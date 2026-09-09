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« J’espère qu’on se souviendra de 2022 » : quatre ans après, un nouveau quart de finale de Coupe du monde entre la France et la Chine !

Deux jours après sa qualification, l'équipe de France connaît enfin son adversaire en quart de finale. Les Bleues défieront la Chine, leur bourreau de l'édition 2022.
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Résumé
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« J’espère qu’on se souviendra de 2022 » : quatre ans après, un nouveau quart de finale de Coupe du monde entre la France et la Chine !

Xu Han et les Chinoises sur la route des Bleues !

Crédit photo : Cécile Thomas
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Dès le milieu de l’après-midi, Marième Badiane avait anticipé la question. « Non, ce ne serait pas une revanche par rapport à 2022 : leur équipe est très différente, notre groupe aussi », assurait l’intérieur des Bleues. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a pourtant tenu un discours totalement différent. « J’espère qu’on se souviendra de 2022 ! » 

Quatre ans après Sydney (défaite 71-85), l’équipe de France retrouvera pourtant son bourreau de l’époque, la sélection chinoise, qualifiée pour le Top 8, son objectif final, au bout du suspense (75-72 contre Porto-Rico), malgré les 24 points de la future landaise Trinity San Antonio, effondrée en zone mixte.

Porto Rico (F) 72 - 75 Chine (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 09/09/2026

Leaders

Porto Rico (F)Chine (F)
PTSTrinity San Antonio 24Han Xu 21
REBImani McGee-Stafford 9Han Xu 11
PDTrinity San Antonio 7Shuyu Yang 11

Statistiques d'équipe

Porto Rico (F)Chine (F)
TIRS40 %48,3 %
3PTS7/188/23
LF9/1011/16
REB3838
RO128

Si la phénomène Ziyu Zhang a pesé lourd du haut de ses 223 centimètres (13 points en 9 minutes), c’est surtout Xu Han (2,05 m) qui a fait la différence avec 21 points et 11 rebonds. « Nous sommes prêts à défier la deuxième meilleure équipe du monde », a souligné la coéquipière de Marine Johannès et Pauline Astier à New York, qui avait participé au scrimmage largement remporté par les tricolores la semaine dernière (93-56).

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Pour défier les Bleues, qui n’ont jamais remporté le moindre quart de finale de Coupe du monde (!), la Chine pourra compter sur un allié de poids en la personne de Pierre Vincent, l’illustre ancien sélectionneur français, présent dans le staff de Luming Gong depuis janvier 2025.

L’émotion des Chinoises, qui ont galéré jusqu’au bout contre Porto Rico (photo : Cécile Thomas)

« C’est bien de connaître l’adversaire », a déclaré Jean-Aimé Toupane. « En prépa (victoire 93-56 la semaine dernière, ndlr), les deux équipes n’étaient pas en place. Pour autant, leur spécificité est d’avoir ces deux grands joueuses, notamment la pivot de 2,23 m qui rentre sur des situations très précises. J’espère qu’on continuera à avoir de l’adresse car ils vont nous proposer beaucoup de zone. Il faudra trouver de l’alternance. C‘est le basket asiatique : l’adresse est toujours là, beaucoup de mouvement, et elles arrivent à bien utiliser leurs grandes. Il faudra être vigilant sur les deux aspects : à l’extérieur et à l’intérieur. Nous, on essaiera de les faire courir aussi, car je pense qu’il y a des opportunités de marquer sur du jeu rapide une fois qu’on aura le rebond. » 

Han Xu
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Chine (F)
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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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