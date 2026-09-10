Tous les quarts de finale de la Coupe du monde se jouent ce jeudi 10 septembre : le programme de la journée
La Coupe du monde 2026 s'approche de son verdict à Berlin. À l'issue de ce jeudi 10 septembre, et des quatre quarts de finale qui se seront disputés, on connaîtra le dernier carré du Mondial. Voici les horaires de la journée.
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Crédit photo : FIBA
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Si vous êtes à Berlin, ou disponible pour regarder la télévision toute la journée, c’est une incroyable journée de basket qui s’annonce !
Pour cause, en ce jeudi 10 septembre, ce sont les quatre quarts de finale de la Coupe du monde qui vont se jouer à la Uber Arena. Avec notamment le grand rendez-vous de l’équipe de France à 14h30 face à la Chine.
Le programme du jour :
- États-Unis – Hongrie à 11h30 sur beIN Sports et Courtside 1891
- France – Chine à 14h30 à 14h30 sur TMC, beIN Sports 1 et Courtside 1891
- Allemagne – Belgique à 17h45 sur beIN Sports et Courtside 1891
- Espagne – Australie à 20h45 sur beIN Sports et Courtside 1891
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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