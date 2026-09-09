Rouen remporte le derby normand dans une fin de match serrée, Fos domine Toulouse

Évreux 82-87 Rouen

La pré-saison est souvent l’occasion pour les clubs d’affronter leurs voisins voire rivaux, pour limiter au maximum les coûts des déplacements. Alors forcément, les derby sont légion. En Normandie, quoi de mieux qu’un match entre Évreux et Rouen pour lancer la saison. En concurrence pour le maintien, les deux étaient restés sur une égalité 1-1 dans les confrontations la saison dernière. Mais cette fois, c’est bien le RMB qui inflige à l’ALM sa deuxième défaite de la pré-saison.

82-87 score final, puisque Rouen est allé l’emporter à Évreux. C’est notamment dans la gestion de la balle que s’est faite la différence, puisque les hommes du nouveau coach Dinis Amaral ont concédé… trois fois plus de turnovers (24 à 8) que ceux de Jean-Denys Choulet. En face, cinq joueurs ont dépassé les 10 d’évaluation, dont la meilleure pour la toute dernière recrue rouennaise, Vincent Vent (17 points, 4 rebonds). Ces derniers ont creusé l’écart de cinq points dans les cinq dernières minutes. L’adresse extérieure était pourtant en faveur d’Évreux, avec 42% contre 25%. Rouen reprend un bilan positif sur cette pré-saison.

Bilan de Rouen en pré-saison : 3-2, bilan d’Évreux : 4-2

FIN DU MATCH ⏹️ C’est gagné ! 🔥

Après une fin de match serrée, c’est le RMB qui s’impose et poursuit sa bonne dynamique. 💪 pic.twitter.com/VM80CInXNB — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) September 9, 2026

Fos Provence 95-82 Toulouse

Le dernier match amical du soir opposait une formation de NM1 au club repêché en ÉLITE 2. Dans une rencontre jouée à Montpellier et diffusée en direct, ce sont bien les Provencaux qui l’ont emporté de 17 points, alors que l’écart dépassait les 20 points un peu plus tôt. Après avoir affronté toute la pré-saison ses clubs voisins de NM1 Bordeaux et Tarbes-Lourdes (à part un match contre l’Élan Béarnais), la marche était trop haute pour le TBC. Ce qui ne tarit pas leurs ambitions pour la saison, alors que ce projet — notamment porté par les actionnaires BigFlo et Oli, Léon Marchand et Antoine Dupont — visait l’ÉLITE 2 d’ici 2027 ou 2028, puis la Betclic ÉLITE d’ici 2030 ou 2031.

Bilan de Fos en pré-saison : 3-2