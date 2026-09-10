Tous les transferts et les effectifs des clubs de NM1 pour la saison 2026-2027

La NM1 reprend le 18 septembre avec 26 équipes engagées à ce jour, mais ce total pourrait rapidement passer à 27. L’AS Monaco a déposé un dossier pour intégrer le championnat et, dans l’attente de sa validation, le club de la Principauté travaille déjà à la constitution de son effectif. Plusieurs jeunes de son organisation pourraient participer au projet, qui doit encore être officiellement accepté.

Derrière cette situation particulière, le mercato a profondément redessiné une grande partie de la division. Finaliste la saison passée, Mulhouse a notamment beaucoup recruté. Saint-Vallier, Orchies, Tours, Rennes ou encore Challans ont également été actifs, tandis que certains clubs ont privilégié davantage de continuité.

Fos Provence Basket, promu en ELITE 2, ne figure plus dans ce panorama. Voici les mouvements enregistrés et les effectifs constitués pour la saison 2026-2027, avec une répartition entre meneurs et arrières, ailiers et intérieurs.

POULE A (12 clubs)

Berck repart avec un groupe presque entièrement renouvelé

Avenir Basket Berck Rang du Fliers a profondément modifié son équipe durant l’intersaison.

Départs : Raijon Kelly (Fos Provence), Jules Durand, Dorian Okemba (Aurore Vitré), Adrien Henocq (arrêt), Matteo Bordes (Aix-Maurienne, ELITE 2), Benjamin Mondésir (Vogesia Holtzheim, NM2), Alexis Thomas (Val de Seine), Louis Boulaire et Johan Grebongo.

Arrivées : George Brock, Maxence Massadila (D’Youville University, NCAA II), Steve Bah (Aix-Maurienne, ELITE 2), Tom Wiscart Goetz (Union Tarbes-Lourdes), Alan Robert-Suarez (Metz), Elias Senou (Montpellier Basket Mosson, NM2), Loïc Noudogbessi (Les Sables Vendée Basket), Lucas Bonfils et Ludovic Martel (Les Sables Vendée Basket).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : George Brock, Maxence Massadila, Steve Bah, Tom Wiscart Goetz. Ailiers : Alan Robert-Suarez, Elias Senou, Anthony Spinali. Intérieurs : Loïc Noudogbessi, Lucas Bonfils, Grismay Paumier, Ludovic Martel. Entraîneurs : François Sence et Arnaud Fasquel.

Besançon conserve plusieurs éléments de son ossature

Le Besançon Avenir Comtois Basket a maintenu six membres de son groupe et renforcé chaque secteur.

Départs : Idrissa Pouye (Chartres), Léonard Tempesta, Pavel Bronner-Szulc (Vogesia Holtzheim, NM2), Quentin Hanck (AGM Vesoul, NM3), David Höök (Borås Basket, Suède), Simon Correa, Calvin Jubenot (Pays de Fougères) et Yannick Nkombou (Le Havre, ELITE 2).

Arrivées : Charles Pontens, Pierre Hourné-Raubet (Union Tarbes-Lourdes), Hugo Boumpoutou (Saint-Chamond, ELITE 2), Nathan Pineau (Val de Seine), Montavious Myrick (Eastern Kentucky, NCAA I) et Djiguiba Traoré (Espoirs Saint-Quentin).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Charles Pontens, Pierre Hourné-Raubet, Augustinas Venckus, Claudien Eliezer-Vanerot. Ailiers : Hugo Boumpoutou, Auguste Cagnet. Intérieurs : Hugo Cluysen, Nathan Pineau, Montavious Myrick, Djiguiba Traoré. Entraîneurs : Laurent Kleefstra et Raphaël Pegeot.

Boulogne change une grande partie de son effectif

Le SOM Boulogne a conservé Noah Manet, Pierre Hannequin et Ismaël Cadiau tout en renouvelant le reste de son groupe.

Départs : Jean-François Kebe (Les Sables Vendée Basket), Victor Maury (Lorient), Alexandre Aygalenq (Garonne, NM2), Jiyann Hyacinthe (Pays Salonais), Jaylen Sebree, Jacques Eyoum (Fos Provence), Alex Sobel (Aurore Vitré), Jim Seymour (Les Sables Vendée Basket) et Jimmy Djimrabaye.

Arrivées : Aaron Deloney (Ordu IK, Azerbaïdjan), Bubu Palo (Nantes, ELITE 2), Ousmane Kaba (Tours), Philibert Loussavouvou (Espoirs ASVEL), Lucas Thévenard (Quimper, ELITE 2), Samuel Eyango-Dingo (Loon-Plage) et Ladji Meite (Levallois).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Aaron Deloney, Bubu Palo, Noah Manet, Pierre Hannequin. Ailiers : Ousmane Kaba, Philibert Loussavouvou. Intérieurs : Lucas Thévenard, Ismaël Cadiau, Samuel Eyango-Dingo, Ladji Meite. Entraîneur : Thomas Drouot.

Charleville-Mézières mise davantage sur la continuité

L’Étoile de Charleville-Mézières compte seulement trois nouveaux joueurs dans son effectif.

Départs : Théo Pichard (Vichy, ELITE 2), Maydden N’nah Ndong (Fos Provence), Melvyn Da Silva (Fos Provence), Revaz Mikeladze (année sabbatique) et Valdelicio Joaquim (Poissy).

Arrivées : Yannis Allard (La Rochelle, ELITE 2), Thomas Klein (Les Sables Vendée Basket) et Tyron Minfir (Metz).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Sébastien Michineau, Lucas Depaix, Mathyas Marbaise, Martin Courtois. Ailiers : Yannis Allard, Thomas Klein, Loïc Depaix, Tyron Minfir. Intérieurs : Pierre-Baptiste Kieger, Nemanja Kovanusic, Mario Tonji. Entraîneurs : Jimmy Ploegaerts, Alexis Banc et Ludovic Depaix.

Loon-Plage conserve une base importante

L’AS Loon-Plage a maintenu plusieurs joueurs de la saison précédente et renforcé notamment son secteur intérieur.

Départs : Hugo Desseignet (SCABB), Paul-Lou Duwiquet (arrêt), Sylvère Mambangui (Quimper), Mouhamed Thiam et Samuel Eyango-Dingo (Boulogne).

Arrivées : Brian Dawson (BG Hessing Leitershofen, Allemagne), Nathan Jeanne (Poissy), Josue Ballo Debat (Poissy), Warren Williams (Pays Salonais) et Naoll Balfourier (SCABB).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Brian Dawson, Vincent Fauché, Sidy N’Dir, Tony Housieaux, Nathan Jeanne. Ailiers : Josue Ballo Debat, Clément Peinte, Lenny Gruselle. Intérieurs : Séraphin Saumont, Warren Williams, Naoll Balfourier. Entraîneurs : Quentin Wadoux et Bailey Devan.

Axel Dossou complète le nouveau Lyonso

Lyonso a encore modifié son groupe début septembre. Henry Preira, initialement recruté, a quitté le club le 2 septembre, jour de l’arrivée d’Axel Dossou en provenance d’Orchies.

Départs : Darhius Nunn (Saint-Vallier), Michael Nwabuzor (Mulhouse), Kareem Thompson, Noam Masdieu-Reynaert (Limoges), Kévin Comblon (Aurore Vitré), Matéo Landry, Maxime Semelet (Saint-Vallier), Frédéric Missamou (SCABB) et Anthony Wassom.

Arrivées : Hugo Nguyen (Espoirs Le Mans), Anatole Humeau (SCABB), Mattias Szanyiel (Vichy), Eliot Thillier (Rennes), Raphaël Boum (Nantes, prêt), Théo Jolivet (Union Tarbes-Lourdes), Mahrez Karabi (Fos Provence, prêt) et Axel Dossou (Orchies).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Hugo Nguyen, Mathieu Baron, Anatole Humeau, Mattias Szanyiel. Ailiers : Eliot Thillier, Raphaël Boum, Junio Zero, Mathys Leroy, Malo Coffy. Intérieurs : Timothé Aimée, Théo Jolivet, Mahrez Karabi, Axel Dossou. Entraîneurs : William Hervé et Robin Nartz.

Mulhouse repart avec une équipe très différente

Finaliste de la saison passée, Mulhouse a largement renouvelé son groupe.

Départs : Mathéo Le Lann, Trevon Faulkner (Tapiolan Honka, Finlande), Mike Benhamed, Patrick Samoura (Slavia Prague), Patrick Mwamba, Pape Samba Mane (Avenir Serreslousiens Colombins Horsarrois, NM2), Ansumana Tawredu (Pays de Fougères), Vladimir Ilic (Caen, ELITE 2), William Gneze et Valentin Mukuna.

Arrivées : Théo Audry (Espoirs Hyères-Toulon), Michael Nwabuzor (Lyonso), Théo Rey (Le Havre), Jean Vergez-Pascal (Espoirs Poitiers), Axel Loll (BTG Academy Molfetta), Dion Wright (Pays Salonais), Jakob Milling (Montana State University Billings, NCAA II) et Kevin Dinal.

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Mahes Montout, Théo Audry, Victor Kling, Michael Nwabuzor, Marius Chambre. Ailiers : Théo Rey, Tom Hyenne, Jean Vergez-Pascal, Axel Loll. Intérieurs : Dion Wright, Jakob Milling, Golle Dembele, Kevin Dinal. Entraîneurs : Frank Kuhn et Martin Touba.

Orchies conserve une large ossature

Le Basket Club d’Orchies a moins bouleversé son effectif que plusieurs de ses concurrents.

Départs : Adrien Tyberghien, Yanis Mbuy (Espoirs Nanterre), Igor Mintogo (Rouen, ELITE 2), Joe Burton, Cheick Sekou-Condé (Chartres), Axel Dossou (Lyonso) et Ali Ould Brahim.

Arrivées : Louka Couedel (Espoirs Monaco), Tiago Dhalleine-Alves (Espoirs Denain), Hochéa Monney-Deido (Le Portel), Mounir Bernaoui (Fos Provence) et Bradley Kouassi (Alerte Juvisy, NM3).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Mathias M’Madi, Louka Couedel, Yanik Blanc, Lucas Veraghe, Dorian Engloo. Ailiers : Marius Balança, Abdoulaye Sy, Tiago Dhalleine-Alves. Intérieurs : Thomas Hanquiez, Gaspard Gessat, Mounir Bernaoui, Hochéa Monney-Deido, Bradley Kouassi. Entraîneurs : Philippe Maucourant, Germain Soulier et Romain Cazeneuve.

Le SCABB Lab associe jeunes joueurs et éléments expérimentés

La formation jeune de Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon (SCABB Lab) a notamment renforcé son effectif avec plusieurs jeunes issus d’équipes Espoirs.

Départs : Allan Marius, Kameronn Selebangue (Tours), Anatole Humeau (Lyonso), Malcom Ndiaye, Albert Shungu (Agde, NM2), Mohamed Sidibé (Metz), Nelson Cécé (Challans), Narcisse Kuyo (Saint-Chamond, ELITE 2) et Naoll Balfourier (Loon-Plage).

Arrivées : Hugo Desseignet (Loon-Plage), Zakaria Mechergui (Espoirs Monaco), Noah Diatta (Espoirs Saint-Chamond), Gabin Lefort (Espoirs Cholet), Léo Harouard (Saint-Chamond), Moustapha Diop (Tours) et Frédéric Missamou (Lyonso).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Hugo Desseignet, Clément Dumoux, Hugo Cucherat, Théo Bouteille. Ailiers : Samuel Mariscal, Zakaria Mechergui, Noah Diatta, Gabin Lefort. Intérieurs : Serigne Moustapha Diakhate, Léo Harouard, Moustapha Diop, Frédéric Missamou. Entraîneurs : Marc Berjoan et Thibaud Thissier.

Saint-Vallier recrute plusieurs joueurs habitués à la NM1

Le SVBD a notamment attiré Darhius Nunn, Nadyr Labouize et Maxime Semelet.

Départs : Sasha Derradji (La Rochelle), Austin Rasolonjatovo, Elio Pougary (Toulouges, NM3), Adrien Thimon (arrêt), Victor Meisse (Tarare, NM3), Eric Bosc (Stade Montois, NM2), Daryl Neree et Amadou Sidibe (Braga, Portugal).

Arrivées : Darhius Nunn (Lyonso), Nadyr Labouize (Le Havre), Simon Kalemba (Denain, ELITE 2), Kevin Mondésir (Chartres) et Maxime Semelet (Lyonso).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Darhius Nunn, Nadyr Labouize, Damien Archinard, Jonathan Hoyaux. Ailiers : Olivier Yao Delon, Siméon Kalemba, Adama N’Diaye. Intérieurs : Maxime Semelet, Kevin Mondésir, Ethan Houblon. Entraîneurs : Alexandre Casimiri et Johan Péricard.

Le Pays Salonais renouvelle plusieurs postes

Le PSB13 a enregistré de nombreux mouvements après sa deuxième saison en NM1.

Départs : Alexandre Fanchini (Aurore Vitré), Camille Jean (Rennes), Stolt Owono, Cameron Valcy (Quimper), Dion Wright (Mulhouse), Warren Williams (Loon-Plage), Guillaume Valayer (Union Tarbes-Lourdes) et Karl-David Nkounkou (Rezé, NM2).

Arrivées : Logan Bourgeois (Espoirs Strasbourg), Dalil Hadi (Angers), Maxence Marincamp (Tresses, NM3), Jiyann Hyacinthe (Boulogne), Brahim Dohou (Poissy), Hugo Minnig (Toulouse) et Channick Nkoma (Rennes).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Logan Bourgeois, Jean Para, Dalil Hadi, Damien Laval, Maxence Marincamp, Thomas Laurent. Ailiers : Brahim Dohou, Ilan Germain, Hugo Minnig. Intérieurs : Louis Laroche, Channick Nkoma, Yohan Imboua. Entraîneurs : Sébastien Cherasse et Matthieu Fortin.

Val de Seine repart avec sept recrues

Val de Seine a connu un été particulièrement animé avec de nombreux départs.

Départs : Kiady Razanamahenina (Marseille, NM2), Adel Alain (Tours), Peter Biassou, Ibrahima Sidibé, Alexandre Dogbe, Frédéric Loubaki, Thibault Alexis, Tyem Freeman, Jules Le Roux (Chartres), Emil Marshall (Hamburg Towers, Allemagne), Samba Balayera, Christopher Ratinet, Nathan Pineau (Besançon) et Evariste Shonganya.

Arrivées : Warren Racine (Rennes), Emric Gallienne (Stade Marseillais UC, NM2), Jordan Robertson (Le Havre), Trevon Thomas (Rashi Tbilisi, Géorgie), Alexis Thomas (Berck), André Touré (Cergy-Pontoise, NM2) et Moussa Mayaki (Chartres).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Kévin Cham, Warren Racine, Emric Gallienne, Léo Lambese Letessier, Jordan Robertson, Trevon Thomas. Ailiers : Marlon Rugard. Intérieurs : Alexis Thomas, André Touré, Moussa Mayaki, Gaylord Lobela. Entraîneurs : Axel Dao et Lucas Martel.

POULE B (14 clubs)

Angers recompose une grande partie de son équipe

L’Étoile Angers Basket a procédé à plusieurs changements dans chacun de ses secteurs.

Départs : Yanis Harrath (Pays de Fougères), Dalil Hadi (Pays Salonais), Junior Ouattara (Quimper, ELITE 2), Jeron Bowers (Avignon-Le Pontet, NM2), Baptiste Ogier (Aurore Vitré), Victor Serrano et Tidiane Badiane (Union Tarbes-Lourdes).

Arrivées : Steve Robinson (BBC Monthey-Chablais), Mattéo Vergiat (Espoirs Dijon), Grégory Bengaber (Challans), Malik Rouamba (Espoirs Paris Basketball), Raphaël Millet (TOAC, NM2), Sullivan Hernandez (Aurore Vitré), Grégory Lessort (Metz), Clémy-Joyce Kiyambu (Blois) et Abdul Momoh (UIC Flames).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Steve Robinson, Mattéo Vergiat, Grégory Bengaber. Ailiers : Tidiane Naham, Gnabore Dali, Malik Rouamba, Raphaël Millet. Intérieurs : Noah Guillaume, Sullivan Hernandez, Grégory Lessort, Clémy-Joyce Kiyambu, Abdul Momoh.

Les JSA Bordeaux renforcent un groupe toujours jeune

Les Jeunes de Saint-Augustin (JSA) Bordeaux Métropole Basket ont procédé à quatre recrutements principaux, après leur montée en NM1.

Départs : Orlan Delas (Castelnau Médoc, NM3), Félix Berret, Felipe Braga, Rafael Vila Bonany et JoVon McClanahan.

Arrivées : Noa Calabre (Poissy), Nicholas Shogbonyo (Texas A&M-Corpus Christi, NCAA I), Sherif Sebabe (Chartres) et Lincoln Rosebush (SC Rist Wedel, Allemagne).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Noa Calabre, Simon Castets, Eliott Froc, Thomas Llaury, Nicholas Shogbonyo. Ailiers : Clément Desmonts, Sherif Sebabe, Mathis Badji. Intérieurs : Antoine Bibollet-Ruche, Lincoln Rosebush, Edgar Wansi Fonkua. Entraîneur : Thomas Vincent

Challans tourne une page importante

Vendée Challans Basket a enregistré de nombreux départs et huit arrivées.

Départs : Paul Billong (Denain, ELITE 2), Aniss Ouahaji (Amou Bonnegarde Nassiet, NM3), Grégory Bengaber (Angers), Tanguy Touzé, Randy Haynes, Roger Moute A Bidias, Clément Morel, Gary Berchel et Mohammed Diop (Champagne Basket, ELITE 2).

Arrivées : Kilian Incrédule (Mulhouse), Eric Koumba (Pays de Fougères), Marquise Moore, Ewen Moyon (Nantes), Nelson Cécé (SCABB), Jeffté Pasquier (Étoile Riez Vie, NM3), René-Charles Louis-Thérèse (Toulouse) et Clément Dezalle (Saint-Michel Tourcoing, NM2).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Kilian Incrédule, Marquise Moore, Eric Koumba. Ailiers : Jérémy Bichard, Ewen Moyon, Nelson Cécé, Jeffté Pasquier. Intérieurs : René-Charles Louis-Thérèse, Luka Nikolic, Abdel Kader Sylla, Clément Dezalle.

Chartres continue de renforcer son groupe avec Momar Ndoye

Repêché administrativement cet été, le C’Chartres Métropole Basket poursuit la constitution de son effectif. Le club a officialisé le 9 septembre l’arrivée de Momar Ndoye, capitaine du Havre lors de la montée du STB en ELITE 2. L’ailier rejoint un groupe déjà profondément remanié.

Départs : Lois Gendrey (Avignon-Le Pontet, NM2), Yann Siegwarth (Tours), Gédéon Dimoké (Tours), Sherif Sebabe (JSA Bordeaux), Kévin Mondésir (Saint-Vallier), Fallou Dieng (ABC Dourges, NM2), Fabien Paschal, Phil Henry et Moussa Mayaki (Val de Seine).

Arrivées : Idrissa Pouye (Besançon), Florian Tenebay (South Carolina State, NCAA I), Jules Le Roux (Val de Seine), Jonathan Mkamba (Pau-Lacq-Orthez, ELITE 2), Cheick Sekou-Condé (Orchies) et Momar Ndoye (Le Havre, ELITE 2).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Théo Lefebvre, Idrissa Pouye, Babacar Niasse, Luc Loubaki. Ailiers : Florian Tenebay, Jules Le Roux, Momar Ndoye. Intérieurs : Louis Gibey, Jonathan Mkamba, Cheick Sekou-Condé.

Fougères se renforce avec des joueurs de NM1

Le Pays de Fougères Basket est allé chercher plusieurs recrues déjà habituées au championnat.

Départs : Kilian Incrédule (Challans), Marius Parnet (CS Betton, NM3), Eric Koumba (Challans), Mehdi Bouhmama et Cheick Soumaro (arrêt).

Arrivées : Yanis Harrath (Angers), Victor Mopsus (Union Tarbes-Lourdes), Malcolm Laubouet (Espoirs Nancy), Ansumana Tawredu (Mulhouse) et Calvin Jubenot (Besançon).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Yanis Harrath, Victor Mopsus, Clément Poncet-Leberre, Malcolm Laubouet. Ailiers : Kevin Bichard, Maël Lebrun, Ansumana Tawredu. Intérieurs : Romain Dardaine, Calvin Jubenot, Daouda Condé.

Laval privilégie la stabilité

Promue en NM1 après une saison exceptionnelle en NM2, l’Union Sportive Lavalloise Basket a très peu modifié son groupe.

Départ annoncé : Léo Maginot.

Arrivées : Jamal Hartwell (Goes Montevideo, Uruguay) et Mohammed Abdulsalam (Getafe, Espagne).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Jamal Hartwell, Gaël Gélu, Théo Foucher, Sandro Perazza, Antoine Belkessa. Ailiers : Louis Le Carrer, Alexis Racine. Intérieurs : Michel Nsimba, Romain Grégoire, Emryss Mormin, Mohammed Abdulsalam, Léo Maginot.

Les Sables repartent avec un effectif largement modifié

Les Sables Vendée Basket ont changé une grande partie de leur rotation.

Départs : Joshua Bascoe (La Rochelle, ELITE 2), Cheikh Gassama, Sahel Mouhri (Nantes, ELITE 2), Thomas Klein (Charleville-Mézières), Saïan Aricique (Tours), Loïc Noudogbessi (Berck), Keith Wright (arrêt) et Ludovic Martel (Berck).

Arrivées : Jean-François Kebe (Boulogne), Noah Burrell (Quimper, ELITE 2), Florian Fortas (Metz), Keran Vasseaux (Tremblay, NM2), Marc Kwedi (Poissy), Alexis Dargenton, Jim Seymour (Boulogne) et Ywen Smock.

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Jean-François Kebe, Romain Meurice-Valet, Louis Prolhac. Ailiers : Noah Burrell, Florian Fortas, Keran Vasseaux. Intérieurs : Marc Kwedi, Alexis Dargenton, Jim Seymour, Quentin Ruel, Ywen Smock.

Lorient recompose notamment son secteur intérieur

Le CEP Lorient Breizh Basket a enregistré quatre principales arrivées.

Départs : Tommy Ghezala, Naël Sané (Missouri State-West Plains, NJCAA), Gediminas Lesciauskas, Arkim Robertson (BC Depolink Skrljevo, Croatie) et David Armarh (Rennes).

Arrivées : Victor Maury (Boulogne), Grace Matundu Vubi (Le Havre), Fidelis Okereke (Aurore Vitré) et Earvine Bassoumba (Le Havre).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Victor Maury, Maxime Choplin, Kévin Franceschi, Matthieu Robin. Ailiers : Parfait Njiba, Grace Matundu Vubi. Intérieurs : Adrien Sclear, Mohamed Queta, Fidelis Okereke, Earvine Bassoumba.

Nicolas Absalon prend les commandes du Pôle France

Le Pôle France repart avec une nouvelle génération mais également un changement à la tête de son équipe de NM1. Nicolas Absalon devient l’entraîneur principal après avoir notamment dirigé l’équipe de France U16 masculine durant l’été 2026. Il succède à François Peronnet.

Départs : Quentin Doumaye (ASVEL U18), Matthys Mahop (Espoirs Poitiers), Nateo Gabriel Des Bordes (Hyères-Toulon), Yaël Masdieu-Reynaert (Limoges), Yanis Pierrot (Espoirs Boulazac), Elyjah Nadeau-Jolo, Junior Elouma (Orléans), Mehdi Chaouad (Nanterre), Antoine Pansa (Nanterre), Sven Ngom (Espoirs Orléans) et Kény Vado (Espoirs Poitiers).

Effectif communiqué Meneurs / arrières : Liam Kabeya, Ilian Toholin. Ailiers : Messi Yangala, Brando Muela. Intérieurs : Taig Ndonga Drieux, Messi-Guethan Iwani. Entraîneur : Nicolas Absalon.

Rennes a multiplié les recrutements

L’Union Rennes Basket 35 présente l’un des groupes les plus fournis de la division.

Départs : Warren Racine (Val de Seine), Johan Randriamananjara, Hugo Kamdem (Levallois, ELITE 2), Eliot Thillier (Lyonso) et Channick Nkoma (Pays Salonais).

Arrivées : Camille Jean (Pays Salonais), Zyon Dobbs, Ewan Le Carour (Aurore Vitré), Zayd Yahiaoui (Rezé, NM2), Raphaël Cristini (Lorient), Raphaël Sclear, Timothé Koffo (Feurs, NM2), Hayden Serceau (La Rochelle U18), David Amarh (Lorient) et Ahmad Dekaki (Espoirs JL Bourg).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Camille Jean, Baptiste Josse, Maxime Pointel, Zayd Yahiaoui, Eliott Rossignol, Raphaël Cristini. Ailiers : Gaby Pointel, Zyon Dobbs, Ewan Le Carour, Raphaël Sclear. Intérieurs : Timothé Koffo, Joffrey Sclear, Hayden Serceau, Morgan Belloir, David Amarh, Ahmad Dekaki.

Tarbes-Lourdes change profondément son équipe

L’Union Tarbes-Lourdes a enregistré sept arrivées après neuf départs.

Départs : Victor Mopsus (Pays de Fougères), Pierre Hourné-Raubet (Besançon), Tom Wiscart Goetz (Berck), Ahmed Doumbia, Alexis Yetna (La Rochelle), François Matip, Matthias Flosse (Toulouse), Bali Coulibaly et Théo Jolivet (Lyonso).

Arrivées : Demaree King (Viktor Sanikidze Academy, Géorgie), Noah Goudou-Sinha (Poissy), Baptiste Tackamoud (Tours), Florent Sarres (TOAC, NM2), Guillaume Valayer (Pays Salonais), Tidiane Badiane (Angers) et Alioune Diallo (Espoirs Vichy).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Demaree King, Florent Sarres, Noah Goudou-Sinha. Ailiers : Baptiste Tackamoud, Fabien Ateba, Thibaud Gottin. Intérieurs : Tautvydas Baltrusaitis, Guillaume Valayer, Tidiane Badiane, Alioune Diallo.

Alexis Villé complète à son tour l’effectif de Toulouse

Toulouse continue de renforcer son groupe à quelques jours du début de sa saison. Le TBC a officialisé le 9 septembre l’arrivée d’Alexis Villé, en provenance de Vitré. L’ailier, capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, reste ainsi en NM1 après trois saisons consécutives dans la division.

Départs : Dennis Ona Embo (Rouen, ELITE 2), Hugo Minnig (Pays Salonais), Félix De Almeida (Western New Mexico, NCAA II), Charli Laversenne, Youssouf Ali Ali, Raphaël Beldjillali (Valence Condom), Eddy Dje Dje et René-Charles Louis-Thérèse (Challans).

Arrivées : Tre Jackson III (Miasto Szkla Kronos, Pologne), Noa-Keny Kalubi (Espoirs Nancy), Teddy Riskwait (Espoirs Pau-Lacq-Orthez), Calvin Hippolyte (Fos Provence), Will Butler (Quimper, ELITE 2), Matthias Flosse (Union Tarbes-Lourdes), Proponi Louis Coulibaly (Espoirs Hyères-Toulon) et Alexis Villé (Aurore Vitré).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Tre Jackson III, Robin Pluvy, Stephan Gauthier, Louis Marnette. Ailiers : Noa-Keny Kalubi, Calvin Hippolyte, Teddy Riskwait, Alexis Villé. Intérieurs : Will Butler, Matthias Flosse, Proponi Louis Coulibaly, Timéo Fioret.

Tours a quasiment reconstruit son effectif

Tours Métropole Basket fait partie des formations ayant le plus changé durant l’été.

Départs : Théon Léon, Jonathan Boucaud (Agen, Pré-Nationale), Keziah Forest-Lo (Évreux, ELITE 2), Zaion Nebot, Ousmane Kaba (Boulogne), Jordan Barham (arrêt), Baptiste Tackamoud (Tarbes-Lourdes), Teho Da Silva (Rezé, NM2), Moustapha Diop (SCABB), Timofey Andreev (Casper College, NJCAA), Louis Gibey (Chartres) et Moustafa Haidara (Hyères-Toulon, ELITE 2).

Arrivées : Kameronn Selebangue (SCABB), Adel Alain (Val de Seine), Noah Ghazi Vargas (Espoirs Saint-Chamond), Yann Siegwarth (Chartres), Jules Gibey (Aurore Vitré), Gédéon Dimoké (Chartres), Saïan Aricique (Les Sables Vendée Basket), Franck Yetna (Texas A&M-Corpus Christi, NCAA I), Josaphat Bilau (Orléans, ELITE 2) et Abdou Aziz Ndiaye (Espoirs Denain).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Kameronn Selebangue, Adel Alain, Noah Ghazi Vargas, Yann Siegwarth. Ailiers : Jules Gibey, Gédéon Dimoké, Saïan Aricique. Intérieurs : Franck Yetna, Ambroise Couture, Moulaye Sissoko, Josaphat Bilau, Abdou Aziz Ndiaye.

Vitré repart avec huit nouveaux joueurs

L’Aurore Vitré Basket Bretagne a largement renouvelé son groupe durant l’intersaison.

Départs : Léo DeBruhl (Caen, ELITE 2), Tidjan Auguet (JALT Le Mans, NM2), Jules Gibey (Tours), Ewan Le Carour (Rennes), Alexis Villé (Toulouse), Hugo Marin, Fidelis Okereke (Lorient), Elysio Zenon, Sullivan Hernandez (Angers) et Adame Kone (Maubeuge, NM2).

Arrivées : Alexandre Fanchini (Pays Salonais), De’Shaun Wade (CA Queluz, Portugal), Sya Plaucoste, Kévin Comblon (Lyonso), Baptiste Oger (Angers), Sylvère Mambangui (Loon-Plage), Nikolas Farkas (Espoirs Nantes) et Alex Sobel (Boulogne).

Effectif 2026-2027 Meneurs / arrières : Alexandre Fanchini, De’Shaun Wade, Willan Hairabetian. Ailiers : Togguy Alves, Sya Plaucoste, Kévin Comblon, Baptiste Oger. Intérieurs : Sylvère Mambangui, Nikolas Farkas, Alex Sobel.

Avec des stratégies très différentes selon les clubs, la hiérarchie apparaît encore difficile à établir avant les premières journées. Mulhouse doit digérer une profonde reconstruction après sa finale, tandis que plusieurs formations comme Saint-Vallier, Orchies, Tours, Rennes ou Challans présentent elles aussi des groupes sensiblement différents de ceux de la saison passée. La possible intégration de Monaco pourrait encore modifier le visage de cette NM1 2026-2027.