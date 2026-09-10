25 centimètres plus petite que son adversaire (!), la drôle de découverte de Dominique Malonga : « Je n’ai jamais été autant contrée de toute ma vie ! »

« Je ne suis pas bien petite non plus », préférait en rire Dominique Malonga. Mais l’intérieure des Bleues a vécu une situation totalement inédite pour elle : alors qu’elle regarde rarement quelqu’un en levant les yeux, encore moins une adversaire, la pensionnaire de Seattle (1,98 m) a défié une pivot qui culminait 25 centimètres plus haut qu’elle : Zhang Ziyu, 2,23 m.

Au niveau purement sportif, la différence de talent, de coordination et de technicité était abyssale entre les deux femmes. Mais un tel écart de taille pèse forcément, et l’ancienne tarbaise a souffert face à la géante chinoise, d’autant plus qu’elle devait déjà livrer un combat de haute volée face à la star chinoise Han Xu (2,05 m).

« Tout est complètement différent ! »

« Tout est complètement différent parce qu’il n’y a personne qui est aussi grand dans le basket moderne », a expliqué Dominique Malonga. « Ça change déjà comment les positions sont prises, personne n’est aussi lourd qu’elle. C’est tout le travail que tu dois faire avant pour empêcher la prise de position, et même le box-out après pour l’empêcher au rebond. En attaque, c’est quelqu’un qui protège le cercle. Je n’ai jamais été autant contrée de ma vie. Donc tu dois être bien au niveau de ton toucher pour pouvoir prendre une position intermédiaire. »

''That doesn't happen to Malonga often'' Truer words were never said 😂#FIBAWWC pic.twitter.com/7gZEVRzYkJ — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 10, 2026

De fait, Dominique Malonga a souffert offensivement : 4 points à 2/10. Mais sa prestation est l’incarnation parfaite de cette équipe : la preuve qu’il est possible de l’impact, même quand les shoots ne tombent pas dedans. En difficulté balle en main, la All-Star WNBA a pourtant terminé avec le meilleur +/- tricolore (+23) et ce n’est pas un hasard. « On a tellement de scoreuses que finalement, aujourd’hui, mon impact défensif me suffit pour être important. Je suis vraiment contente : à l’intérieur, on a fait le boulot. Le focus du jour était de leur rendre la tâche difficile en verrouillant cette raquette. Je suis contente qu’on ait pu le faire. »

« Une étape, pas un soulagement ! »

Car si Zhang Ziyu a fait souffrir Dominique Malonga, l’inverse est tout aussi vraie. Sinon plus. Défensivement, la pivot aux 19 sélections s’est sacrifiée, impressionnant par son engagement, comme lorsqu’elle a arraché le ballon des mains de la géante chinoise. Aidée par ses coéquipières, qui arrivaient les bras levés pour des prises à deux ou trois les bras levés, la native de Yaoundé n’a pas du tout souffert défensivement sur le match-up, livrant même une prestation défensive de référence en première mi-temps. Ainsi, sa vis-à-vis a dû attendre le buzzer du troisième quart-temps pour inscrire son premier panier…

« J’ai été physique avec elle et ne l’ai pas laissée s’installer en la poussant tout le temps. Je lui ai mis beaucoup de contact. Et puis, même avec le déficit de taille, je ne suis pas bien petite non plus (elle rit). Je pense que les bras levés, je la gênais un peu en faisant le moins de fautes possibles. Parce que l’enjeu, c’est de rester clean avec ce genre de choses et de ne jamais relâcher le boulot pendant 24 secondes. »

Zhang Ziyu (Chine (F)) - Dominique Malonga (France (F)) Comparaison statistique entre deux joueurs Zhang Ziyu Dominique Malonga PTS 7 4 REB 8 9 PD 1 0 IN 0 2 CO 3 1

Et désormais ? Dominique Malonga ne le savait pas encore au moment de s’exprimer en zone mixte mais les Bleues retrouveront l’Allemagne en demi-finale, l’une de leurs victimes sur le chemin de la médaille d’argent olympique 2024 (en quart). Un match qui sera historique pour le basket français puisque la sélection féminine n’avait encore jamais participé à la moindre demi-finale de Coupe du monde.

« C’est une étape, pas un soulagement. On est venues avec cet objectif-là, ça aurait été une déception si on n’avait pas été dans le dernier carré, forcément. Maintenant qu’on y est, les choses sérieuses commencent. On doit être encore plus concentrées que tout ce qu’on a fait jusqu’ici. On n’a jamais été dans cette position. Donc là, il va falloir aller chercher des choses qu’on n’a pas forcément l’habitude de sortir en nous. » Ce qui semble être son quotidien ces derniers temps…

À Berlin,