Les Bleus à 21h30 : le programme des quarts de finale des tournois paralympiques de basket-fauteuil

Giflés lundi par la Grande-Bretagne (50-85), fanny sur la première phase, l’équipe de France est tout de même présente en quart de finale des Jeux Paralympiques. Et pour cause, le format ne prévoyait aucun éliminé à l’issue du premier tour ! Pour assumer leurs ambitions de médaille, les Bleus devront réaliser l’exploit d’une vie ce mardi en quart de finale face aux États-Unis, doubles champions paralympiques en titre. Leur match a été programmé en fin de journée, à 21h30.

En cas de défaite, leur campagne paralympique ne s’arrêterait pas là. Il faudrait alors disputer deux matchs de classement, de la 5e à la 8e place, afin de tenter d’ouvrir le compteur de victoire…

Les quarts de finale du tournoi masculin



🏀 The @Paris2024 Men's Wheelchair Basketball Quarter-Finals are set! 🔥

⏰ 13:45 ESP 🇪🇸 vs 🇩🇪 GER

⏰ 16:00 CAN 🇨🇦 vs 🇳🇱 NED

⏰ 19:15 GBR 🇬🇧 vs 🇦🇺 AUS

⏰ 21:30 USA 🇺🇸 vs 🇫🇷 FRA

Which teams are making the final four?#wheelchairbasketball #Paralympics #paris2024wbb #Paris2024 pic.twitter.com/M7Mg4CXQVQ

