Basket fauteuil

Club labellisé « inclusif », l’Élan Béarnais Pau Nord-Est lance sa section handi-basket

Basket Fauteuil - Officiellement labellisé "club inclusif", l'Élan Béarnais Pau Nord-Est a lancé cet été sa section handi-basket avec comme objectif de bâtir une équipe compétitive pour s'engager en Nationale 2 dans les années à venir.
|
00h00
Crédit photo : Nino Berneteau

Après avoir été officiellement labellisé « club inclusif » pour cette saison 2025-2026, le club de l’Élan Béarnais Pau Nord-Est a lancé cet été sa section Handi-basket grâce à un rapprochement avec le Pau Béarn Handisport. Désireux de s’ouvrir au basket fauteuil, le club palois souhaite rendre le sport accessible au plus grand nombre.

Bâtir une équipe compétitive pour s’engager en Nationale 2

L’objectif est clair pour l’Élan Béarnais Pau Nord-Est qui espère à plus long terme pouvoir bâtir une équipe compétitive et se lancer dans le grand bain de la Nationale 2 d’ici quelques années. L’équipe est déjà composée d’un socle de joueurs qui connaissent bien le championnat. Le président Guilhem Massip y voit une belle opportunité pour promouvoir le basket-fauteuil dans une région où la balle orange est déjà très bien ancrée.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
