« C’est une arme nucléaire dans la raquette » : qui est Zhang Ziyu, la géante de… 2,23 m que les Bleues vont affronter à la Coupe du monde ?

Attendue par une partie de la presse dans les couloirs de la Uber Arena après la victoire chinoise contre Porto Rico, Zhang Ziyu (19 ans) a gratifié les journalistes de son plus joli signe de la main, tout en traversant la zone mixte en courant… C’est-à-dire, pas si rapidement encore.

Alors qu’elle aimante naturellement tous les regards de par sa taille inédite dans l’histoire du basket féminin, qu’elle a annoncé à 2,23 m auprès de la FIBA, Zhang Ziyu est encore une joueuse en plein développement, dont les lacunes sont évidentes : un manque évident de mobilité et de cardio. « On va essayer d’appuyer dessus », promettait Marième Badiane, qui s’apprête à la défier alors qu’elle lui rend… 33 centimètres.

0,81 point par minute !

Reste que ses qualités sont tout aussi visibles, et il n’y a qu’à demander aux Porto-Ricaines qui ont plié face au phénomène mercredi après-midi. Dès sa première entrée en jeu, pour une touche sous le panier, les Caribéennes se sont mises à trois joueuses devant elle (photo ci-dessous), les mains levées au maximum, mais rien n’y a fait. Zhang Ziyu a reçu le ballon et a scoré, comme souvent.

Certes discrète face à la République tchèque (3 points à 1/3 et 6 rebonds en 11 minutes), elle a été d’une rentabilité à toute épreuve sur ses autres sorties allemandes : 13 points et 6 rebonds en 18 minutes contre Team USA, 8 points en 8 minutes face à l’Italie, puis 13 points en 9 minutes contre Porto Rico en barrages.

La Coupe du monde de Zhang Ziyu

Zhang Ziyu Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 11:44 7,8 4,8 0,8 0,3 1,3 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 10/09 18:09 7 8 1 0 3 D 61-90 vs FRA Coupe du Monde Féminine 09/09 9:26 13 2 1 0 1 V 72-75 @ POR Coupe du Monde Féminine 07/09 8:28 8 3 0 0 0 V 51-71 @ ITA Coupe du Monde Féminine 06/09 10:53 3 6 1 1 1 V 74-70 vs TCH Coupe du Monde Féminine

De quoi lui valoir les compliments de la star, Caitlin Clark. « Je n’ai jamais affronté une joueuse de cette taille et elle nous a clairement posé des problèmes. Je pense que c’est une joueuse formidable et on voit à quel point elle est jeune. On voit bien qu’elle est encore en plein apprentissage, qu’elle apprend à jouer et à tirer parti de son principal atout, à savoir sa taille. Il n’y a pas grand-chose à faire pour l’arrêter quand elle est près du panier. »

2,06 m à l’école primaire !

Née le 2 mai 2007 dans le Shandong, une province de l’Est de la Chine, elle n’avait pas d’autre choix que de devenir basketteuse. Un héritage familial, avec deux parents professionnels : Zhang Lei (2,13 m) et Yu Ying (1,98 m), ancienne internationale. Et puis, il y avait ses prédispositions physiques, évidemment : en CP, elle faisait déjà 1,57 m tandis qu’elle culminait à 2,06 m dès le CM2 !

À l’ère des réseaux sociaux, sa taille démentielle n’est évidemment jamais passée inaperçue et Zhang Ziyu a commencé à faire le buzz à 14 ans, dès l’été 2021. Alors qu’elle avait déjà atteint sa taille adulte, elle a compilé 42 points, 25 rebonds et 6 contres en finale du championnat juniors de Chine, entraînant inévitablement des comparaisons avec Yao Ming.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯 She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆 (via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v — Overtime (@overtime) July 15, 2021

Depuis, elle a continué à empiler les cartons. En 2024, elle a été nommée MVP du championnat d’Asie U18 avec une moyenne de 42,8 d’évaluation (35 points et 12,8 rebonds). Première Chinoise à dunker en match officiel, devenue internationale A l’année dernière à 18 ans, elle a vécu une saison rookie assez contrastée en WCBA avec les Shandong Six Stars (9,7 points à 77%, 3,4 rebonds et 0,4 contre).

« Un talent qu’on ne voit qu’une fois par siècle »

« Le problème, c’est qu’elle n’a pas beaucoup joué dans son club », souligne Pierre Vincent, l’adjoint français de la Chine. « Son coach voit toutes ses limites. Notre sélectionneur, lui, voit toutes ses qualités. » Pour la FIBA, Luming Gong l’a décrite comme « un talent qu’on ne voit qu’une fois par siècle, pas seulement en Chine mais dans le monde entier. »

Considérée comme un vrai projet national, déjà vue comme une superstar en Chine, Zhang Ziyu fait l’objet d’un suivi extrêmement poussé de la fédération chinoise, qui s’est adjoint les services d’un préparateur physique, de médecins et de nutritionnistes spécialement dédiés. « Ils ont un programme de 10 ans avec elle », indique Pierre Vincent, qui glisse d’ailleurs « qu’il y en a d’autres (des très grandes) qui arrivent derrière ! »

Lors des courtes séquences où elle est sur le parquet, elle qui entre généralement dans les fins de quart-temps, le jeu tourne également autour d’elle. « On essaye d’exploiter ses qualités et de masquer ses limites », décrypte Pierre Vincent. « On essaye de mieux jouer avec elle en attaque et de défendre en zone pour masquer ses limites de mobilité. Mais quand elle a la balle dans la raquette, c’est une arme nucléaire ! »

Si son futur reste incertain, notamment en raison de ses faibles qualités athlétiques qui pourraient grandement la pénaliser en WNBA, Zhang Ziyu arrive déjà à avoir un vrai impact, notamment grâce à sa capacité à sanctionner aux lancers-francs (72%, pour 4,5 tentatives en 12 minutes de moyenne). « À elle d’apprendre à jouer », poursuit Pierre Vincent. « Elle n’est pas beaucoup utilisée dans son club et elle se retrouve confrontée à des joueuses comme Aliyah Boston à la Coupe du monde, à des pivots costauds, qui savent défendre fort. C’est compliqué pour elle mais c’est utile de voir une telle adversité pour comprendre qu’il faut travailler dur, qu’il faut apprendre à lutter avec ses armes pour trouver les situations. Elle comprend bien mais il faut travailler et lui laisser le temps. »

« Elle est perçue comme un animal de foire »

Car oui, Zhang Ziyu n’a encore que 19 ans ! « C’est toujours une gamine », souffle Pierre Vincent. Une petite fille amoureuse de crochet, qui a fièrement présenté aux caméras de la FIBA l’éléphant en peluche qu’elle s’est tricotée en l’espace d’un mois et demi. « Aux yeux de beaucoup de gens j’ai juste l’air très grande, et ils pensent certainement que je suis une personne dure. Mais honnêtement, je suis juste une jeune fille. Je peux encore être très enfantine parfois », disait-elle à la Fédération internationale. « Je sais que les jeunes de mon âge sortent et s’amusent, mais ça ne me pose pas de problème parce que j’aime vraiment le basket. »

Surtout, les jeunes de son âge peuvent passer incognito. Ce n’est pas son cas, et ce ne le sera jamais. À Berlin, elle est l’une des attractions de la compétition, l’une des joueuses que tout le monde a envie de voir, et elle va devoir apprendre à gérer une notoriété uniquement due à ses mensurations. « Elle n’apprécie pas trop de prendre des photos avec les gens », révèle Pierre Vincent. « Elle le fait un peu mais pas beaucoup. Elle est perçue comme un animal de foire. Et ça la met mal à l’aise. Avec de la maturité, elle arrivera à s’en servir… » Tout comme elle fera souffrir nombre d’intérieures sur les parquets professionnels. Tant que son vrai premier coup d’éclat n’est pas prévu pour ce jeudi face à l’équipe de France…

À Berlin,