Dylan Harper clarifie enfin sa relation avec De’Aaron Fox

Dylan Harper (1,96 m, 20 ans) ne laisse aucune place au doute concernant sa relation avec De’Aaron Fox (1,91 m, 28 ans). Après une première saison NBA conclue en finale NBA avec San Antonio, le jeune arrière a répondu aux rumeurs selon lesquelles il souhaiterait prendre la place du meneur All-Star dans le cinq de départ. Auprès de l’influenceur Brandon « Scoop B » Robinson, le fils de Ron Harper a expliqué que Fox avait joué un rôle majeur dans son adaptation à la NBA et qu’aucun conflit n’avait jamais existé entre eux.

🚨JUST IN: Dylan Harper reposted a video on TikTok making fun of De’Aaron Fox playing poorly in Game 1 of the NBA Finals. pic.twitter.com/hrn1tskVjV — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 4, 2026

Les premières spéculations étaient apparues en fin de saison, alors qu’Harper avait vu son rôle progresser pendant les playoffs grâce à des performances impressionnantes (14,1 points, 5,6 rebonds et 2,7 assists) tandis que Fox connaissait davantage de difficultés. Interrogé sur une éventuelle rivalité avec son coéquipier, Harper a catégoriquement rejeté cette idée.

« Fox m’a pratiquement pris sous son aile pendant toute ma première année. Il m’a aidé et m’a permis de progresser dans cet environnement. Lui et moi n’avons jamais eu de problème », a-t-il expliqué.

Dylan Harper shuts down rumors surrounding him and De’Aaron Fox: “I mean, I feel like what’s understood doesn’t need to be explained… I don’t have anything bad to ever say about him because, at the end of the day, he’s taught me so much… Me and him have a great relationship… pic.twitter.com/2rekcyrnN1 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 8, 2026

De’Aaron Fox ce mentor

Plus qu’un simple partenaire dans le backcourt texan, Fox s’est imposé comme l’un des principaux relais de l’ancien de Rutgers pour comprendre les exigences de la NBA. « Il m’a énormément appris sur la ligue, sur la manière de travailler et de prendre le contrôle d’un match. Nous sommes très proches. Je plaisante tout le temps avec lui en disant que c’est un peu mon oncle », poursuit le coéquipier de Victor Wembanyama.

Harper estime également que la présence de plusieurs créateurs n’a rien d’incompatible. San Antonio a construit une partie de sa rotation autour de Fox, Stephon Castle et lui-même, trois joueurs capables de porter le ballon. « Je n’ai jamais vu de problème à jouer avec deux ou trois porteurs de balle. Tout le monde disait que cela ne fonctionnerait pas, mais je pense que ça a plutôt bien marché. Nous avons largement dépassé les attentes », juge-t-il.

La concurrence pour une place de titulaire restera néanmoins l’un des dossiers à suivre à San Antonio. Dylan Harper devrait encore commencer sa deuxième saison derrière Fox et Castle dans la hiérarchie extérieure, mais les choses pourraient évoluer en cas de montée en puissance. Quelque soit le scenario, le natif du New Jersey n’en fait pas un sujet. « Tout ce qui m’importe, c’est de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et de gagner. Il joue un rôle important dans nos victoires, aujourd’hui comme pour l’avenir », conclut Harper.

Au-delà des éventuels problèmes d’égo ou de statut, les Spurs peuvent surtout se targuer d’avoir des joueurs de qualité sur leurs lignes arrières. Charge aux texans de trouver la bonne formule pour que tout ce joli monde de gravir la dernière marche l’an prochain, pour offrir aux Spurs un 6e titre de champion NBA.