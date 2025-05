Paris et le CTC Pôle Sud 77/91 triomphent aux championnats de France U15

L’Île-de-France a encore montré ce week-end qu’elle était un vivier de jeunes basketteurs et basketteuses. Les Final Four U15 masculin et féminin ont sacré le Paris Basket Avenir chez les garçons, et la CTC Pôle Basket 77/91 Sud Centre chez les filles.

En finale, les Parisiens l’ont facilement emporté 101 à 43 face à une autre équipe de la région : Marne-la-Vallée. Une victoire acquise à domicile puisque les demi-finales et la finale avaient lieu aux Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Avant la finale dimanche 22 mai, le PBA avait disposé du Mans avec autant de facilité (96-40) tandis que Marne-la-Vallée avait battu le Croix d’Argent Basket Montpellier, qui finit troisième. Le Paris Basket Avenir succède au Touraine BC, vainqueur en 2024.

Chez les filles, la CTC Pôle Basket 77/91 Sud Centre remporte le trophée après une belle bataille face à Basket Landes en finale, à Caussade (Midi-Pyrénées). Elles succèdent au FC Lyon ASVEL Féminin, vainqueur de la compétition l’an dernier.