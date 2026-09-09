Nanterre continue sur sa lancée, Strasbourg tombe face à une écurie d’EuroLeague

Nanterre 89-75 Levallois

Après trois matchs en déplacement à Cholet puis à Bourg-en-Bresse (pour affronter deux équipes étrangères), Nanterre 92 était de retour en terre connue ce mercredi, devant son public à Maurice-Thorez pour affronter Levallois. Un voisin des Hauts-de-Seine promu sportivement en ÉLITE 2, et qui va avoir les dents longues cette saison, notamment grâce à une jeunesse talentueuse.

L’une de leurs recrues phares, Tom Digbeu, était cependant absent de ce match de préparation. Ce sont donc deux anciens de la maison qui font leur grand retour aux Metropolitans, Giovan Oniangue et Kezza Giffa le fils du coach, qui terminent meilleurs marqueurs avec 19 et 14 points.

Mais cela n’aura pas suffi pour battre les demi-finalistes de Betclic ÉLITE, qui s’imposent 89-75. Avec leur effectif taillé pour jouer les premières places du pays, Nanterre a creusé l’écart dans le second quart-temps (50-38) grâce notamment à leur capitaine Benjamin Sene (11 points), et a géré jusqu’à la fin. Trois autres cadres de l’année dernière ont dépassé la barre des 10 points : Donta Scott avec 15 points, Hugo Yimga-Moukouri avec 13, et Len Schoormann avec 12.

Les statistiques du match à retrouver ici

Bilan de Nanterre en pré-saison : 4-1, Levallois : 0-4

Une nouvelle victoire en pré-saison pour nos Nanterriens. Le travail continue ! 💪⏳ pic.twitter.com/IXhWGcyk6V — Nanterre 92 (@Nanterre92) September 9, 2026

Olimpia Milano 75-68 SIG Strasbourg

Pour la SIG Strasbourg, ce cinquième match de pré-saison s’est joué à huis-clos en Italie. C’est le 14e d’EuroLeague la saison dernière qui a accueilli le club alsacien pour un scrimmage dans son centre d’entraînement. Un nouveau gros test face à un club étranger pour la SIG, après avoir perdu contre Francfort et les Gladiators de Trèves (Allemagne), et avant d’affronter Naples plus tard dans le mois. Pas d’exception cette fois, puisqu’ils ont subi la loi de leurs hôtes italiens, 75-68.

Deux gros noms terminent meilleurs marqueurs pour Milan, en la personne de la recrue venant de NBA Garrison Matthews (12 points), et de l’ex-coéquipier de Sylvain Francisco au Zalgiris Moses Wright IV (10 points). L’écart était déjà de 12 points à la mi-temps, et a été récupéré quasiment de moitié par les Strasbourgeois, qui accrochent un résultat honorable. Il faudra attendre le prochain match contre Dijon dans trois jours pour espérer signer la troisième victoire de cette pré-saison (après Nancy et l’ASA en août).

Bilan de Strasbourg en pré-saison : 2-3