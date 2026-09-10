[Vidéo] En immersion avec les Bleues avant leur quart de finale contre la Chine

Après une phase de poule parfaite pour les Bleues, avec trois victoires en trois matchs, l'équipe de France a eu droit à un programme plus tranquille en attendant les quarts de finale. De quoi prendre le temps de sortir passer un bon moment en équipe à Berlin. Sans toutefois oublier le quart de finale de la Coupe du Monde qui se joue au moment d'écrire ces lignes.

« Pas fâchées avec la fourchette »

Dans cet épisode 12 d'All-Access, on peut suivre les joueuses de l’Équipe de France lors d'un brunch mardi matin. Elles profitent à fond entre un repas bien chargé pour certaines et des parties de jeux de société. Un moment loin de la pression sportive avant que le groupe ne se concentre à nouveau sur la compétition. Les Bleues se remettent au travail le lendemain avec la préparation du match le plus important de la compétition.

« C’était un peu chill, on est allé bruncher avec les filles (…) et là on repart à l’entraînement pour se préparer pour le match de demain (contre la Chine) », explique Carla Leite.

Bienvenue dans la trentaine capitaine

Ce mercredi, on retrouve le groupe de Jean-Aimé Toupane à l’entraînement dans une ambiance spéciale. Seule ou en groupe, chacune des joueuses des Bleues souhaite un « joyeux anniversaire » à la capitaine Gabby Williams. La capitaine de l’Équipe de France fête ses 30 ans, une période dorée d’après Valériane Ayayi, âgée elle de 32 ans : « Bienvenue dans la trentaine Gabby, c’est la meilleure dizaine mais je lui ai déjà dit« .

Pas de repos donc malgré ce jour de fête pour la capitaine qui mène le groupe tricolore avec sérieux et concentration lors de l’entraînement du jour.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 30 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 18,7 #1 REB 4,7 #34 PD 3,3 #23

Une séance d’entraînement centrée sur elles

À la veille de leur quart de finale, au moment de l’entraînement matinal, les Bleues ne connaissent toujours pas leur adversaire. De ce fait, la séance matinale est centrée sur elles :

« Ce matin on a eu une séance d’entraînement pour préparer le quart de finale sans connaître notre adversaire du coup c'était beaucoup plus centré sur nous », explique Aminata Gueye.

S’ensuit un retour à l’hôtel avec le repas du midi où la capitaine n’échappe pas au gâteau d’anniversaire. Une part de ce dessert chocolaté pour chacune des joueuses avant de se focaliser sur le match du lendemain, contre la Chine.