Désormais leader affirmé de Paris, Nadir Hifi a encore terminé meilleur marqueur de son équipe

Crédit photo : Loïc Wacziak - FFBB

C’est dans la salle qui sonnait bien vide du Aleksandar Nikolic Hall de Belgrade que se jouait cette deuxième journée d’EuroLeague, entre le Maccabi Tel-Aviv et Paris. Un match entre deux équipes battues lors de la première journée, et qui avaient à cœur de se rattraper. Leurs deux confrontations la saison dernière avaient tourné en la faveur des Parisiens. Même scénario pour ce troisième épisode. Toujours sans Lamar Stevens et Enzo Shahrvin, et face à une équipe israélienne au complet, le Paris Basketball a maîtrisé son sujet.

« On n’a pas fait assez. Pour gagner bien sûr, mais même pour rivaliser à ce niveau. On doit faire beaucoup mieux. Pour l’instant, nous ne sommes pas prêts » concluait le coach Francesco Tabellini, presque fataliste mercredi. Ce qui a dû motiver ses joueurs pour aller chercher cette victoire. L’écart final aurait même pu être plus grand, vu qu’il avait atteint les 18 points au début du dernier quart-temps.

Plus d’infos à suivre…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague
00h00Paris domine le Maccabi Tel-Aviv : 3/3 pour les clubs français d’EuroLeague, deux jours après le 0/3 !
Cholet Basket a signé sa deuxième victoire de la saison
Betclic ELITE
00h00Cholet réussit la passe de deux en Betclic ÉLITE, face à Boulazac
EuroLeague
00h00Derrière un phénoménal Zac Seljaas, l’ASVEL ouvre aussi son compteur !
EuroLeague
00h00Monaco relève la tête et fait exploser Dubaï pour sa première victoire de la saison
Bryce Jones a été élu co-MVP de la première journée d'EuroCup 2025-2026
EuroCup
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP co-MVP de la première journée d’EuroCup
Avec un budget en hausse, le Zalgiris Kaunas a pu s'offrir Maodo Lo en provenance du Paris Basketball
EuroLeague
00h00Le Zalgiris Kaunas explose son budget record !
Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen, rêve de retourner en EuroLeague
EuroLeague
00h00Rudy Demahis-Ballou, meneur de Caen en ELITE 2 : « J’ai goûté à l’EuroLeague et j’aimerais y retourner »
La JA Vichy solide à la maison
ELITE 2
00h00JA Vichy – Antibes : duel du haut de tableau en Elite 2
Marc Namura ne fait pas dans la langue de bois après trois défaites déjà cette saison
ELITE 2
00h00Évreux déjà en difficulté après trois défaites : « Clairement, on n’est pas au niveau de l’Élite 2 à l’heure actuelle »
Ilan Germain
NM1
00h00À 15 ans, Ilan Germain ouvre son compteur de points en NM1 sous le maillot du Pays Salonais
Livenews NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
