AS Monaco : une première recrue, Axel Toupane déjà sur place et un effectif NM1 qui prend forme

À quasiment une semaine de la reprise de la NM1, l’AS Monaco ne sait toujours pas si elle pourra prendre part au championnat. La Roca Team travaille pourtant à la constitution d’un effectif capable d’évoluer immédiatement à ce niveau. Plusieurs interlocuteurs participent actuellement au recrutement, parmi lesquels Oleksiy Yefimov, toujours présent malgré les nombreuses critiques ayant accompagné la fin de la précédente structure professionnelle. La priorité est notamment donnée aux joueurs français, particulièrement précieux dans une division où l’utilisation des étrangers est limitée à deux par équipe.

Kenny Kasiama, première recrue de l’AS Monaco en vue de la NM1

Une première arrivée est désormais actée selon nos informations. Kenny Kasiama (1,97 m, 23 ans) s’est engagé avec Monaco après avoir évolué à Vichy en ELITE 2 la saison dernière.

Utilisé au poste 3/4, il avait disputé 38 rencontres en 2025-2026 pour 4,7 points, 3,0 rebonds et 0,9 passe décisive en 16 minutes de moyenne. Son adresse avait été plus irrégulière, avec 34% de réussite aux tirs et 16,4% derrière l’arc sur 1,4 tentative par rencontre. Plus récemment, il avait participé à la préparation d’Évreux.

Sa signature constitue la première pierre concrète d’un recrutement monégasque qui pourrait rapidement prendre une autre dimension.

PROFIL JOUEUR Kenny KASIAMA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 197 cm Âge: 23 ans (05/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,7 #220 REB 3 #131 PD 0,9 #207

Axel Toupane déjà à Monaco, Mathieu Boyer également ciblé

Axel Toupane est en effet déjà présent sur place. Son arrivée était envisagée avant même que Monaco ne se retrouve dans la situation actuelle, avec la perspective initiale d’évoluer à un niveau supérieur.

Le club avance également sur le dossier Mathieu Boyer. L’intérieur se trouve actuellement dans la région puisqu’il effectue la présaison avec Antibes. Les discussions sont avancées.

Ces profils témoignent des ambitions envisagées pour constituer une équipe compétitive en NM1. Monaco souhaite les associer à plusieurs éléments initialement destinés à son groupe Espoirs 2026-2027, même si certains joueurs ont entre-temps rejoint d’autres centres de formation. Pour Kyllian Michée (1,90 m, 19 ans), la difficulté réside dans le fait qu'il n'a pas encore obtenu le statut de joueur formé localement, car longtemps joueur du Real Madrid en Espagne.

PROFIL JOUEUR Mathieu BOYER Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 30 ans (22/10/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 9,4 #83 REB 6 #16 PD 1 #154

Un organigramme encore loin d’être stabilisé à Monaco

Le recrutement avance davantage que la construction de l’encadrement. Plusieurs personnes interviennent aujourd’hui dans les discussions avec les joueurs et la répartition des responsabilités entre l’ancienne SASP et l’association reste à définir.

La question du banc illustre cette situation. Sergii Gladyr devait prendre la tête de l’équipe professionnelle et reste sous contrat. De son côté, Mickaël Pivaud était prévu pour diriger les Espoirs ELITE et est lui aussi engagé contractuellement. Des divergences existent encore autour de l’organisation sportive définitive et de l’identité de celui qui prendra les commandes de la future équipe.

Une constante demeure néanmoins : Monaco entend disposer de moyens importants pour reconstruire rapidement un effectif solide. Il reste désormais à obtenir l’élément indispensable à la réalisation de ce projet : l’autorisation de participer à la NM1.