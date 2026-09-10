Une autre star des Bleues rejoint Project B !

Le Project B poursuit la construction de son effectif pour son édition 2027. En pleine Coupe du Monde féminine, la nouvelle compétition internationale a annoncé l’arrivée de six nouvelles joueuses de renom. Parmi elle se trouve l’internationale française Valériane Ayayi (1,86 m, 32 ans), mais aussi cinq éléments représentant les États-Unis, la Serbie et la Belgique.

Valériane Ayayi l’ambassadrice tricolore de Project B

L’ancienne capitaine des Bleues, double médaillée olympiques, apporte au projet son expérience internationale. À 32 ans, elle a connu l’EuroLeague, la WNBA, ainsi que des périples avec l’Équipe de France, depuis l’EuroBasket 2013. Après avoir brillé à Prague (championne d’Europe 2025), elle a retrouvé la WNBA cette saison chez le Phoenix Mercury.

« Le basket international a façonné qui je suis en tant que joueuse et leader. Ce qui m’enthousiasme dans le Project B, c’est la possibilité de réunir des joueuses de haut niveau aux styles, expériences et perspectives différents (…) Cela me semble être la suite logique, et je suis très fière d’en faire partie », déclare la Girondine.

Elle n’est pas la seule Française pressentie sur ce projet. En effet, Leïla Lacan et Janelle Salaün figurent déjà parmi les joueuses annoncées précédemment par la ligue.

Valériane Ayayi Poste : Ailier

Taille : 186 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : France

Club : France (F) Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,8 #78 REB 4,3 #43 PD 3,3 #25

Des profils européens…

Aux côtés d’Ayayi, Project B a officialisé les arrivées de cinq autres joueuses. On retrouve ainsi Angela Dugalić (1,93 m, 24 ans). La Serbo-américaine et championne universitaire avec UCLA a été sélectionnée en neuvième position de la dernière Draft WNBA par les Washington Mystics.

Antonia Delaere (1,81 m, 32 ans), l’internationale belge et double championne d’Europe avec les Belgian Cats. Elle a fait ses débuts en WNBA cette année du côté du Minnesota. « Jouer pour la Belgique m’a permis de découvrir à quel point le basketball peut être puissant lorsqu’une équipe est animée par la conviction, la complicité et une culture de la victoire. Je retrouve ces mêmes qualités dans ce que Project B est en train de construire », a-t-elle confié.

… et américains

Betnijah Laney-Hamilton (1,83 m, 32 ans) a apporté de son côté l’expérience d’un titre WNBA remporté en 2024 avec le New York Liberty. Elle a également été nommé à deux reprises dans le meilleur cinq défensif de la ligue. L’Américaine a partagé son envie de continuer à jouer face aux meilleures :

« Ce qui m’enthousiasme chez Project B, c’est la chance de rivaliser avec certaines des meilleures joueuses du monde tout en ayant véritablement mon mot à dire sur ce que nous construisons. C’est l’occasion de contribuer à façonner quelque chose de nouveau pour ce sport ».

La native de Clayton dans le Delaware est rejoint par sa compatriote Brionna Jones (1,90 m, 30 ans), quadruple All-Star, qui a longtemps dominé en EuroLeague avec Prague, au point de finir MVP du Final Four lors du titre de 2025. Enfin, Makayla Timpson (1,88 m, 23 ans), draftée en 19e position par l’Indiana Fever en 2025, incarne la nouvelle génération de talents intégrée au projet.

La vitrine berlinoise

Project B met également en avant la présence à la Coupe du Monde de nombreuses de ses futures joueuses comme une démonstration de son ambition internationale. On retrouve à Berlin notamment des Européennes et des Asiatiques. En effet, Leïla Lacan et Salaün représentent la France, Awa Fam l’Espagne, Leonie Fiebich l’Allemagne, Alanna Smith l’Australie, Jihyun Park la Corée du Sud et Mai Yamamoto le Japon.

Une présence qu’Alana Beard, directrice du projet, présente comme une illustration du niveau de son effectif et de sa portée mondiale :

« Plusieurs joueuses de notre effectif participent à la compétition à Berlin, et c’est une occasion incroyable pour les fans du monde entier de découvrir le niveau de talent et de faire connaissance avec les leaders qui contribuent à façonner la plateforme que nous sommes en train de construire », s’exprime Alana Beard.

Project B compte désormais 22 joueuses qui représentent 13 nations différentes.

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Un calendrier pensé pour ne pas concurrencer la WNBA

La ligue doit se dérouler de novembre à avril, une période qui évite tout chevauchement avec la saison régulière de la WNBA, disputée généralement entre mai et octobre. Ce choix permet, en théorie, aux joueuses de cumuler les deux compétitions. Project B se positionne ainsi moins comme un rival de la WNBA. Le calendrier prévoit sept tournois de deux semaines répartis entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine.

Des salaires encore jamais vus ?

Sur le plan financier, Project B met en avant des rémunérations très supérieures aux standards actuels du basket féminin. En outre, des salaires sont annoncés autour de 2 millions de dollars pour ses joueuses les mieux payées. C’est plus que les contrats supermax que peuvent signer les stars WNBA qui s’élèvent eux à hauteur de 1,4 million de dollars par saison. Au-delà du salaire fixe, la ligue propose également un mécanisme de participation au capital. Cela permet aux joueuses de devenir actionnaires du projet plutôt que de simples salariées.

Reste désormais à voir comment ce projet, encore en construction sur le papier, prendra auprès des fans. Son lancement est prévu à Séoul en janvier 2027. Ce nouveau chapitre s’écrira pour les joueuses en parallèle de leurs engagements en WNBA et en sélection nationale, dans un calendrier international déjà dense.