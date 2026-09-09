ITW Matthys Mahop : « J’aimerais bien aller en NBA d’ici deux ans »

La génération 2008 française est riche en prospects, à l’image d’Hugo Yimga-Moukouri bien sûr, mais aussi de Cameron Houindo, Swann Penda, Louka Letailleur ou… Matthys Mahop (1,98 m, 18 ans). Faisant partie des leaders du Pôle France la saison dernière, ce grand meneur-arrière a décidé de lancer sa carrière professionnelle du côté de Poitiers Basket 86.

Lors d’un match de préparation joué à Bordeaux face à Boulazac (victoire 79-67 de Poitiers, avec 7 points de Mahop), le jeune prospect a accordé une interview à BeBasket, pour parler de son état d’esprit à l’aube de sa première saison pro, de ses attentes et de ses ambitions futures. Champion d’Europe U16 il y a deux ans, il nous explique aussi pourquoi il n’a pas participé à l’Euro U18 cet été.

Matthys, comment se passe la préparation collectivement avec Poitiers ? Vous étiez en 2-0, désormais 3-0 avec ce soir… Tout va bien non ?

Franchement ça se passe super bien. On s’entraîne dur chaque semaine, on aborde chaque match comme il le faut. Comme on peut le voir ce soir, on a mis beaucoup d’intensité sur la défense. C’est un peu ça notre identité de jeu : la défense, puis la relance. C’est ce qu’on fait à l’entraînement tous les jours et voilà, on est bien préparés.

« On a envie de faire mieux que la saison dernière » Matthys Mahop sur les ambitions de Poitiers

Est-ce qu’il n’y a pas une sorte de pression autour de vous ? Parce que l’équipe va jusqu’en finale l’année dernière, donc vous êtes attendus cette saison…

Je ne dirais pas une pression, mais plutôt de l’excitation, beaucoup d’excitation. On a envie de faire mieux que la saison dernière, ou au moins de faire pareil. On sait qu’on a une équipe plus jeune, donc on doit un peu plus travailler notre collectif. La moitié de l’équipe a changé. Pour ma part, je suis un jeune nouveau, je fais ma première entrée pro et ça fait très bizarre. Il y a déjà un effectif assez solide par rapport à ce qu’ils ont créé les années précédentes. Je dirais plus que c’est une bonne pression plutôt qu’une mauvaise pression. On a envie de faire mieux et de montrer que même en tant que jeunes, on est capables de faire de grandes choses.

𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐁𝐨𝐮𝐥𝐚𝐳𝐚𝐜 ⚡️ 🙏 Nos Poitevins joueront ce soir à 𝟮𝟬𝗵𝟯𝟬, à 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗮𝘂𝘅, à l’occasion du Festival #LR9 en mémoire de Lorenzo, jeune espoir du basket français disparu en mai 2025.#GoPB👊 pic.twitter.com/HNO4mWPkmc — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) September 5, 2026

Comment se passe ton intégration dans ton premier club pro ?

C’est mon premier club pro oui, au début j’étais un petit peu stressé [sourire]. Mais les gars m’ont rapidement mis dedans. Ils m’ont mis à l’aise, que ce soit le GM Arnaud [Marius] ou Andy [Thornton-Jones] le coach. On m’a montré qu’il y avait un cadre, mais que même si j’étais jeune, j’étais considéré comme un pro comme tout le monde. Je dois juste être intense, exigeant avec moi-même, et tout va bien se passer.

En plus tu as des responsabilités, tu es directement titulaire. C’est le projet jeunes de Poitiers qui t’as convaincu ?

Le projet jeunes m’a beaucoup parlé. J’ai vu les jeunes qui sont passés avant à Poitiers comme Mohamed Diawara, plein de jeunes comme ça qui ont rapidement eu du temps de jeu au sein du club. Le projet de faire jouer les jeunes assez rapidement sur le terrain, ça m’a directement parlé. Je me suis dit que c’est ce qu’il me fallait en sortie d’INSEP : un collectif où je peux m’exprimer, tout en étant exigeant avec moi-même. Ça m’a parlé directement.

Quel poste tu te considères ? 1 ou 2 ?

Je me considère plus comme un poste 2. Je peux dépanner en 1, mais je me sens plus à l’aise et plus confiant en poste 2.

Si tu devais définir ton profil de joueur, tes qualités etc, pour les fans de Poitiers ?

Je dirais que je suis un playmaker, capable de créer pour les autres et pour moi aussi. Je suis un défenseur, quelqu’un d’assez rapide dans les relances. Et je suis assez athlétique, assez rapide. Donc en gros un combo-guard playmaker.

Tu es aussi un gros prospect de la génération 2008. On pensait te voir à l’Euro U18. Qu’est-ce qui s’est passé ?

Malheureusement, je me suis fait opérer au mois d’avril des deux hanches. J’ai été contraint d’abandonner la sélection française, j’ai pu seulement reprendre mi-août le basket. J’ai pu participer à certains événements comme le camp Epsilon pour me remettre en jambes, et c’est ça qui m’a permis d’être sur le terrain sur cette pré-saison.

J’aurais aimé participer, on avait parlé avec mon agent pour revenir plus tôt. Mais par rapport aux directives et aux consignes médicales pour mes hanches, je n’ai pas pu reprendre assez vite pour intégrer la prépa. Surtout qu’ils avaient commencé assez tôt, fin juin, et moi j’ai eu mon accord pour reprendre seulement début juillet. Ça ne collait pas trop avec les dates.

C’était une opération prévue depuis longtemps ? C’était le bon choix pour la suite de ta carrière ?

C’est ça, exactement. C’était quelque chose qui me gênait depuis un certain bout de temps, un peu plus d’un an. Avec mes agents et mon entourage, on a décidé de faire l’opération pour pouvoir être libre et tranquille durant le reste de ma carrière.

Pas de regrets quand tu les as vus jouer ? En plus tu aurais fait du bien au poste 1…

Franchement, beaucoup de regrets. Surtout qu’ils ont quand même eu la médaille de bronze. J’aurais aimé apporter mes qualités athlétiques pour aller chercher la médaille d’or. Mais malgré ça ils ont fait une bonne compétition et je suis fier d’eux. Il y a Hugo [Yimga-Moukouri] qui a dominé, et plein d’autres gars ont assuré aussi, donc je suis content pour eux.

Comment as-tu occupé ton été ? Sur quoi as-tu travaillé ?

J’ai beaucoup travaillé sur mon corps, sur mes hanches : de la mobilité, du gainage, pour reprendre des sensations. J’ai pu reprendre réellement le basket mi-août, avec plusieurs camps. Et puis j’ai fait le tournoi Top Hoops à Paris pour me remettre en jambes sur du 5-contre-5 un petit peu. Et là, tout va bien en prépa.

France generation rankings update, four generations included(2008 to 2011) in a top 10 format. The future of Les Bleus 🇨🇵 pic.twitter.com/4RlNHajMZT — Scoutspects basketball scouting (@scout1spects) September 5, 2026

Tu ne fermes pas la porte à un retour en équipe de France ? Potentiellement l’été prochain pour la Coupe du Monde U19 ?

Jamais, la porte est toujours ouverte. Bien sûr que je vise cette Coupe du monde. C’est la compétition que tout le monde attend en tant que jeune [sourire]. Ça sera ma deuxième sélection depuis les U16. J’ai hâte de participer avec la France à une Coupe du Monde, franchement c’est super excitant.

Tu parlais d’Hugo Yimga-Moukouri, qui est le plus gros prospect français pour la prochaine Draft. Tu le connais mieux que quiconque parce que tu as beaucoup joué avec lui. Comment tu le vendrais à un recruteur NBA ?

La première qualité d’Hugo, c’est que c’est un travailleur, un bosseur acharné. Tout ce qu’il a, c’est parce qu’il travaille dur. C’est quelqu’un de super résilient. Il est capable de faire un match à 20 points, mais le lendemain à l’entraînement, il va tout de suite taffer comme s’il en avait mis 0. C’est un leader dans l’attitude, il est toujours intense quand il joue, jamais au ralenti. Il montre toujours l’exemple sur le terrain. C’est une super bonne personne, toujours un leader qui l’exemple et les bonnes choses.

Matthys Mahop (Pôle France) - Hugo Yimga-Moukouri (Pôle France) Comparaison statistique entre deux joueurs Matthys Mahop Hugo Yimga-Moukouri MJ 22 38 PTS 5,1 12,5 REB 2,5 4,9 PD 2,5 1,2 IN 1 1,1 CO 0 0,2

Tu as été étonné de sa première saison en pro ? Il a 10 points de moyenne, c’est quand même exceptionnel…

C’est exceptionnel, mais connaissant Hugo depuis assez longtemps maintenant, je m’y attendais. Je savais qu’il allait tout éclater directement, dès sa première saison. Peut-être pas aussi fort, mais je savais qu’il allait cartonner. Il y avait un beau projet autour de lui à Nanterre. Connaissant Hugo, il avait de grosses ambitions, et ça ne lui fait pas peur. Je m’attendais à ça.

En tout cas, ton objectif comme lui, c’est d’aller en NBA ?

L’objectif ultime, ouais, c’est la NBA. Franchement, j’aimerais bien d’ici 2 ans, si tout se passe bien. Pouvoir faire une première année en Pro B et après monter petit à petit. J’essaye de ne pas me presser, juste continuer étape par étape, valider chaque étape, et après la NBA viendra.

« Franchement, j’aimerais bien aller en NBA d’ici 2 ans » Matthys Mahop

Quels sont tes objectifs pour ta première saison pro ?

Pour ma première saison pro, je voudrais vraiment montrer mon exigence au niveau de la défense. Être un défenseur assez référencé dans le championnat. Et continuer à créer du jeu, malgré mon jeune âge et ma sortie de l’INSEP, pour montrer que je suis capable de créer sur le poste 1 comme sur le poste 2. Être à l’aise, faire briller mes coéquipiers, scorer et continuer à développer mon tir extérieur.

À quelle différence t’attends-tu entre la Nationale 1 et la Pro B ?

Un niveau beaucoup plus physique, c’est clair. Les joueurs ont beaucoup plus d’expérience, certains descendent de Betclic ÉLITE. On l’a vu sur ce match amical, j’étais opposé à Patrick Beverley, il y a pas mal de gros joueurs. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me permet d’élever mon niveau de jeu à chaque fois. Affronter des joueurs comme ça, ça me fait prendre de d’expérience. C’est super enrichissant de voir qu’on est sur un jeu plus rude, plus musclé.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Matthys Mahop peut-il s'épanouir à Poitiers ? Oui

Non

C’est comment le match-up avec Patrick Beverley ? Il t’as un peu embêté, t’as volé un ballon et provoqué une faute offensive…

[sourire] Franchement c’était dur dans l’intensité, mais c’était super enrichissant. Ça montre qu’un gars comme ça, qui a défendu sur de gros joueurs comme LeBron James, a un énorme niveau. Le voir en face de moi, ça me permet de développer mon jeu et d’être un peu plus agressif. C’est un match-up qui m’a beaucoup appris.

Il t’as trashtalké un peu ou pas ?

Non, franchement, pas vraiment. Pas comme on a pu le voir en NBA en tout cas [rires]. Il a parlé un peu avec mes coéquipiers, mais à moi il ne m’a pas trop parlé. Par contre, je sentais qu’il était vraiment dur en défense.