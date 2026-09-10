Tous les quarts de finale de la Coupe du monde se jouent ce jeudi 10 septembre : le programme de la journée

Si vous êtes à Berlin, ou disponible pour regarder la télévision toute la journée, c’est une incroyable journée de basket qui s’annonce !

Pour cause, en ce jeudi 10 septembre, ce sont les quatre quarts de finale de la Coupe du monde qui vont se jouer à la Uber Arena. Avec notamment le grand rendez-vous de l’équipe de France à 14h30 face à la Chine.

Le programme du jour :