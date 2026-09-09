Déjà une blessure en pré-saison pour Moustapha Fall

L’été 2026 réservait déjà l’un des mouvements les plus médiatisés de l’intersaison européenne. Après cinq campagnes riches sous le maillot de l’Olympiakos, Moustapha Fall (2,18 m, 34 ans) a franchi la frontière de la rivalité athénienne en s’engageant avec l’ennemi juré du Panathinaïkos.

Un transfert retentissant qui permet au pivot international français d’associer sa puissance sous le cercle à celle de ses compatriotes Mathias Lessort et Guerschon Yabusele, tandis que Sylvain Francisco les servira depuis l’extérieur. Mais la préparation du géant tricolore vient de connaître un premier coup d’arrêt après un entraînement.

Déchirure aux ischios-jambiers

En pleine phase de réglages avant la reprise des compétitions officielles, le nouvel intérieur de la formation grecque a ressenti une douleur musculaire qui a nécessité des examens médicaux immédiats. Le Panathinaïkos a officialisé la nouvelle par un communiqué laconique. « À l’issue de l’entraînement du jour, Moustapha Fall s’est rendu à l’hôpital « YGEIA » pour passer des examens. Ces derniers ont révélé une élongation/déchirure aux ischio-jambiers. Il a d’ores et déjà commencé un traitement thérapeutique spécifique et son état sera réévalué. »

Soit exactement la même blessure subie par son coéquipier Nikos Rogkavopoulos lors du premier match amical contre Maroussi. Nigel Hayes-Davis s’est lui aussi blessé pendant la prépa.

Si la durée exacte d’indisponibilité n’a pas été formellement divulguée par le club athénien — l’état du joueur devant être réévalué à l’issue de la première phase de soins —, ce type d’atteinte aux ischio-jambiers exige généralement de 2 à 4 semaines de repos et de rééducation selon la gravité de la lésion. Sa présence au tournoi Pavlos Giannakopoulos avec notamment la JL Bourg est fortement compromise.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.#paobcaktor — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 9, 2026

Une blessure de plus

Le staff médical du Pana a immédiatement mis en place un protocole de soins adapté pour éviter toute récidive. Fall sort en effet d’une grave déchirure du tendon rotulien du genou qui l’a privé de 10 mois de basket, soit la quasi-intégralité de la saison dernière avec l’Olympiakos. Il devra observer une prudence maximale avant de retrouver les parquets.

Pour le nouveau coach Zeljko Obradovic, cette indisponibilité temporaire modifie les plans de pré-saison. Le Panathinaïkos s’appuyait sur la complémentarité entre l’impact physique de Mathias Lessort et la dimension protectrice de cercle / passeur poste bas de Moustapha Fall. Heureusement, le club champion d’EuroLeague en 2024 compte un effectif de 18 joueurs pour pallier ce genre de pépins.

Cette absence contraint l’entraîneur à réajuster ses rotations dans la raquette pour les prochains matchs amicaux. Reste à voir si l’international français sera à 100 % de ses capacités pour le coup d’envoi de l’EuroLeague (24 septembre) et du championnat grec (3-4 octobre).