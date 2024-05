Le Touraine BC et le FC Lyon ASVEL Féminin champions de France U15 2024

Le Touraine BC et le FC Lyon ASVEL Féminin viennent de remporter le titre de champion de France U15 dans la catégorie masculine pour Tours et féminine pour Lyon.

Un rêve devenu réalité pour les Tourangeaux

Ce dimanche, les minimes du Touraine BC sont devenus champions de France U15 ÉLITE groupe A 2024. Cette finale se jouait à Bassens en Gironde et a vu le Touraine BC affronter Le Cannet Côte d’Azur Basket dans une finale plus que serrée. Au final du premier quart-temps, les Tourangeaux ont démarré avec un désavantage de 3 points (20-23). Cela ne s’est pas amélioré dans le deuxième quart-temps avec une énorme réussite aux tirs (9 paniers à 3-points) pour les Azuréens. Au final, les jeunes joueurs de Tours sont parvenus à faire changer l’issue de cette finale et de s’imposer 96-89. Invaincu cette saison, le Touraine BC devient alors champion de France U15 Elite, 20 ans après, et Le Cannet vice-champion.

La SIG de Graffenstaden a elle pris la troisième place face au Havre (100-85). De son côté, le SMUC est champion de France U15 groupe B.

Les Lyonnaises championnes de France U15 élite

À l’occasion de la finale du championnat de France U15 élite féminine, le FC Lyon ASVEL a battu Angers en finale. Les joueuses lyonnaises ont dominé, s’imposant 53-35 au score. Marne-La-Vallée Basket vient compléter le podium en gagnant face au Paris Basket 18 sur le score de 76-46. C’est le Club Basket d’Ifs qui a remporté le groupe B.