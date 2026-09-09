« J’espère qu’on se souviendra de 2022 » : quatre ans après, un nouveau quart de finale de Coupe du monde entre la France et la Chine !

Dès le milieu de l’après-midi, Marième Badiane avait anticipé la question. « Non, ce ne serait pas une revanche par rapport à 2022 : leur équipe est très différente, notre groupe aussi », assurait l’intérieur des Bleues. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a pourtant tenu un discours totalement différent. « J’espère qu’on se souviendra de 2022 ! »

Quatre ans après Sydney (défaite 71-85), l’équipe de France retrouvera pourtant son bourreau de l’époque, la sélection chinoise, qualifiée pour le Top 8, son objectif final, au bout du suspense (75-72 contre Porto-Rico), malgré les 24 points de la future landaise Trinity San Antonio, effondrée en zone mixte.

Si la phénomène Ziyu Zhang a pesé lourd du haut de ses 223 centimètres (13 points en 9 minutes), c’est surtout Xu Han (2,05 m) qui a fait la différence avec 21 points et 11 rebonds. « Nous sommes prêts à défier la deuxième meilleure équipe du monde », a souligné la coéquipière de Marine Johannès et Pauline Astier à New York, qui avait participé au scrimmage largement remporté par les tricolores la semaine dernière (93-56).

Pour défier les Bleues, qui n’ont jamais remporté le moindre quart de finale de Coupe du monde (!), la Chine pourra compter sur un allié de poids en la personne de Pierre Vincent, l’illustre ancien sélectionneur français, présent dans le staff de Luming Gong depuis janvier 2025.

« C’est bien de connaître l’adversaire », a déclaré Jean-Aimé Toupane. « En prépa (victoire 93-56 la semaine dernière, ndlr), les deux équipes n’étaient pas en place. Pour autant, leur spécificité est d’avoir ces deux grands joueuses, notamment la pivot de 2,23 m qui rentre sur des situations très précises. J’espère qu’on continuera à avoir de l’adresse car ils vont nous proposer beaucoup de zone. Il faudra trouver de l’alternance. C‘est le basket asiatique : l’adresse est toujours là, beaucoup de mouvement, et elles arrivent à bien utiliser leurs grandes. Il faudra être vigilant sur les deux aspects : à l’extérieur et à l’intérieur. Nous, on essaiera de les faire courir aussi, car je pense qu’il y a des opportunités de marquer sur du jeu rapide une fois qu’on aura le rebond. »