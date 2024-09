Derniers de leur poule, les Bleus défieront le grand favori Team USA en quarts de finale !

D’exploit face au favori britannique, il n’y a pas eu pour l’équipe de France masculine ce lundi 2 septembre, défaite par la Grande-Bretagne (50-85). Les hommes de Frank Bornerand n’ont jamais pu faire douter leurs adversaires, et ce malgré un Bercy une nouvelle fois bien garni. Avec trois défaites en autant de matchs de poules, c’est désormais l’épouvantail de la compétition qui se dressera face aux Bleus ce mardi 3 septembre (21h30), la Team USA.

Pour s’éviter une confrontation face aux États-Unis en phase finales, il fallait déjà réaliser une première prouesse face à la Grande-Bretagne. D’espoir d’y arriver, il n’y en a pas eu pour Nicolas Jouanserre (3 points à 1/5 aux tirs) et ses partenaires, distancés dès le premier quart-temps (13-21). Les Britanniques ont surfé sur cette avance d’une dizaine de points en première période malgré les belles combinaisons d’Alexis Ramonet (9 points à 3/10 aux tirs) et de Louis Hardouin (8 points à 4/7 aux tirs).

Par la suite, le leader incontesté de la poule A a continué d’accélérer au retour des vestiaires, avec un 16-6 dès la reprise, porté par son scoreur Gregg Warburton (20 points en 27 minutes de jeu). Dans le dernier quart-temps, la Grande Bretagne a fait cavalier seul (8-24) pour filer tout droit vers une large victoire de plus de 30 points (50-85). En panne d’adresse par séquences face au Canada et l’Allemagne, la maladresse tricolore a été encore plus étalée cette fois, avec moins de 40% d’adresse globale (39%, dont 0/9 à 3-points).

Le parquet de l'Arena de Bercy témoin des plus beaux shots des As du basket fauteuil.

The court at the Bercy Arena bears witness to the finest shots from the masters of wheelchair basketball.

