Malgré les blessures de deux leaders, l’Australie résiste in-extremis au retour de l’Italie

Au terme d’un barrage qualificatif à la hauteur du décor de la Berlin Arena, l’Australie a composté dans la douleur son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2026. Victorieuses sur le fil (82-80), les Opals poursuivent leur route dans la compétition, non sans peur.

Deux blessures d’importance pour l’Australie

Pour aborder ce choc couperet contre la Squadra Azzurra, l’Australie semblait dérouler son basket sur les bases d’un jeu rapide et agressif vers le cercle. En s’appuyant sur leur impact physique naturel et une alternance efficace à l’intérieur, les joueuses océaniennes ont pris la mesure du premier quart-temps (26-13).

Et ce malgré la blessure au genou en début de rencontre de la pivot de WNBA Ezi Magbegor, qui s’ajoute à l’absence confirmée pour le reste de la compétition d’Alanna Smith. Sans ces deux leaders dans la raquette, il a fallu trouver d’autres solutions. Comme avec l’extérieure Isobel Borlase, MVP du match avec 30 points.

Breaking: Ezi Magbegor is sitting at the end of the bench with her Opals hoodie on, ice-pack on her knee.

Highly unlikely she won't be back in this game, definitely doubtful for the rest of the tournament @FIBAWC #FIBAWCC pic.twitter.com/2J5xFCaVps — basketball.com.au (@bouncepassau) September 9, 2026

Face à une sélection italienne pas concentrée en défense, avec un langage corporel discutable, et une leader Cécilia Zandalasini pas en rythme (9 points à 2/7), l’Australie a pris le large. On était bien loin de l’équipe qui avait réussi l’exploit d’accrocher la Team USA à seulement trois points.

Renversement total

Mais alors que l’écart a atteint les 26 points (40-66) dans ce match arbitré par le Français Yohan Rosso, tout s’est inversé dans le dernier quart-temps. La physionomie de la rencontre a basculé au pire des moments pour les joueuses de Sandy Brondello, et cela a failli leur être fatal.

Revitalisée par l’énergie du désespoir, les transalpines ont su tirer parti de l’absence du duo d’intérieures adverses pour progressivement prendre d’assaut la peinture australienne. En plus de ce jeu au poste, les tirs extérieurs ont enfin commencé à tomber dedans. À l’image forcément des deux énormes shoots miraculeux de Constanza Verona (23 points) et Vittoria Blasigh (13 points) dans la dernière minute. L’écart de 26 points a été réduit à… 0 en dix minutes, puisque l’Italie est revenue à égalité 77-77.

ITALY ERASE 26-POINT DEFICIT TO TIE THE GAME 🇮🇹#FIBAWWC pic.twitter.com/dQdFgDD0ch — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 9, 2026

Mais dans un money-time tendu, l’Australie a marqué les quelques points qu’il fallait, après quatre minutes de disette. Et surtout, l’Italienne Francesca Pasa (4 points) a raté le lay-up de l’égalisation au buzzer, sur sa main faible. Celui-ci a fait le tour de l’arceau, sans tomber. La Squadra s’incline donc 82-80, en frôlant le plus grand hold-up du tournoi. Les pleurs étaient de mise après le coup de sifflet final.

Le huitième pays quart de finaliste de cette Coupe du monde sera bel et bien l’Australie, qui va affronter l’Espagne demain à 20h45, en espérant qu’Ezi Magbegor soit rétablie.