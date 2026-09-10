France – Chine : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le quart de finale de Coupe du monde des Bleues ?

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France tentera de se rapprocher jeudi de son objectif affiché de podium mondial.

À 14h30, les Bleues ont ainsi rendez-vous avec la Chine, leur bourreau de l’édition 2022 (défaite 71-85), à Berlin. « J’espère que l’on s’en souviendra », lançait le sélectionneur Jean-Aimé Toupane mercredi soir.

Alors que les forces en présence ont considérablement évolué, notamment du côté chinois qui n’a jamais retrouvé le niveau affiché en Australie, ce match aura tout de même tout du piège pour les tricolores, impériales depuis le début de la compétition. « Le quart de finale est le match redouté par tout le monde. »

France – Chine : sur quelle chaîne regarder le match ?

Comme depuis le début de la compétition, la rencontre sera disponible en clair, retransmise à partir de 14h30 sur TMC, l’une des chaînes du groupe TF1, avec le duo Grégoire Margotton – Sarah Michel-Boury aux commentaires.

TMC est disponible gratuitement sur le canal 10 de la TNT. La chaîne est également proposée par les principaux opérateurs internet, notamment Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

En parallèle, beIN Sports 1 diffusera également le match, avec Mary Patrux et Audrey Sauret aux manettes depuis Berlin.

Enfin, le match est disponible sur la plateforme OTT de la FIBA, Courtside 1891.

France – Chine : toutes les informations pratiques Match : France – Chine

Compétition : Coupe du monde féminine 2026

Phase : quart de finale

Date : jeudi 10 septembre 2026

Lieu : Berlin (Allemagne)

Début de la diffusion : 14h20

Coup d’envoi : 14h30

Chaîne gratuite : TMC

Streaming gratuit : TF1+

Chaîne payante : beIN SPORTS 1

Streaming payant : Courtside 1891

« J’espère qu’on continuera à avoir de l’adresse car ils vont nous proposer beaucoup de zone », anticipe Jean-Aimé Toupane. « Il faudra trouver de l’alternance. C‘est le basket asiatique : l’adresse est toujours là, beaucoup de mouvement, et elles arrivent à bien utiliser leurs grandes. Il faudra être vigilant sur les deux aspects : à l’extérieur et à l’intérieur. Nous, on essaiera de les faire courir aussi, car je pense qu’il y a des opportunités de marquer sur du jeu rapide une fois qu’on aura le rebond. »

En cas de qualification pour le dernier carré, l’équipe de France affronterait la Belgique ou l’Allemagne en demi-finale.