L’Élan Chalon décroche le premier titre de champion de France de son histoire !

Ce samedi 14 juin, l’Elan Chalon a fait tomber le tenant du titre, les Aigles du Velay. Dans un match âprement disputé, les Bourguignons ont tenu bon malgré une défaite au retour (71-60) pour s’offrir leur premier titre de champion. A l’aller, ils l’avaient en effet remporté de 14 points. De quoi faire un différentiel de +3 sur les deux manches.

Un sacre historique et un scénario complètement fou

Pour sa deuxième année dans l’élite, l’Élan Chalon a renversé les Aigles du Velay, les vice-champions d’Europe. En déplacement au Puy, les Bourguignons se sont inclinés de 11 points (71-60). Et malgré la défaite concédée en finale retour, cet écart suffit aux Chalonnais pour décrocher leur premier titre national.

Tout avait pourtant très mal débuté pour l’Élan Chalon. Après avoir encaissé un 14-2 d’entrée en seulement trois minutes de jeu, tout était à refaire pour le club bourguignon. Si les Aigles du Velay n’ont pas rendu les armes si facilement, les Chalonnais ont su faire preuve d’une force de caractère incroyable pour rester au contact et maintenir cet écart de 14 points acquis au match aller.

Le Puy aura donc tout tenté pour inverser la tendance et s’imposer, en vain. L’Élan Chalon remporte le titre de champion de France pour la première fois de son histoire !

L’impact de Bayle, le festival offensif de Boughania

La formation bourguignonne s’est reposée sur l’omniprésence de Rémi Bayle (7 points et 11 rebonds) et l’efficacité redoutable d’un Abdel Boughania intenable (25 points et 8 rebonds) pour conserver l’avantage.