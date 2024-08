Plus de spectateurs pour France – Canada aux Jeux Paralympiques qu’aux JO : le formidable succès populaire du basket-fauteuil à Bercy !

Vous voulez une statistique étonnante ? Avec 12 726 spectateurs, l’entrée en lice de l’équipe de France de basket fauteuil face au Canada a attiré plus de monde que la même affiche pour le quart de finale des JO (12 258 spectateurs). Et que pour la demi-finale des Bleus face à l’Allemagne, aussi (12 454). Quant à la finale France – États-Unis ?! Vous avez sûrement déjà compris l’idée (12 121).

À vrai dire, aucun match des deux tournois olympiques de basket n’a fait mieux que la marque établie par le France – Canada de ce samedi ! Pour les hommes, la demi-finale tricolore contre la Mannschaft fut la meilleure affluence de la semaine à Bercy. Du côté des femmes, c’est le quart de finale entre les États-Unis et le Nigeria qui a le plus fait recette (12 437 spectateurs).

Jusqu’à 12 799 spectateurs !

Et vous savez ce qui est encore plus surprenant ? C’est que ce France – Canada version basket fauteuil n’est pas le nouveau record des Jeux Paralympiques. La première session de jeudi matin, entre le Grande-Bretagne – Allemagne chez les hommes et le Grande-Bretagne – Espagne des femmes, avait réuni 12 799 personnes dans l’enceinte des bords de Seine. Le symbole d’un tournoi paralympique qui attire pour l’instant les foules à Bercy : 11 876 spectateurs pour les rencontres masculines, 12 735 pour les rencontres féminines (l’affluence du match de 10h30 entre les Pays-Bas et le Japon n’a pas été communiquée, ndlr). Forcément une immense source de satisfaction pour tous ces para-athlètes, pas forcément habitués à un tel engouement populaire. « Quelle journée d’ouverture devant une salle pleine », se félicitait hier la fédération internationale sur ses réseaux sociaux.

Plus de places grand public disponibles

Comment expliquer cela ? Plusieurs choses. Déjà, l’élément principal est qu’il y a plus de places grand public en vente. La tribune de presse de l’anneau supérieur a été considérablement réduite, de quatre blocs à un seul. Grand sujet de crispation des phases finales des JO à Bercy, les places réservées aux VIP et à la famille paralympique sont également moins nombreuses.

De plus, le prix des billets encore en vente est particulièrement attrayant : 15€ pour les plus accessibles. Incomparable avec les tarifs pratiqués au début du mois. Et puis il y a surtout l’élan populaire global de ces Jeux Paralympiques, né de l’euphorie des Jeux Olympiques. Les déçus de la billetterie des JO y voient une opportunité de se rattraper, les autres une manière de prolonger la fête. Ainsi, la barre des deux millions de billets vendus a été dépassée pour l’ensemble des « Paras ». Alors, autant en profiter !