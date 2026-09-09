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Malgré les blessures de deux leaders, l’Australie résiste in-extremis au retour de l’Italie

Coupe du monde féminine - L'Italie est passée à un lay-up du hold-up du tournoi, après avoir raté pendant trois quart-temps son barrage contre l'Australie, pourtant privée de deux leaders. Les Opals ont tout de même résisté et rejoignent l'Espagne en quarts (score final 82-80).
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Résumé
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Malgré les blessures de deux leaders, l’Australie résiste in-extremis au retour de l’Italie

La tristesse de la meneuse Francesca Passa après avoir raté le lay-up de l’égalisation au buzzer

Crédit photo : Cécile Thomas
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Au terme d’un barrage qualificatif à la hauteur du décor de la Berlin Arena, l’Australie a composté dans la douleur son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2026. Victorieuses sur le fil (82-80), les Opals poursuivent leur route dans la compétition, non sans peur.

Deux blessures d’importance pour l’Australie

Pour aborder ce choc couperet contre la Squadra Azzurra, l’Australie semblait dérouler son basket sur les bases d’un jeu rapide et agressif vers le cercle. En s’appuyant sur leur impact physique naturel et une alternance efficace à l’intérieur, les joueuses océaniennes ont pris la mesure du premier quart-temps (26-13).

Et ce malgré la blessure au genou en début de rencontre de la pivot de WNBA Ezi Magbegor, qui s’ajoute à l’absence confirmée pour le reste de la compétition d’Alanna Smith. Sans ces deux leaders dans la raquette, il a fallu trouver d’autres solutions. Comme avec l’extérieure Isobel Borlase, MVP du match avec 30 points.

Isobel BORLASE
Isobel BORLASE
30
PTS
4
REB
5
PDE
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ITA
80 82
AUS

Face à une sélection italienne pas concentrée en défense, avec un langage corporel discutable, et une leader Cécilia Zandalasini pas en rythme (9 points à 2/7), l’Australie a pris le large. On était bien loin de l’équipe qui avait réussi l’exploit d’accrocher la Team USA à seulement trois points.

Italie (F) 80 - 82 Australie (F) · Coupe du Monde Féminine 2026-2027 · 09/09/2026

Leaders

Italie (F)Australie (F)
PTSCostanza Verona 23Isobel Borlase 30
REBLorela Cubaj 8Stephanie Talbot 9
PDLorela Cubaj 5Alex Wilson 8

Statistiques d'équipe

Italie (F)Australie (F)
TIRS46 %51 %
3PTS9/233/11
LF13/1627/37
REB3034
RO78

Renversement total

Mais alors que l’écart a atteint les 26 points (40-66) dans ce match arbitré par le Français Yohan Rosso, tout s’est inversé dans le dernier quart-temps. La physionomie de la rencontre a basculé au pire des moments pour les joueuses de Sandy Brondello, et cela a failli leur être fatal.

Revitalisée par l’énergie du désespoir, les transalpines ont su tirer parti de l’absence du duo d’intérieures adverses pour progressivement prendre d’assaut la peinture australienne. En plus de ce jeu au poste, les tirs extérieurs ont enfin commencé à tomber dedans. À l’image forcément des deux énormes shoots miraculeux de Constanza Verona (23 points) et Vittoria Blasigh (13 points) dans la dernière minute. L’écart de 26 points a été réduit à… 0 en dix minutes, puisque l’Italie est revenue à égalité 77-77.

Costanza VERONA
Costanza VERONA
23
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Coupe du Monde Féminine
ITA
80 82
AUS

Mais dans un money-time tendu, l’Australie a marqué les quelques points qu’il fallait, après quatre minutes de disette. Et surtout, l’Italienne Francesca Pasa (4 points) a raté le lay-up de l’égalisation au buzzer, sur sa main faible. Celui-ci a fait le tour de l’arceau, sans tomber. La Squadra s’incline donc 82-80, en frôlant le plus grand hold-up du tournoi. Les pleurs étaient de mise après le coup de sifflet final.

Le huitième pays quart de finaliste de cette Coupe du monde sera bel et bien l’Australie, qui va affronter l’Espagne demain à 20h45, en espérant qu’Ezi Magbegor soit rétablie.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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