Joan Beringer parmi les sophomores NBA les plus attendus par les médias U.S.

Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) n’a disputé que 350 minutes environ pour sa première saison NBA, mais son potentiel n’est pas passé inaperçu aux États-Unis. Yahoo Sports l’a ainsi intégré à sa sélection des sophomores les plus susceptibles de franchir un cap majeur en 2026-2027, aux côtés notamment de Dylan Harper ou Ace Bailey. Un choix qui tient autant aux qualités montrées par l’ancien Strasbourgeois qu’à la nouvelle configuration de l’effectif de Minnesota.

La donne a en effet bien changé chez les Timberwolves. Rudy Gobert (2,16 m, 34 ans) reste le titulaire au poste 5, mais Naz Reid et Julius Randle ont quitté Minnesota et aucun autre pivot vétéran ne figure derrière l’international français. Yahoo Sports souligne ainsi que Beringer devrait devenir sa principale doublure au sein d’une équipe toujours construite pour viser très haut autour d’Anthony Edwards.

Le pari est notable pour un joueur encore très peu expérimenté en NBA. Minnesota semble pourtant prêt à lui confier davantage de responsabilités, notamment pour protéger le cercle et aspirer les rebonds lorsque Gobert rejoint le banc.

Des chiffres qui intriguent

Malgré un temps de jeu réduit en 2025-2026, Joan Beringer avait déjà laissé entrevoir des qualités évidentes. L’ancien de l’Olimpia Ljubljana a ainsi capté 16,1% des tirs manqués par son équipe lorsqu’il se trouvait sur le parquet, un taux qui l’aurait placé au troisième rang en NBA s’il avait eu suffisamment de minutes pour être éligible au classement de la ligue. Même constat défensivement : l’Alsacien a contré 7,2% des tentatives à 2-points adverses. Là encore, un pourcentage digne du top 3 de l’Association.

🇫🇷 Joan Beringer face aux Spurs de Victor ! 10 POINTS

8 REBONDS

3 PASSES

2 CONTRES pic.twitter.com/ztSrfiRBn2 — NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2026

Son efficacité offensive a également retenu l’attention avec 66,3% de réussite aux tirs, essentiellement près du cercle, entre pick-and-roll, rebonds offensifs et jeu de transition. Son passage en G-League a confirmé cette production avec 15,3 points, 11,3 rebonds et 2,4 contres en 30,6 minutes de moyenne.

Chris Finch avait déjà affiché sa confiance en janvier. « Il a une bonne compréhension de la défense en drop coverage. On ne voit pas souvent ça chez un joueur de son âge. Il va sur absolument tous les ballons et possède aussi la capacité de switcher », expliquait l’entraîneur de Minnesota.

Joan Beringer Poste : Pivot

Taille : 210 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,9 #455 REB 2,3 #391 PD 0,3 #550

Le président des opérations basket Tim Connelly s’est montré tout aussi enthousiaste cet été : « Je pense qu’il va avoir un énorme impact défensif. […] Il présente un profil physique que seule une poignée de joueurs dans cette ligue possède. »

Yahoo Sports s’intéresse aussi à Dylan Harper, quatrième du vote pour le Rookie of the Year après avoir pris une place importante dans le parcours de San Antonio jusqu’aux Finales NBA, ainsi qu’à Ace Bailey. L’ailier du Jazz sort d’une saison à 13,8 points de moyenne mais devra trouver sa place dans une équipe où les responsabilités offensives seront nombreuses.

Le média américain réunit également les deux Pelicans Derik Queen (2,06 m, 21 ans) et Jeremiah Fears, tous deux membres de la All-Rookie Second Team, dont le développement devra composer avec un effectif toujours très dense. Enfin, Collin Murray-Boyles a convaincu dès sa première saison à Toronto, avant de hausser son niveau en playoffs avec 14,4 points, 6,4 rebonds et 2,4 passes de moyenne contre Cleveland.

Arrivé en NBA sans pression aucune, Joan Beringer va maintenant devoir confirmer les attentes placées en lui non seulement par les observateurs américains, mais surtout par sa franchise. En faisant le choix de laisser filer des intérieurs aussi référencés que Naz Reid et Julius Randle (2,03 m, 31 ans) sans les remplacer, les Wolves ont fait un choix fort. Charge au frenchy de leur donner raison !